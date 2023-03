Nachschlag: Da brennt nichts an

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Linksliberaler Musterlandesverband: Stimmkarte eines Delegierten beim Landesparteitag der Bremer Linkspartei (24.11.2018)

Auch das DLF-»Magazin« hilft, die Botschaft zu verbreiten, dass der Grund für die Existenzkrise der Linkspartei die Abgeordnete Wagenknecht ist. »Denen in Bremen ist es überhaupt nicht hilfreich«, heißt es etwas ungelenk mit Blick auf den jüngsten Wagenknecht-Gossip (Geld wie Heu, fehlt ständig im Parlament) in der Anmoderation eines Beitrages zum Wahlkampf in Bremen. Der dortige Landesverband hat nach der Bürgerschaftswahl 2019 eine regierungslinke Transformation wie aus dem Lehrbuch hinter sich gebracht. Ein Wahlkämpfer bejubelt die Arbeit der Partei (»toller Job«, »viel Zustimmung«). Seine »gute Laute« verliert der Mann vorschriftsgemäß, »sobald der Name Sahra Wagenknecht fällt«: Hier in Bremen sei die Partei »lösungsorientiert«. Sowieso liefe es in Bremen noch besser, wenn die Bundespartei »klarer dastehen würde«, raunt Landessprecher Christoph Spehr ins Mikro. So klar wie in Bremen: Ein Redakteur des Weser-Kurier konstatiert zufrieden, dass es im Bremer Landesverband keinen »Wagenknecht-Flügel« gibt; da könne nichts »anbrennen«. (np)