Hellwach und knallbunt

Camille Blake/Berliner Festspiele Das Konzert als Overkill: Soloposaunist Alex Paxton

Der Siegeszug des kuratorischen Prinzips hat die zeitgenössische Musik im Vergleich zur bildenden Kunst mit gehöriger Verspätung erreicht, ist darum aber nicht weniger nachhaltig. Das Berliner Festival Maerz-Musik, seit 2014 von Berno Odo Polzer geleitet, darf als Musterbeispiel dieser Entwicklung gelten. Aus dem »Festival für aktuelle Musik« wurde ein »Festival für Zeitfragen«, ein umfangreiches Diskursprogramm widmete sich den »gesellschaftlich-politischen, philosophischen und künstlerischen Dimensionen« des Phänomens Zeit. 2022 hat Kamila Metwaly die künstlerische Leitung der Maerz-Musik übernommen und für die erste von ihr verantwortete Festivalausgabe den Berliner Komponisten Enno Poppe als Gastkurator gewonnen. Das hat dem von 17. bis 26. März im Haus der Berliner Festspiele, im Radialsystem und an anderen Orten stattfindenden Festival gutgetan und die Musik wieder in den Vordergrund gerückt.

Dass Miya Masaoka vor der Aufführung ihres Stücks für Streichtrio und Elektronik am Sonntag abend kleine Zettel mit der Aufforderung »Imagine a De-Colonized Space/Place« verteilen ließ, hätte sich auch ein Satiriker einfallen lassen können, der mit den Mode­diskursen der Gegenwart ins Gericht geht. Masaoka meinte das aber ernst, ihre Klangwellen indes wirkten eher einlullend. Hoher politischer Anspruch und wenig musikalische Substanz kennzeichneten auch das Musiktheater »Song for Captured Voices« von Laure M. Hiendl, Phila Bergmann und Thea Reifler, das am Donnerstag seine »Livepremiere« hatte. Ausgangspunkt waren Tonaufnahmen aus deutschen Kriegsgefangenenlagern, die in dem Stück allerdings nicht zu hören sind. Es geht um die Stimmen von Namenlosen, unhörbare, von Machtverhältnissen unterdrückte Stimmen und das Skandalon der EU-Migrationspolitik. Das Libretto von Göksu Kunak kreist um diese Themen in holzschnittartigen dokumentarischen Texten und politischen Parolen, die in vielen Wiederholungsschleifen dargeboten werden und die Hiendl kaum antastet. Die hervorragenden Vokalistinnen Djibril Sall (live) und Elaine Mitchener (vom Band) und das KNM Berlin dürfen an diesem gewiss gutgemeinten Abend nicht zeigen, was sie können.

Der Freitag abend, getragen vom Ensemble Musikfabrik und der Pianistin Agnese Toniutti, galt einem furiosen Reigen von experimentellen Showstücken und der Wiederentdeckung einer Komponistin, deren Namen sich schon John Cage nicht merken konnte: Lucia Dlugoszewski (1925–2000). In einem Stück für Trompete solo mit dem schönen Namen »Space is a Diamond« verwendet sie alle nur erdenklichen Dämpfer, die auch in »Tender Theatre Flight Nageire« für das Blechbläserquintett vorgeschrieben sind – in Kombination mit einem gewaltigen, teils kuriose Instrumente umfassenden Schlagzeugarsenal. Eine hoch originelle, klanglich subtile und immer wieder überraschende Musik. Zu hören war auch ein Stück für zwei Alphörner von Hans-Joachim Hespos. Agnese Toniutti ergänzte Dlugoszewskis Komposition für »Timbre Piano«, die dem Klavier alle möglichen Klänge entlockt, ohne dabei Tasten anzuschlagen, um neue Stücke von Philip Corner, einem anderen Heroen der experimentellen Musik.

Am Sonnabend abend stand das Riot Ensemble aus London im Mittelpunkt. In ihrem virtuosen Element waren die Musiker bei der Aufführung von Alex Paxtons »Blue-Chew Cheerio Ear­piece«, die den Komponisten auch als Soloposaunisten präsentierte. Die Musik war so knallbunt wie Paxtons Kleidung, eine gute halbe Stunde lang ununterbrochen überdreht gestikulierend mit eingestreuten Samples, wie der Soundtrack zu einem Zeichentrickfilm mit unter diversen Drogen stehenden Figuren. Ein Overkill, der das Publikum jubeln ließ. Kaum weniger virtuos »Gêmdis« für Klarinette und Ensemble von Bethan Morgan-Williams, während Oliver Thurleys Stück für Kontrabass­solo, von Marianne Schofield überzeugend dargeboten, die Zuhörer in filigranere Klangwelten mitnahm und dem Instrument hohe Töne entlockte. Den Abend eröffnete Juliet Fraser, die nach einer wenig überzeugenden Meditationsnummer von Cassandra Miller und Lawrence Dunns Vertonung eines Gedichts von Caitlín Doherty mit »The Mouth« für Sopran und Tonband von Rebecca Sauders brillieren konnte.

Wenn es einen maximalen Kontrast zur hektisch fuchtelnden Musik Paxtons gibt, dann ist das zweifellos die des 1958 in Freiberg/Sachsen geborenen Jakob Ullmann. Bei dem Zyklus »voice, books and FIRE«, aus dem mehrere Teile vom Berliner Solistenensemble PHØNIX16 aufgeführt wurden, handelt es sich um Exerzitien fürs Ohr an der Grenze der Hörbarkeit. Von weit her scheinen diese Stimmen zu tönen. Immer wieder scheint sich Sprachliches artikulieren zu wollen, bleibt aber letztlich unverständlich. Für das Publikum waren die bis zu eineinhalbstündigen Ullmann-Séancen teils offenbar eine Überforderung; das extrem Leise scheint mehr angetan zu provozieren als die große Geste und Lautstärke.

Musikalischer Höhepunkt in diesen Berliner Märztagen war aber die Uraufführung des »asamisimasa-zyklus« von Mathias Spahlinger. Der rätselhafte Titel leitet sich ab vom norwegischen Ensemble asamisimasa, dem der zweistündige, elfteilige Zyklus gewidmet ist – mit Keyboard, Klarinette, Violoncello, Schlagzeug und Gitarre eigentlich eine unmögliche Besetzung, wie Spahlinger betont, der allerdings deren Potential zu schätzen lernte. Jedes Instrument steht für eine bestimmte Art der Klangerzeugung, die frei kombinierbaren Stücke des Zyklus umfassen Quintette, Duos und Solostücke. Bei dieser Musik ist der Hörer sofort hellwach und bleibt es den ganzen langen Abend: Jedes der drei bis 15 Minuten langen Stücke widmet sich einer klaren Fragestellung, die aber auch ohne die Lektüre von Begleittexten sinnlich deutlich erfahrbar wird – so, wenn in »differénce négligeable« die in ihrem Tonumfang sehr ähnlichen Instrumente Gitarre und Cello, die doch ganz anders klingen, nebeneinandergehalten werden. Wenn in einem furiosen Schlagzeugsolo der Rhythmus 3 + 1 + 2 durchexerziert wird oder wenn in »nahe null« ein Klang wieder und wieder wiederholt wird und minimale Abweichungen ins Zentrum rückt. Mathias Spahlinger lädt ein, mit den Ohren mitzudenken, und man kommt klüger aus dem Konzert, als man hineingegangen ist.