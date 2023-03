Unsozialer Haken

Klimaneustart Berlin Kundgebung des Bündnisses »Klimaneustart Berlin« vor dem Roten Rathaus (Berlin, 22.11.2022)

In einem Volksentscheid können die Berliner am Sonntag über eine Änderung des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes abstimmen, die eine Klimaneutralität der Bundeshauptstadt bis zum Jahr 2030 – statt wie momentan vorgesehen erst 2045 – als verbindliches Ziel vorschreibt. Da anders als beim unverbindlichen Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienkonzerne nun über einen konkreten Gesetzestext abgestimmt wird, träte das Gesetz bei mehrheitlicher Zustimmung – eine Beteiligung von mindestens einem Viertel der Wahlberechtigten – in Kraft.

Die Kampagne des Bündnisses »Klimaneutrales Berlin«, die von Gruppierungen wie Fridays for Future und verschiedenen Nichtregierungs- sowie Parteijugendorganisationen wie den Jusos unterstützt wird, verfügte über ein mehr als komfortables Budget von rund 1,2 Millionen Euro. Unter den Großspendern, durch die diese Summe in erster Linie zusammenkam, ragt insbesondere das in New York lebende Ehepaar Susan Danziger und Albert Wenger heraus. Die beiden als Technologieunternehmer und Finanzmarktinvestoren tätigen deutschen Staatsbürger spendeten über ihre zwei Stiftungen 475.000 Euro, wie der Website des Landeswahlleiters Berlin zu entnehmen ist. Großspenden in Höhe von 200.000 Euro kamen zudem von der Haleakala-Stiftung, deren Gründer Paul Grunow in der Solarenergiebranche reich wurde.

Berlins noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der Landesvorsitzende der CDU, Kai Wegner, bezeichneten am Freitag übereinstimmend das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 als unrealistisch. Beide befinden sich derzeit in Koalitionsverhandlungen. Auch der bisherige Senat aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hatte die Ziele des Volksentscheids als nicht realisierbar bezeichnet, während Grüne und Linke als Partei die Kampagne unterstützen. Auch Nochumweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat inzwischen erklärt, mit Ja zu stimmen. Für diesen Sonnabend ruft das Klimabündnis zu einer Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor auf.

Um Klimaneutralität zu erreichen, müssten klimaschädliche Emissionen durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe etwa durch Automotoren oder bei Heizungen im Vergleich zu 1990 um rund 95 Prozent gesenkt werden. Berlin werde so »zurück in die Steinzeit« geführt, warnt das Springer-Boulevardblatt B. Z. daher seit Monaten in einer regelrechten Kampagne vor Fahr- und Heizungsverboten sowie vor einem Sanierungszwang.

Es gibt allerdings auch linke Kritik. Dass bei geschätzten Investitionskosten von 30,7 Milliarden Euro für das Land über finanzpolitische Spielräume geschwiegen werde, sei eine der »größten Sollbruchstellen« in der Gesetzesvorlage, meinte das linkssozialdemokratische Magazin Jacobin am Donnerstag auf seiner Website. So setzte die Schuldenbremse in Berlin Investitionen, aber auch Zuschüssen etwa zur Miete restriktive Grenzen. Bei unveränderten Rahmenbedingungen drohten daher drastische Kürzungen an anderer Stelle.

»Ich glaube, der Volksentscheid birgt gerade unter Schwarz-Rot große Gefahren«, schlug Moheb Shafaqyar, Bezirksverordneter für Die Linke in Friedrichshain-Kreuzberg, in eine ähnliche Kerbe. Den Initiatoren warf Shafaqyar, der seine Kritik auch in der Taz und dem ND geäußert hat, am Mittwoch auf Twitter »gezielte Irreführung« vor. So hatten diese zuletzt vorgeschlagen, ausgerechnet den Passus im Gesetzestext zu ändern, der Auswirkungen der Klimaschutzmaßnahmen auf die Mieten untersagt. Statt dessen solle der Staat zur Übernahme möglicher Mieterhöhungen verpflichten werden. »Das Modell: alle zahlen, nur Vermieter*innen nicht, ist kein erstrebenswertes Klimaschutzmodell«, twitterte Shafaqyar.