Kapitalismus aus dem Bilderbuch

Seth Wenig/AP/dpa Nach dem Kollaps von US-Banken stürzte der Kurs der Credit Suisse ins Bodenlose (New York, 15.3.2023)

Es ist mal wieder Bankenkrise – und vielleicht wird es noch heftiger als beim letzten Mal. Schließlich ist die multiple Krisendynamik seither nie abgebrochen, und die Krisen sind immer heftiger, die Abstände dazwischen immer kürzer geworden. Kapitalismus halt: Auf das Platzen der Subprime-Blase, den Lehman-Kollaps und die Finanzkrise folgten Weltwirtschafts-, Währungs- und so manche Schuldenkrise. In der Euro-Zone nahmen die Troika-Diktate 2018 in Griechenland ihr Ende. 2020 kam dann Corona. Nun der Ukraine-Krieg mit all seinen Subkrisen wie der Energie- und der Nahrungsmittelkrise. Die stets präsente Klimakrise nicht zu vergessen.

Jetzt also wieder die Banken, angefangen mit der kalifornischen Silicon-Valley-Bank (SVB) im Herzen des globalisierten, finanzgetriebenen Kapitalismus. Es ist kein Zufall, dass es zuerst einen Finanzier der Digitalwirtschaft erwischte. Schließlich dauern dort die Verwerfungen schon seit Monaten an, wie etwa die rückläufigen Profite und Massenentlassungen bei Konzernen wie Meta, Twitter, Amazon oder Microsoft zeigen. Stagnierende Nutzerzahlen, rückläufige Werbeeinnahmen und Unsicherheiten über den Fortgang der Digitalisierung machen Big Tech zu schaffen.

Überhitzte Digitalwirtschaft

Doch nicht nur in den großen Digitalkonzernen gerät die Kapitalverwertung ins Stocken. Gerade das Segment der Tech-Startups ist extrem überhitzt: Kleine Firmen werden mit gigantischen Fremdkapitalhebeln zu »Einhörnern« hochgejazzt, Milliarden werden in neue Technologien mit ungewisser Zukunft gepumpt, um vielversprechende Märkte zu sichern. Ein Hype folgt auf den nächsten. Überall locken Traumrenditen. Diese Dynamik produziert Erfolgsstorys, neue Milliardenkonzerne und viel privaten Reichtum. Aber eben auch gigantische Flops, Pleiten und Rekordverluste. Das stresst die Investoren.

Daher war die SVB als Tech-Finanzierer besonders anfällig für Schocks. Hinzu kam die Überforderung der Politik: Da wird im Zuge der Kämpfe um die Ukraine ein Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt, um die geopolitischen Interessen der USA durchzusetzen. Um die folgende Inflation im Zaum zu halten, werden die Zinsen erhöht, während der Tech-Startup-Boom jedoch zu großen Teilen auf erhofften Profiten in der Zukunft und auf billigen Krediten in der Gegenwart beruht.

Wenn Kapitalgeber angesichts steigender Zinsen zögerlicher werden, wenn erste Finanzierungsrunden bei vermeintlich vielversprechenden Startups platzen, wenn die Bank anfängt, ältere Staatsanleihen mit Verlusten zu verkaufen, und wenn die Eigenkapitalquote zu niedrig ist, um Verluste abzufedern – dann kommt Panik auf. Und ratzfatz geht das Geldhaus über die Wupper, das eine Woche zuvor noch als solide galt.

Kapital kennt keine Grenzen

Nun verfügen die USA als Hegemon der westlichen Welt, Kontrolleur großer Teile der digitalen Infrastruktur und Dollar-Emittent über einige staatliche Handlungsfähigkeit. Sie haben die Mittel, um die Lage erst mal zu beruhigen. Ein Ereignis wie der SVB-Kollaps kann, singulär betrachtet, gut bewältigt werden, indem die notwendigen Milliardenbeträge bereitgestellt werden. Wie groß die Schockwellen im noch immer sehr eng vernetzten Finanzsektor werden, wird sich erst zeigen. Eine Studie des Social Science Research Network geht davon aus, dass 186 weiteren Banken ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte wie der SVB – allein in den USA.

Zudem sind die Staatsgrenzen der USA nicht die Grenzen des globalisierten Finanzkapitalismus, wie sich dieser Tage in der Schweiz gut beobachten lässt. Dort wurde gerade die chronisch skandalbehaftete Credit Suisse (CS) vom Konkurrenten UBS geschluckt. Die CS verfügte im letzten Jahr über eine offensichtlich schöngerechnete Eigenkapitalquote von 14,1 Prozent. Andere Berechnungen kommen auf rund sechs Prozent. Zugleich zeigten die CS-Anleger stets ein Faible für sehr risikobehaftete, sehr schmutzige Geschäfte. Viel Risiko und wenig Rücklagen, um Fehlinvestitionen abzufedern – eine toxische Kombination. Die Verunsicherung wuchs seit Monaten, immer mehr Einlagen wurden abgezogen. Es brauchte dann nicht mehr viel. Der Funke aus den USA fand in Zürich einen geeigneten, staubtrockenen Strohhaufen, um überzuspringen.

Zwar ist auch die Schweiz als Paradies des Finanzkapitals nicht ohne Mittel, und so nahmen die Nationalbanker rasch 50 Milliarden Franken in die Hand, um die Lage zu entspannen. Gegen die Heerschar von Leerverkäufern kamen sie damit aber nicht an. Nun soll die Übernahme durch die UBS für Ruhe sorgen. Für sie ist es ein Schnäppchen – der Kaufpreis liegt bei läppischen drei Milliarden Franken, während die schweizerische Regierung und die Notenbank den Deal mit Liquiditätshilfen im dreistelligen Milliardenbereich abfedern.

Wie sich die Bankenkrise weiterentwickelt, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Reaktion der Schweizer Institutionen zeigt jedoch, dass es weitergehen dürfte mit den immer heftigeren Krisen. Denn durch den Zusammengang von CS und UBS entsteht eine neue Megabank mit einer Bilanzsumme von 1,6 Billionen Euro. Das entspricht in etwa dem Zweieinhalbfachen des jährlichen Inlandsproduktes der Schweiz. Wenn dieser Gigant mal ins Straucheln gerät …