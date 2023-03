Verkantete Welt

Philippe Michel/imago »O ich weiß, dass man Sünde nicht mit Sünde büßt! Aber was ich jetzt tu, das kommt über mich allein!« (Ercole Roberti: Volto di Maria Maddalena piangente, 1450)

Zwei Reihen. Mehr geht nicht. Schon die erste Reihe stößt mit dem Fuß ans Bühnenbild. Im Hamburger Theater »Das Zimmer« spielt sich das Geschehen – am 22. März – auf lediglich 40 Quadratmetern ab. Nun feiert diese spezifisch Hamburger Theatertradition mit Friedrich Hebbels »Maria Magdalena« ihr 75jähriges Bestehen.

Das Bühnenbild von Nicole Bettinger ist schlicht, nutzt den wenigen Platz im Einraumtheater aber geschickt aus. Zwei weiße Kuben fallen ineinander. Entgegenlaufende Rampen, auf denen sich die drei Schauspieler bewegen, erzeugen die Illusion, man würde darauf beständig in der Diagonalen stehen und drohte jederzeit abzurutschen. Gesellschaftlich, versteht sich. Die verzogenen Perspektiven und die verschränkten Räume erinnern an Orson Welles’ Verfilmung von Kafkas »Prozess«. In dieser verkanteten Welt wirkt die Hauptfigur Klara in ihrem wilhelminisch-strengen weißen Kleid und dem enggeschnürten schwarzen Korsett oft verloren.

Hebbels Frauenfigur, die er 1844 dem Publikum vorstellte, wird zerrieben zwischen einer lieblosen Verlobung und bürgerlichen Sachzwängen: »Nicht nur Liebe im Herzen« brauche es, hält diese Frau resigniert fest, »sondern auch Brot im Schrank«. Und dieses trockene Brot verkörpert der Kassierer Leonhard, wunderbar blasiert und affektiert gespielt von ­Marco Spina. Zerrieben wird Klara auch zwischen christlichen Tugenden und dem herrischen Vater. Als die Mutter stirbt, der Bruder des Diebstahls angeklagt wird, hängt an ihr die Ehre der Familie. Doch Klara ist unverheiratet schwanger und kann den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden. Einen Ausweg gibt es nicht. Erst recht nicht in einem Land, in dem die Gräber schon zu Lebzeiten ausgehoben werden, um jederzeit vorbereitet zu sein. Todessehnsüchtig fügt sich Klara in ihr Schicksal, trotz erheblicher Zweifel und der vorübergehenden Flucht in die Liebe zum Sekretär Friedrich, den Dustin Leitol romantisch-schwärmerisch verkörpert.

Klara, diese verzweifelte Frau in einer patriarchalen Weltordnung, gibt Lena Anne Schäfer mit Würde, Anmut und großer Zärtlichkeit, spielt ohne Furcht vor Pathos. Man möchte sie in den Arm nehmen, sie fortreißen aus dieser weißen Hölle der Biedermeierei. Am stärksten ist die Inszenierung in den psychedelischen Momenten: Wenn Klara, Friedrich und Leonhard mit schwarzem Regenschirm am Grab von Klaras Mutter stehen, fügen sich die reduzierte Gestik, die kantige Strenge des Bühnenbilds und der reduzierte Soundtrack zu einer alptraumhaften Szenerie.

Die Unmittelbarkeit des Spiels ist auch dem Theaterraum selbst geschuldet. Im Zimmertheater gibt es weder eine Bühne noch einen Vorhang. Die vierte Wand ist im Schauspiel gegeben, architektonisch ist sie weitestgehend eingerissen. Erfunden hat das Prinzip der Schauspieler und Theaterregisseur Helmuth Gmelin. 1891 in Karlsruhe geboren, zog er in den 1930er Jahren nach Hamburg. In seiner Altbauwohnung im Hamburger Stadtteil Rotherbaum begann er 1948, im Wohnzimmer Theatervorstellungen zu geben. »Maria Magdalena« sei damals das Eröffnungsstück gewesen, sagt Regisseur Lars Ceglecki, deshalb bringe er das Stück nun nach 75 Jahren erneut zur Aufführung.

Gemeinsam mit Sandra Kiefer hat Ceglecki 2014 »Das Zimmer« in der Washingtonallee 42 gegründet. Es hat wie Gmelins Wohnzimmer gerade einmal 40 Plätze. In den bislang neun Spielzeiten gab es Liederabende, One-Women-Musicals, klassisches Theater oder Stephen-King-Bühnenadaptionen. Allein neun Produktionen sind es in der aktuellen Saison. Für die vergangene erhielt das Theater den Barbara-Kisseler-Preis der Hamburger Kulturbehörde. Ebenfalls 2022 bekam Jascha Schütz den Rolf-Mares-Preis für die Rolle des »Woyzeck«.

Und nun also der Dreiakter »Maria Magdalena« mit der verzweifelten Klara. Die bemüht die Bibel, verweist auf die Unberechenbarkeit des Daseins: »Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.« Das lässt Hebbel gerade jene Figur sagen, die ihren Todeszeitpunkt selbst bestimmen wird und den Freitod wählt, um ihrem Vater Schande zu ersparen. Wie das zusammenpasst? Lars Ceglecki versteht das Stück als einen Aufruf zur Achtsamkeit. Eine Mahnung an das Miteinander, das, wenn es als Gegeneinander gelebt wird, Menschen zum Letzten treiben kann.