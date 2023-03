Teuerungswelle brechen

Christian v. Polentz/transitfoto.de Von oben nach unten: Die, die genug haben, sollen zahlen (Berlin, 25.3.2023)

»Rauf mit den Löhnen, runter mit dem Mieten« schallte es am Sonnabend durch die Straßen der Hauptstadt. Rund 1.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gingen gemeinsam mit Bahnbeschäftigten und mietenpolitischen Initiativen auf die Straße, um gegen die Inflationspolitik zu demonstrieren. Mal in gleißender Sonne, mal in strömendem Regen. Dabei machten sie sich ordentlich Luft: gegen die Kapitalseite in den aktuellen Tarifrunden bei Bahn und öffentlichem Dienst, gegen die miese Sozialpolitik Berliner Senats – und nicht zuletzt die Wohnungsmisere.

Vor drei Jahren noch als »systemrelevant« beklatscht, bekommen Beschäftigte jetzt Tarifangebote präsentiert, die unter der Inflationsrate liegen. Für die Klinken fordern die Kommunen sogar die Möglichkeit, Löhne zu senken, während die Lebenshaltungskosten durch Krieg und Inflation in die Höhe schnellen. »Wir machen uns Sorgen über die Entwicklung in der Stadt«, rief der Berliner Sprecher der Bahngewerkschaft EVG, Rainer Perschewski, vom Lautsprecherwagen den patschnassen Kollegen entgegen. »Wir brauchen gute Löhne, bezahlbare Mieten, bezahlbaren Verkehr.«

Dass Gewerkschaften tarifliche Forderungen mit politischen verbinden, passiert in Deutschland eher selten. In Berlin forderten die Demonstranten folgendes: Erfüllung der Forderungen der Streikenden, Umsetzung des Volksentscheides »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, sozial gerechte Energiepreise, bezahlbaren Nahverkehr, Rückführung aller ausgegliederten Tochterunternehmen des öffentlichen Dienstes und einen gerechten Inflationsausgleich für alle. »Es kann nicht sein, dass sich die Energiekonzerne die Taschen vollstopfen, während wir nicht mehr wissen, wie wir die Abschläge bezahlen sollen«, betonte eine wütende Krankenhausbeschäftigte am Demomikro.

Wütend ist auch Uwe Meyer (Name geändert). »In Frankreich wird gerade sehr deutlich gemacht, für was Gewerkschaften da sind«, so der ­S-Bahn-­Fahrer im jW-Gespräch am Rande der Abschlusskundgebung. Wofür genau? »Na, um politische Forderungen durchzusetzen.« Er ist wie einige weitere Kollegen auf der Demo nicht bei der EVG organisiert, sondern bei der konkurrierenden Gewerkschaft der Lokführer (GDL). Zwar ruft die EVG alle Beschäftigten und explizit auch GDL-Mitglieder am Montag zum Warnstreik auf, die GDL versuche jedoch, das zu unterbinden. Meyer ärgert das, denn: »Wir haben dieselben Preise im Supermarkt und fürs Wohnen zu zahlen, wir haben dieselben Arbeitsbedingungen und denselben Gegner. Aber streiken sollen wir nicht zusammen?« Der GDLer versichert, dass er sich am Verdi-EVG-Warnstreik beteiligen werde – und weitere Gewerkschaftskollegen mobilisieren wolle. »Ich hoffe, dass der Montag nur der Auftakt von etwas Größerem ist«, ergänzte Meyers EVG-Kollege Lars Lux (Name geändert). Dabei zeigte er Unverständnis darüber, dass Demos und Streiks nicht insgesamt koordiniert und zusammengelegt würden.

Yunus Aktas, Krankenpfleger in Ausbildung, sieht das auch so. Gäbe es einen branchenübergreifenden, generellen Streiktag, dürften sich Zehntausende Kolleginnen und Kollegen daran beteiligen, meinte er gegenüber jW, als das letzte Wort auf der Abschlusskundgebung gesprochen war – und der Regen wieder einsetzte.