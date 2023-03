Aus Scheiße Bonbon

Benoit Tessier/REUTERS Den zehnten Film fest im Blick: Quentin Tarantino

Gar nicht so leicht zu erklären, wie wir geschafft haben, die Neunziger zu überleben. Jene Zeit, in der Twix noch Raider und Umschaltspiel noch Konterfußball hieß, in der es richtige Postfilialen gab und Manfred Krug in der Telekom-Werbung Adenauers »Keine Experimente« wiederbelebte. Als die Kinder nach der Schule den Fernseher einschalteten, um die tägliche Folge ihrer Lieblingsserie nicht zu verpassen, statt nächtens eine ganze Staffel frisch nach Release durchzubingen. Als man nichts dabei fand, Mitmenschen zu Passivrauchern zu machen. Als man »Neger« nur ironisch, aber »Klassenkampf« nicht einmal ironisch sagen durfte. Als alles wuchs, die Stadt, das Einkommen, die Arbeitslosigkeit. Alles schneller, besser und peinlicher wurde. Als wir in einem riesigen von Francis Fukuyama eigenmündig aufgepumpten Bubblegum lebten. Das Ende der Geschichte zum Kauen nah. Die Illusion war Tatsache geworden, ehe sich irgendwann wieder zeigte, dass sie tatsächlich Illusion war. Wir lebten damals unter Utopieverbot. Und jeder hielt sich dran.

Jahrzehnt in vier Filmen

Was das mit Quentin Tarantino zu tun hat? Nun, zunächst haben die Neunziger viel mit ihm zu tun. Er beginnt dort zu wirken. Nächsthin das Utopieverbot, das er in seinem Frühwerk befolgt und in seinem späten Werk bricht. Die Neunziger waren unschuldig und giftig zugleich. Es ist tatsächlich möglich, das Jahrzehnt in vier Filmen zu fassen: »Pulp Fiction« (1994), »The Big Lebowski« (1998), »Fight Club« (1999) und »Matrix« (1999). Mehr brauchte man nicht, damit kam man durch. »Pulp Fiction« war die reine Lehre der reinen Leere. Eine intensive Forderung des Lebens, von dem man zugleich gar nichts wollte. In »The Big Lebowski«, dem Opus magnum der Hänger, wurde die Anspruchslosigkeit der neuen Welt verinnerlicht. Der Dude will nichts vom Leben, nicht einmal leben. In »Fight Club« schlägt die Ungeduld mit dem leeren Leben in Aktionismus um, einen leeren Aktionismus allerdings, der zudem ganz diesseitig bleibt. Man wurde jetzt langsam wieder politisch, doch niemand wusste, wozu und wohin. »Matrix« deutete dann schon den Ausbruch an. Am Ende der Neunziger bekommt die Revolution ihren Vorschein, auch hier noch unbewusst und irgendwie leer, aber da war etwas jenseits dieser Fukuyama-Blase, weniger schön und gemütlich, das zu leben lohnte. Man konnte es nur ahnen. Der Kosovo-Krieg bahnte sich gerade erst an, islamistischer Terror schien vergleichsweise unbedeutend, der amerikanische Häusermarkt, glaubte man, war stabil, und in Russland vollzog sich ein Wechsel zu einem gewissen Wladimir Putin, der, sichtlich um Kooperation mit den westlichen Staaten bemüht, dafür sorgte, dass sein Land sich von der Jelzin-Ära erholte.

Der Regisseur Tarantino hat das früheste Stück jener Big Four verschuldet. »Pulp Fiction« ist bei weitem nicht sein bestes Werk, aber nie wieder gelang ihm ein epochales Schlüsselwerk, ein Film zur richtigen Zeit. Die eminente Wirkung dieser Gaunerkonversationskomödie kommt nicht irgendwo her, der Film macht natürlich gekonnt arrangierte Effekte, vor allem aber traf er die Frequenz, auf der das Publikum zu dieser Zeit funkte. Vergleichbar vielleicht Goethes »Werther« (1774), Manns »Buddenbrooks« (1900), Kants »Aula« (1965). Beziehungsweise, im englischsprachigen Raum, Wildes »The Picture of Dorian Gray« (1890), Steinbecks »The Grapes of Wrath« (1939), Salingers »The Catcher in the Rye« (1951). Oder, zurück zum Film zu kommen, Flemings »Gone with the Wind« (1939), Wilders »Some Like It Hot« (1959), Lucas’ »Star Wars« (1977).

