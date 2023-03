Der letzte Knall

Jürgen Mahnke/dpa Außerplanmäßiger Rückbau kurz vor Eröffnung der Justizvollzugsanstalt (Weiterstadt, 28.3.1993)

Es sollte eine ruhige, geräuschlose Nachtschicht von Freitag auf Sonnabend werden. Wie all die Wochen und Monate zuvor. Die Glotze flimmerte an jenem Abend vor sich hin, auf der Mattscheibe vielleicht die Wiederholung von »Schreinemakers live« mit gleichnamiger »Tränendrüsenmoderatorin« auf Sat.1. Ein paar Biere kreisten, eine gesellige kleine Runde im Wärterhäuschen. Unter Kollegen halt. Etwas war dann doch anders als sonst – in aller Herrgottsfrühe am 27. März 1993.

Eine Besuchergruppe? Um Viertel zwei Uhr nachts, unangemeldet? Mitnichten. Statt dessen traten vier, möglicherweise fünf vermummte Gestalten mit Maschinenpistolen bewaffnet aus dunklen Schatten, die die blitzblanken Fassaden der Gebäudetrakte auf den Asphalt warfen, schnurstracks in die Pforte. Der Trupp hatte vorher unbemerkt mittels Strick- und Aluleitern die sechseinhalb Meter hohe Außenmauer überwunden. Die Fronten waren rasch geklärt, die ahnungslosen Aufpasser waffenlos, der Überraschungseffekt groß. Die Eindringlinge stellten sich den Verdatterten kurz vor: Sie seien das »Kommando Katharina Hammerschmidt« von der Roten Armee Fraktion (RAF).

Ein Trümmerfeld

Das Ziel der »klandestinen Mission«: der gerade fertiggestellte Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) Weiterstadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Am westlichen Ortsrand gelegen, zwischen Modellfliegerklub, Löschbecken und Recyclinghof samt Kompostieranlage. Die zwei Beschäftigten einer Wach- und Schließgesellschaft und der Justizbeamte waren nicht die einzigen auf dem Areal. In einem anderen Gebäudeteil nächtigten bereits sieben Azubis. Alle aus dem Gebiet der früheren DDR, alle mit der Perspektive: Jobs hinter Gittern. Auch sie wurden von Stadtguerilleros überrascht, sanft, aber bestimmt aus dem Schlaf geholt, gefesselt und zusammen mit dem bierseligen Trio auf der Ladefläche eines Transporters rund 600 Meter weiter aus der Gefahrenzone verbracht.

Anschließend deponierte das Kommando fünf Bomben an Verwaltungsgebäude und Hafthäusern, insgesamt rund 200 Kilogramm Industriesprengstoff. Gegen 5.10 Uhr detonierte die Ladung. Der Knast ein Trümmerfeld, der Sachschaden knapp 100 Millionen D-Mark. Der Effekt: Erst vier Jahre später als geplant, im Mai 1997, war die Haftanstalt »bezugsfertig«.

Kurzum, so oder so ähnlich dürften sich die Szenen in der Tatnacht abgespielt haben. Wiedergegeben von den überrumpelten Wachleuten und festgehalten in einem Prozessbericht von Besuchern im Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main gegen das frühere RAF-Mitglied Birgit Hogefeld. Hogefeld, nach den tödlichen Schüssen von Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern Ende Juni 1993 festgenommen, galt Bundesanwaltschaft (BAW) und Strafsenat gleichermaßen als Mittäterin bei der Knastsprengung – zusammen mit Wolfgang Grams, Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Der Bundesgerichtshof hob später in der Revision den Tatvorwurf »Weiterstadt« bei Hogefeld auf – wegen »fehlerhafter Beweiswürdigung«. Am Urteil »LL«, lebenslänglich, änderte dies nichts. Davon unabhängig stand der Anschlag für eine Art Strategiewechsel der RAF.

