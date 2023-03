»Literatur. Aktion. Wedding«. In vier Veranstaltungen werden durch (szenische) Lesungen und Gespräche die vielfältigen Beziehungen zwischen Gesellschaft und Literatur beleuchtet. An diesem Auftaktabend präsentiert Nadire Biskin ihren Debütroman, in dem sich die Protagonistin Huzur, »Bildungsaufsteigerin« aus dem Wedding, mit lebensverändernden Entscheidungen konfrontiert sieht. Sonntag, 26.3., 17 Uhr. Ort: Ballhaus, Prinzenallee 33, Berlin

»Kuba live«. Gespräch mit Fernando González Llort (»Cuban Five«). Er war lange in US-Haft. Heute ist er Präsident des Kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft und Abgeordneter der Nationalversammlung. Er wird begleitet von Ibis Alvisa González, Koordinatorin des ICAP für Europa. Informiert wird über die Lage im Land. Montag, 27.3., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart. Veranstalter: Netzwerk Cuba

»Johann Gottlieb Fichte: Transzendentale Logik und gesellschaftlicher Fortschritt«. In der theoretischen Abfolge der klassischen deutschen Philosophie hatte Fichte den Intellektualismus als die elementare Logik unserer praktischen Aktivität gefasst. Er führte das aufklärerische Denken zum Grundsatz, dass die logischen Setzungen zugleich soziale Akte mit vereinigender Tendenz seien. Gesellschaftlicher Fortschritt wurde damit als eine Konsequenz logischer Intersubjektivität begründet. Referent: Prof. Dr. Gerd Irrlitz. Mittwoch, 29.3., 19 Uhr. Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Helle Panke