Wie viele Genies hat Tarantino eine gebrochene Biographie. Einzelkind (mit italienisch-irisch-cherokeesischen Wurzeln), alleinerzogen (von der Mutter natürlich), wuchs er in Los Angeles auf, brach die Schule und später eine Schauspielausbildung ab, sprang ohne Graduierung und geeignete Kontakte in die Filmwelt. Parallel schreibt er schon mal (Drehbuchskizzen und Stories). Mit rotem und schwarzem Stift in eine Kladde (wie »the bride« in »Kill Bill«). Er sei Legastheniker, heißt es (vermutlich stimmt das auch). Keine Krankheit, mit der man angeben kann (wie mit Asperger zuweilen). Früh fällt Tarantinos enzyklopädisches Filmwissen auf, er scheint jeden Film gesehen zu haben¹, kann ganze Filmographien runterrasseln und stundenlang darüber reden, wer von wem abgekupfert hat. Sein »Stadt, Land, Fluss« heißt »Film, Regisseur, Actor«. Im Alter von 20 Jahren beginnt er in einer Videothek zu arbeiten, den berühmten Video Archives im kalifornischen Manhattan Beach, wo er unter anderem Roger Avary kennenlernt. Mit ihm wird er bei seinen frühen Erfolgen kooperativ arbeiten (wie später mit Robert Rodriguez und Eli Roth). Erste Drehbücher entstehen, darunter Protofassungen zweier Filme, die unter fremder Regie berühmt werden: Tony Scotts »True Romance« (1993) und Oliver Stones »Natural Born Killers« (1994). Die Pitches waren bei den Produzenten gut angekommen, aber Tarantinos Forderung, auch die Regie der Filme zu übernehmen, wurde aus Unlust am Risiko abgelehnt. Früh wird die Abneigung gegen Kompromisse deutlich. Lieber verkauft er ein Drehbuch, als sich auf die Rolle des Autors zu beschränken. Er möchte nur für die Verbrechen gehenkt werden, die er auch begangen hat. So kam das Setting seines ersten Films zustande: »Reservoir Dogs« (1992) ist im Grunde ein Kammerspiel, geboren aus der Not des niedrigen Budgets. Ein höheres wollte kein Produzent bewilligen, da Tarantino sich nicht davon abbringen ließ, auch die Regie zu führen.

Heute gilt er als einer der mächtigsten Regisseure Hollywoods. Nicht weil er so fleißig im Networking ist (das vielleicht auch), sondern weil er, sobald die Arbeit an einem Film beginnt, jede Entscheidung selbst trifft und sich von der Filmindustrie kaum reinreden lässt. Mit dieser Einstellung starten viele in den Beruf, nur wenige haben Erfolg und noch weniger, indem sie bei dieser Einstellung geblieben sind. Das Scheusal, will ich damit sagen, hat Talent.

Könner auf allen Ebenen

Und vielleicht das größte filmweltweit. Niemand konnte seine Genialität so lange konservieren wie Steven Spielberg. Niemand hat mehr Meisterwerke vorgelegt als Alfred Hitchcock. Einholbar vielleicht, überholbar nicht sind Ben Hechts Stories, Billy Wilders Pacing, Stanley Kubricks Bildsprache, Aaron Sorkins Dialoge, Christopher Nolans Szenenbilder. Viele Filmemacher sind erstklassig in einer oder zwei Künsten, aus denen das Kunstwerk Film sich zusammensetzt. Quentin Tarantino ist der komplette Regisseur, derjenige, der Zugang zu jedem Teilgenre des Films hat. Das beginnt bei der Doppelbegabung als Inszenator und Autor, als sogenannter Autorenfilmer. Und es setzt sich fort beim Cast und der Führung der Schauspieler am Set. Über die auditiven Elemente: Ton, Score, Soundtrack. Bis hin zu seiner, neben den Dialogen, vielleicht größten Stärke, dem Visuellen: Kamera, Schnitt, Szenenbild. Diese Virtuosität über die ganze Breite der Partitur war vom ersten Film an sichtbar, auch wenn hier vieles noch grob und fragmentarisch scheint. Mit der Zeit, den höheren Budgets und der charakterlichen Reifung wird das Virtuose gediegen, die Filmkunst vollkommen.