Anfang 1992 hatte Bundesjustizminister Klaus Kinkel auf dem traditionellen Dreikönigstreffen der Freien Demokraten erklärt, der Staat müsse »dort, wo es angebracht ist, zur Versöhnung bereit sein« und über eine vorzeitige Entlassung von Inhaftierten aus der RAF nachdenken. Die Reaktion folgte recht bald. Drei Monate nach der »Kinkel-Initiative« ging ein Brief der RAF im Bonner Büro der Nachrichtenagentur Agence France-Press (AFP) ein. In dem Schriftstück vom 10. April 1992 erklären die illegalen Desperados die vorläufige »Rücknahme der Eskalation«, also den Verzicht auf »Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat«, um den »jetzt notwendigen Prozess« für die Freiheit politischer Gefangener zu unterstützen. Im August desselben Jahres bekräftigte die RAF ihre »Deeskalation«, tödliche Attentate sollten weiterhin ausbleiben. Eine Selbstaufgabe sollte dies indes nicht bedeuten, auch kein Einstellen aller Aktionen, »interventionsfähig« wollte man bleiben, wie es im RAF-typischen Duktus hieß. Allerdings »neubestimmt«, stärker bezugnehmend auf antifaschistische und antirassistische Gruppen etwa. Dennoch, zentral blieb die Gefangenenfrage.

Nicht von ungefähr hatten die nächtlichen Streifzügler das Ziel »Weiterstadt« angesteuert, wenige Tage vor der »festlichen Einweihung«. Das Objekt galt in der antiimperialistischen und autonomen Szene als Synonym für den perfektionierten Strafvollzug von Kontrolle und Disziplinierung. Oder wie die Verfasser im Bekennerbrief zum Anschlag notierten: »Der Weiterstädter Knast steht exemplarisch dafür, wie der Staat mit den aufbrechenden und sich zuspitzenden Widersprüchen umgeht: gegen immer mehr Menschen Knast, Knast, Knast (…)«.

Ein weiteres Indiz für die Symbolkraft von »Weiterstadt«: Bereits Ende der 1980er Jahre zirkulierte in der radikalen Linken in mehrfacher, erweiterter Auflage eine Broschüre mit dem drastischen Titel »Die neuen Hightech-KZs. Gehirnwäsche und Isolationshaft als Normalvollzug: Weiterstadt und Plötzensee«. Herausgeber war die Solidaritätsgruppe für Gefangene »Bunte Hilfe Darmstadt«. Linksradikale verstanden dieses Printprodukt gewissermaßen als Handlungsanleitung. Und: Lautstarke Sympathiebekundungen für die RAF waren nach dem »Knastcoup« bei zahlreichen Demonstrationen üblich. Durch enge Straßenzüge bundesdeutscher Städte hallte der Schlachtruf: »Weiter so, weiter so, Weiterstadt!«

Anfang vom Ende

Nur, was folgte aus dem Anschlag? Zunächst: Er dürfte gewissermaßen der populärste der RAF gewesen sein, zumal die Abkehr von politischen Morden besonders im »undogmatischen« autonomen Spektrum gutgeheißen wurde (und sicherlich nicht nur dort). Und Weiterstadt war der »letzte Knall«. Eine »Neubestimmung« folgte nicht mehr. Im Gegenteil. »Weiterstadt« beschleunigte den Zerfall des Kollektivs Gefangener aus der RAF und des antiimperialistischen Widerstands. Eine meinungsstarke Fraktion RAF-Inhaftierter um Brigitte Mohnhaupt warf der »Kommandoebene« und den Celler Gefangenen Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer und Knut Folkerts vor, heimlich mit Vertretern des Staatsapparats »zu dealen«, damit vor allem haftunfähige Langzeitgefangene freikommen. Ganz im Sinne der »Kinkel-Initiative«. Die Option des bewaffneten Kampfs sei »keine Handelsware«, betonten Szene-»Hardliner«. Angeheizt wurde die interne Kontroverse durch das »Desaster in Bad Kleinen«. Grams starb beim Einsatz der GSG 9, Hogefeld wurde festgenommen. Ermöglicht hatte den Zugriff der Spitzel Klaus Steinmetz. Die RAF war da bereits am Ende – und löste sich mit Zeitverzug im Mai 1998 offiziell auf.

Zurück zum Trio im Wärterhäuschen. Den Prozessberichterstattern aus Frankfurt am Main zufolge war den Überrumpelten eines ganz wichtig: Die leeren und halb gefüllten Bierflaschen auf dem Tisch sollten doch bitte weggeräumt werden. Das »Kommando Katharina Hammerschmidt« soll dem Wunsch gefolgt sein.