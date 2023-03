Anno … 13. Woche

1898, 28. März: Im Deutschen Reichstag wird das erste Flottengesetz verabschiedet. Es ermöglicht einen Ausbau der deutschen Flotte und ist Ausdruck der sich verschärfenden Expansionspolitik des deutschen Kapitals sowie des Anspruchs auf eine führende Rolle des Deutschen Reichs unter den imperialistischen Großmächten – auch als »Seemacht« in Konkurrenz zu Großbritannien.

1933, 28. März: Die katholische Bischofskonferenz in Fulda gibt eine Loyalitätserklärung gegenüber der Naziregierung ab und hebt das Verbot der Zugehörigkeit von Katholiken zur NSDAP auf.

1933, 31. März: Unmittelbar nach der Reichstagswahl am 5. März beginnen die Nazis mit der Beseitigung der Selbständigkeit der Länder und Hansestädte. Was in Preußen bereits Anfang Februar per Notverordnung erreicht worden ist, wird mittels Terror von unten ins Werk gesetzt: Die SA provoziert Unruhen und besetzt Rathäuser, infolgedessen greift die Reichsregierung unter Verweis auf die nach dem Reichstagsbrand erlassene »Verordnung zum Schutz von Volk und Staat« ein, setzt die Landesregierungen ab und ernennt an ihrer Stelle Spitzenvertreter von NSDAP und SA. Am 31. März wird das Vorgehen mit dem »Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich« sowie sieben Tage später mit einem weiteren gleichnamigen Gesetz legitimiert. Damit werden auf der Ebene der Länder alle Minister, Abgeordneten und höheren Beamten, die nicht der Nazipartei angehören, entfernt.

1953, 1. April: In der Bundesrepublik tritt die in Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft. Alle nicht damit im Einklang stehenden gesetzlichen Bestimmungen verlieren ihre Gültigkeit. In Streitfällen müssen Gerichte entscheiden. Die katholische Kirche, die gegen die Gleichberechtigung aufgetreten ist, zeigt sich enttäuscht. Noch im Januar hatte die Bischofskonferenz verkündet, Frauen gebühre nicht das gleiche Recht wie dem Mann, in Fragen des Ehe- und Familienlebens zu entscheiden.

1958, 30. März: Auf einer Zusammenkunft von Betriebsräten, Gewerkschaftsfunktionären, Kirchenvertretern, Wissenschaftlern und Künstlern wird in Frankfurt am Main die »Aktionsgemeinschaft gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik« gegründet.