Bei aller Vollständigkeit im Handwerk fällt allerdings eine Seichtigkeit im Erzählen auf. Tarantinos Stories bleiben gern äußerlich, posenhaft cool, männlich, meisterhaft in der Diktion, doch oftmals flach in der Emotion (ausgenommen »Jackie Brown«). Beim frühen Tarantino taucht man in die Welt eines Pennälers von 40 Jahren, der sich Liebe nur in Genreform (also verzerrt) traut. Der späte lässt da mehr zu, gibt dem menschlichen Gefühl als solchem mehr Raum.

Drei Werkgruppen

Es gibt eine Entwicklung im Werk von Tarantino, die den Wendungen der Zeit entspricht und schon beim scheinbar zeitlosen Frühwerk beginnt. Nach eigener Angabe hat Tarantino bislang neun Filme gedreht: »Reservoir Dogs« (1992), »Pulp Fiction« (1994), »Jackie Brown« (1997), »Kill Bill« (2003/04), »Death Proof« (2007), »Inglourious Basterds« (2009), »Django Unchained« (2012), »The Hateful Eight« (2015), »Once Upon a Time in Hollywood« (2019). Die Zahl kommt zustande, weil er den Zweiteiler »Kill Bill« einfach zählt und den unvollendeten Erstling »My Best Friend’s Birthday« (1987) sowie die Beiträge zu »Four Rooms« (1995), »From Dusk Till Dawn« (1996) und »Sin City« (2005) ausklammert. Zehn Filme will er insgesamt machen, einer demnach ist noch offen.² Seine Begründung zeugt von einer Dialektik, die nur teilen kann, wer nichts anderes als Höchstmaß akzeptiert: »Ich will nicht so lange durchhalten, bis sie mir das Megafon aus der Hand reißen. Ich will nicht immer weiter Filme drehen, weil es das Einzige ist, das ich kann.«³

Die neun Filme lassen sich in drei Gruppen teilen: Verbrecher wie du und ich, Genreexploitation, korrigierte Geschichte. Diese drei Gruppen entsprechen zugleich der künstlerischen Entwicklung des Regisseurs, in dieser Reihenfolge. Tarantino beginnt als Verfasser von Crime Stories. Was seine Neigung und Herkunft betrifft, ist er im Grunde Autor. Er kam vom Drehbuch zum Film, nicht umgekehrt. Das erste Buch, mit dem er es zur Inszenierung schafft, war »Reservoir Dogs«, dem zwei Jahre später »Pulp Fiction« folgt. Man kann für den Erfolg der beiden Filme viele Gründe finden. Die Idee etwa, durchweg Schwarz tragende Gangster »Mr. Pink«, »Mr. Orange« usw. zu nennen. Die brutal-burleske Tanz-Folter-Szene von Mr. Blond. Die Entscheidung, John Travolta vollends gegen dessen Image als Gauner zu besetzen. Die oft paradoxe Plazierung von Songs in beiden Filmen. Oder mitten im Film die Hauptfigur zu killen und die dramaturgische Not dann aber ganz anders zu lösen als Hitchcock in »Psycho« (1960). Billy Wilder sagte einmal, ein Film brauche, um erfolgreich zu sein, nur drei Szenen, die sich ins Gedächtnis der Zuschauer einbrennen, an die man sofort denkt, wenn der Titel des Films erwähnt wird. Von solchen Szenen gibt es in jedem Film Tarantinos genügend, jedenfalls mehr als drei.

Schwerer als die dramaturgischen und handwerklichen Kunstgriffe wiegen aber zwei Gründe, die mit der Korrespondenz von Werk und Zeit bzw. Autor und Publikum zu tun haben. Zum einen brachten »Reservoir Dogs« und »Pulp Fiction« einen neuen Ton hervor. Da reden Verbrecher, wie man es vorher nicht gehört hat. Gauner wie du und ich parlieren über Burger in Paris, verleugnete Erotik in Fußmassagen oder die Bedeutung von Madonnas »Like a Virgin«. Das Beiläufige wird philosophisch, das Philosophische beiläufig. Der besondere Charme liegt hier darin, dass die natürliche Angst vor Gangstern verschwindet, für einen Moment sind diese Killer, die das Menschliche in sich gekillt haben, Menschen. Wir könnten selbst unter ihnen sitzen und so reden. Zudem hat die Chuzpe, mit der diese Gangstergestalten sämtliche Irritationen des Lebens in ihre eigentümliche und eigentlich nicht konsensfähige Sicht auf die Welt einordnen, den Zuschauer damals schlicht um den Finger gewickelt.

Und auch in historischer, weltanschaulicher Hinsicht traf, wie eingangs angerissen, der Autor und Filmer einen Nerv im Publikum. Die neunziger Jahre, dieses seltsam leere Jahrzehnt, wurden in einer Filmkunst gespiegelt, die alles konnte, außer einen Inhalt haben. Die dem Zuschauer alles abverlangte, außer geistige Anstrengung. Die beinahe anstrengend unpolitisch war. Das leuchtende Innere des Koffers, um das sich in »Pulp Fiction« alles dreht, wird – vielleicht mit Absicht, vielleicht nicht – zum Sinnbild hierfür. Ein MacGuffin par excellence, ein Gegenstand ohne Inhalt, mit rein dramaturgischer Funktion.

Exploitation

In seiner mittleren Werkphase konzentriert sich Tarantino auf Exploitationgenres, also das Kino der B-Movies. Es entstehen »Jackie Brown«, »Kill Bill« und »Death Proof«, später noch »The Hateful Eight«, sein künstlerisch dichtester Film. In puncto weltanschaulicher Indifferenz bleibt der mittlere Tarantino dem Frühwerk treu, aber in diesen Filmen wird ein Grund ausgelegt, auf dem die Filme des Spätwerks werden stehen können. Kunst sublimiert sich gegen ein Vorbild, hier aber noch nicht, wie später, gegen die Welt selbst, sondern gegen ein als minderwertig verrufenes Genre. Exploitation bezeichnet Filmsorten, bei denen ein milieumäßig geeigneter Stoff als Vorwand benutzt wird, Sex und Gewalt effektiv-affektiv darzustellen. Das Erzeugen möglichst starker Gefühlswirkungen wird zum eigentlichen Zweck der Kunstübung. Beispiele hierfür wären Hongkong-Filme, Rape-and-Revenge-Dramen, Blaxploitation. Wenn Tarantino allerdings diese Genres berührt, wird aus dem Exploitationgenre eine Genreexploitation. Er nutzt das Genre, in dem Kunst zum Vorwand für Sex und Gewalt wird, selbst als Vorwand, und zwar für Kunst. Die Referenz seiner Exploitationfilme ist nicht um ihrer selbst Willen oder dazu da, die Beschlagenheit des Filmnerds zu beweisen. »Ich stehle überall. Große Künstler stehlen, sie machen keine Hommage.«⁴ Es geht um Verarbeitung und Aufhebung, nicht um Nudge and Wink.

Die dritte Werkgruppe bilden die Filme »Inglourious Basterds«, »Django Unchained« und »Once Upon a Time in Hollywood«. Das Konzept der sich über ihren Gegenstand erhebenden, ihn korrigierenden Kunst bleibt in dieser Phase erhalten. Die Korrektur richtet sich jetzt – auch »Inglourious Basterds« und »Django Unchained« besitzen exploitationhafte Elemente – nur noch nebenbei gegen mindere Genres. Der Filmemacher Tarantino geht dazu über, Weltgeschichte zu begradigen. Das klappte erst gar nicht, dann mit Mängeln und schließlich exzellent. Ästhetisch herausragend war es durchweg.

Die Wucht, mit der »Inglourious Basterds« 2009 auf das Publikum traf, verrät sowohl den Triumph als auch das Scheitern dieses Films. Als bekannt wurde, dass Tarantino den Zweiten Weltkrieg und die Führungsriege des Dritten Reichs als Sujet gewählt hatte, ging das kaum zu denken. Nicht bei seiner Art, Filme zu machen, nicht bei seiner Art, mit erzählerischen Stoffen umzugehen. Wenn gegen Ende des Films der Schalter umgelegt und klar wird, dass der Regisseur hier nicht reale, sondern alternative Geschichte erzählt, löst sich beim Zuschauer, dem das vorher nicht bewusst war, diese Klemme im Kopf. Die Gefahr einer Trivialisierung und Ästhetisierung von Holocaust und Vernichtungskrieg schien damit zumindest vordergründig vom Tisch. Das Rache-Thema, das sich seit »Kill Bill« durch Tarantinos Werk schlängelt, hatte es auf die höchstmögliche Ebene geschafft. Wenn Hitler und seine Riege in Flammen aufgehen, wird ein flammendes Plädoyer gegen Appeasement und Pazifismus bildhaft: Man schlägt Faschisten nicht, indem man sich müht, besser zu sein als sie. Man schlägt sie, indem man sie schlägt, und besser als sie bleibt man ohnedies, weil selbst der gnadenlose, brutale Kampf der Basterds immer noch etwas ganz anderes ist als der Entschluss faschistischer Fanatiker, ganze Bevölkerungen auszurotten. Im Gegensatz zum von Christoph Waltz gespielten SS-Mann Hans Landa töten die Basterds keine Unschuldigen. Aber gerade Landa als Figur wird zum Problem. Da es Tarantino nicht gegeben scheint, eine erzählerische Situation auf uncoole Weise zu bewältigen, gibt er jeder Rolle, nachgerade mit der Liebe des Schöpfers, so viel Witz und Pose, dass sie auf ästhetischer Ebene unvermeidlich gefällt. Wie grausam und abstoßend Landa auch handelt, so wie dieser Charakter geschrieben und von Christoph Waltz gespielt ist, wird der Holocaust zur Pointe und also erträglich. Gerade weil der Film so viel erreicht, erreicht er sein Ziel nicht.

Angemessenheit des Materials

Das große (und einzige) Problem des Spätwerks ist die Angemessenheit des Materials. Als der ältere Tarantino nach der Unbedarftheit des jüngeren ein filmisches Programm entwickelte, geschichtlich reale Gewalt mittels fiktiver Gewalt aus der fiktiven Welt zu stoßen, die stellvertretend für die Wirklichkeit steht, drückte sich darin jene Rückkehr des Politischen aus, die sich nach dem Ende der Neunziger abgezeichnet und auch Tarintinos Werk geprägt hat. Das Utopieverbot ist heute längst aufgehoben, politisch haben wir es schon wieder mit dem gegenteiligen Unsinn zu tun, dem Primat der Utopie, ihrer rigorosen, kein Realitätsprinzip anerkennenden Setzung. Nun darf die Utopie in den Fängen der Kunst zwar rigoros und kompromisslos sein. Doch löst auch dieses Zugeständnis das ­Problem geeigneter und weniger geeigneter Stoffe nicht.

Mit »Django Unchained« findet Tarantino einen besseren Stoff als bei den »Basterds«. Die Geschichte der Sklaverei hängt ein Stück tiefer als der Holocaust, zudem erzählt der Film Weltgeschichte anhand fiktiver Figuren. Django verkörpert nicht die Befreiung der Sklaven in Nordamerika, er steht exemplarisch für den Einzelnen, der sich zu seinem Recht verhilft, ohne das System anzutasten. Django befreit nicht sein Volk, er will Rache und sein Mädchen zurück. Er tötet nicht die um 1858 waltende Exekutive der amerikanischen Südstaaten, sondern einen karikaturhaften Sklavenhalter und dessen Handlanger. Dass die Rache ihm durch eine klassische White-Savior-Figur, Dr. King Schultz, ermöglicht wird – geschenkt. Dass er allerdings die herrschende Ideologie der Zeit verinnerlicht hat, wenn er am Ende davon spricht, der eine »Nigger unter den Zehntausenden« zu sein, der der weißen Rasse dann doch das Wasser reichen kann, läuft der offensichtlichen Gestaltungsabsicht des Films zuwider.

In seinem jüngsten Film scheint Tarantino endlich auf die geeignete Art Stoff gestoßen zu sein. Korrigiert werden jetzt die Manson-Morde an Sharon Tate und ihren Freunden. »Once Upon a Time in Hollywood« ist aufwendiger inszeniert als Tarantinos frühe Filme, insbesondere, was das Szenenbild angeht. Der Regisseur ließ ganze Straßenzüge zeitgetreu und detailliert nachbauen. Auch hier verzichtet der rigorose Verfechter des analogen Kinos auf jede Art nichthandgemachter Schaueffekte, wo andere Regisseure für den Hintergrund ein Heer von CGI-Programmierern in die Spur geschickt hätten. Im Pacing überrascht der Film ähnlich wie »Jackie Brown« mit phasenweise gediegener Ruhe, viel Zeit erhält die Entfaltung der Handlung, ehe das Ganze in der zweiten Hälfte Fahrt aufnimmt. Die Ruhe wird zugleich genutzt für eine subtile und vielseitige Ikonographie der von Margot Robbie grandios verkörperten Sharon Tate. Wüsste man nach »Django« und den »Basterds« nicht längst, dass Tates tragisches Ende nicht das Ende des Films sein wird, wäre diese Charmeoffensive mit dem Wissen um Tates spätere brutale Ermordung nicht zu ertragen. Das Finale des Films wirkt wie eine Befreiung auf den Zuschauer – und wiederum als Sieg einer heiteren Kunst über die traurige Welt.

Tiefe im Flachen

Gewiss gab und gibt es diffizilere Konzepte, der Welt zu begegnen. Auch im Filmgenre, wo Ideen und Strukturen ohnedies einfacher sein müssen als in der Literatur. Tarantinos Medium bleibt, aller rhetorischen Brillanz zum Trotz, das Szenisch-Gestische. Selten haben seine Dialoge wirklich Tiefe, sie sind allerdings Weltklasse darin, einen Eindruck von Tiefe im flachen Gegenstand zu erzeugen. Auf der sprachlichen wie auf der szenischen Ebene hat das Werk des Künstlers etwas Unverwüstliches. Das Motiv der Rache kann eigentlich schon kaum einen Film tragen, geschweige denn ein Gesamtwerk. Bei Tarantino tut es das trotzdem. Und so wie Rache bei ihm als Motiv im Werk erscheint, wird sie in der späten Phase zum Motiv des Werks. Der Regisseur von »Basterds«, »Django« und »Once Upon« übt mit seinen Geschichten Rache an vergangenem Unrecht. Killt Nazis, Sklavenhalter und Frauenmörder, derer er selbst nicht habhaft werden kann.

Eigentlich hat Quentin Tarantino zu keiner Zeit etwas anderes gemacht als aus Scheiße Bonbon. Bei ihm wird die Unterwelt sympathisch, das Schundgenre zu großer Kunst und scheußliche Zeitgeschichte in Triumph verwandelt. Das ist nicht viel, aber es bedeutet alles. Und zeichnet Tarantinos eigenen Weg in den Olymp. Man darf wohl sagen, dass dieser Mann von 60 Jahren irgendwie Kind geblieben ist. Und dass er, wäre er nicht Kind geblieben, nie hätte reifen können.

Anmerkungen:

1 Bekannt, das am Rande, ist zumindest ein Film, den Quentin ­Tarantino nicht gesehen hat, vorsätzlich. Es handelt sich um »­Casino Royale« (2006), ausgerechnet den besten Bond, der je gedreht wurde. Tarantinos Boykott hat den Hintergrund, dass er um 2004 die Idee hatte, diesen Stoff des ersten Bond-Romans von Ian Fleming zu verfilmen. Sein Pitch wurde vom Bond-Franchise abgelehnt, aber für den zwei Jahre später veröffentlichten Film teilweise benutzt.

2 »Die meisten Regisseure glauben, sie hätten mehr Filme in sich, als sie tatsächlich im Leib haben: ›Ach, ein halbes Dutzend Filme will ich schon noch machen!‹ Ich hingegen weiß: So viele stecken in mir nicht mehr drin. Ich habe noch zwei. Vielleicht noch vier Geschichten. Aber nur zwei Filme. Das ist auch ein guter Ansporn: In diese zwei muss ich alles legen.« (Interview mit der Welt vom 31. ­Januar 2016, anlässlich der Veröffentlichung seines achten Films, »The Hateful Eight«)

3 Ebd.

4 Zit. n. Robert Fischer, Peter Körte, Georg Seeßlen: Quentin ­Tarantino, Berlin 2000, S. 28