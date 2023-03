Acht Jahre Elend

Khaled Abdullah/REUTERS Acht Jahre, neun Luftangriffe pro Tag: Zerstörtes Geschäft in Sanaa (Juli 2020)

Den Gerüchten zufolge unter dem Schutz einer Burka konnte der gestürzte Präsident den Wachen entkommen und in seine Heimatstadt Aden fliehen. Einige Wochen zuvor war Abed Rabbo Mansur Hadi von den Rebellen der Ansarollah in Sanaa unter Hausarrest gestellt worden. In ihrem Eroberungszug hatten die als »Huthis« bekannten Kämpfer in den zurückliegenden Monaten den Präsidentenpalast in der jemenitischen Hauptstadt eingenommen und Premier, Präsident und Kabinett zur Amtsniederlegung gezwungen. Nach seiner Flucht in Aden angelangt, erklärt Hadi umgehend seinen Rücktritt vom Rücktritt und erbittet eine Zusammenkunft aller Ministerien in der ehemaligen Hauptstadt des Südjemen. Die Ansarollah marschieren daraufhin auf Aden, wollen den zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr von der Verfassung legitimierten »Präsidenten« festnehmen und vor Gericht stellen. Um ihn zu fassen, setzen sie ein Kopfgeld aus – für Hadis Herren und Meister am saudischen Königshof eine Provokation zu viel. Am selben Tag noch fahren die Saudis schwere Artillerie an der saudisch-jemenitischen Grenze auf. Hadi flieht ins Exil nach Riad. Einen Tag später, am 26. März 2015, beginnt Saudi-Arabien seinen an diesem Sonntag seit nunmehr acht Jahren währenden Bombenkrieg gegen die jemenitische Zivilbevölkerung.

Riads primäre Kriegsziele waren die Niederschlagung des Ansarollah-Aufstands, die zur Hochzeit ihrer territorialen Ausdehnung rund 90 Prozent der Bevölkerung des Landes unter ihrer Kontrolle hatten, sowie die Wiedereinsetzung ihrer Marionette Hadi. Seit der saudischen Staatsgründung 1932 intervenierte Riad in die inneren Angelegenheiten des Nachbarn im Süden und gilt so als »Königsmacher« in Sanaa. Schon immer begriff das Königshaus den jemenitischen Staat mehr als seinen »privaten Hinterhof« denn als eigenständiges, souveränes Land, schrieb Nahostexperte Mohsen Milani 2015 kurz nach Kriegsbeginn im neokonservativen US-Fachblatt Foreign Affairs. Die unbeugsamen, den saudischen Königshof verachtenden Ansarollah störten diese über Jahrzehnte etablierte Hegemonie: Am Fuße der Arabischen Halbinsel sollte wieder Ruhe einkehren.

Der Krieg gegen die Ansarollah werde nur wenige Wochen dauern, prahlte der damals noch recht unbefleckte Mohammed bin Salman (bekannt als MBS), der erst wenige Wochen zuvor zum Verteidigungsminister ernannt worden war und als Architekt des Krieges gilt. Im Bombenhagel gegen den Jemen sollte sich der junge, ambitionierte Prinz profilieren können und als Hardliner einen Namen machen – seinem Vater König Salman soll er eines Tages auf den Thron nachfolgen, bereits seit Jahren gilt MBS als De-facto-Herrscher der absolutistischen Monarchie.

Um den Anschein einer multilateralen Unternehmung vorzugaukeln, zimmerte sich bin Salman eine zunächst neunköpfige Koalition arabischer Befehlsempfänger zusammen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi beispielsweise wurde in die Koalition gedrängt: Der blutige Putsch des Generals zwei Jahre zuvor war mit Milliardenbeträgen aus den Golfstaaten finanziert worden. Einzig die Vereinigten Arabischen Emirate verfolgten als zweiter Kopf der Koalition von Anfang an eigene Ziele und hatten nie ein ureigenes Interesse am Kampf gegen die Ansarollah. Bis heute unterstützt Abu Dhabi die separatistischen Kräfte im Südjemen, um dort unter ihrer Kontrolle ein Vasallenemirat zu etablieren, das mittels Übernahme von Häfen entlang der Küste vom Golf von Aden als Logistikdrehscheibe für den Aufstieg der Emirate zur neuen Energiesupermacht dienen soll. Durch die Errichtung von Militärstützpunkten entlang der Seerouten – wie auf der entfernten Insel Sokotra – werden diese abgesichert.

Mehr als 25.000 Luftschläge flog die Kriegskoalition in den vergangenen acht Jahren gegen den Jemen, so die Zahlen der darauf spezialisieren Webseite »Yemen Data Project« – neun Luftangriffe jeden Tag, seit acht Jahren. Ein Großteil der Infrastruktur des Landes wurde so zerstört. Riad bombardierte Schulen, Moscheen, Wasserwerke, Hochzeiten, Beerdigungen, Geflüchtetenlager, eine Kartoffelchipsfabrik, ja selbst einen Pferdehof in Sanaa. Laut UNO wütet im Land »die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt«. Jedes zweite Krankenhaus ist außer Betrieb. Mit über zweieinhalb Millionen Fällen wurde im Jemen die größte je registrierte Choleraepidemie der Welt registriert. Gemessen an einem hauseigenen Index zur Messung nachhaltiger Entwicklung wurde der Jemen laut einer Studie der Vereinten Nationen von 2019 buchstäblich ins letzte Jahrtausend zurückgebombt, nämlich bereits hinter das Jahr 1996 zurück.

Mehr als viereinhalb Millionen Menschen wurden vertrieben, die allermeisten im Landesinnern. Der lebensrettende Weg heraus aus dem Jemen ist aufgrund der hermetischen See- und Luftblockade nahezu unmöglich. Mehr als 2,3 Millionen Kinder leben in Lagern für Binnengeflüchtete, so die jüngsten Zahlen von UNICEF von vergangener Woche. An direkter Waffengewalt einerseits sowie unmittelbaren Phänomenen wie Hunger und Epidemien, die von der Koalition vorsätzlich als Kriegswaffen eingesetzt werden, starben mittlerweile rund 400.000 Menschen, wie aus einer weiteren Studie der UNO vom November 2021 hervorgeht. Von diesen Kriegstoten sind 70 Prozent unter fünf Jahre alt: Der Krieg im Jemen ist somit in erster Linie einer gegen dessen Kinder.

Im April 2022 trat eine vom UN-Sondergesandten für den Jemen Hans Grundberg vermittelte zweimonatige Waffenruhe in Kraft, die zweimal um je zwei weitere Monate bis Oktober verlängert wurde. Zwar wurden weiterhin viele Kampfhandlungen wie Drohnenschläge und Artilleriebeschuss dokumentiert, doch verringerte sich die Gewalt im ganzen Land nachweislich. Auch konnten als Folge der Verhandlungen erste kommerzielle Flüge von Sanaa nach Amman und Kairo starten; mehrere Öltanker luden ihre insbesondere für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems dringend benötigte Fracht am Rotmeerhafen von Hodeida ab. Selbst nach dem Scheitern einer Fortsetzung der Feuerpause im Oktober blieb die Gewalt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Hoffnungen auf Entspannung bei gleich mehreren Konfliktherden in Westasien und Nordafrika kamen auf, als Anfang März die Führungen Saudi-Arabiens und Irans unerwartet in einem von China vermittelten Abkommen die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen verkündeten. Auch wenn die Unterstützung der Ansarollah durch Teheran in westlichen Medien gemeinhin deutlich überzogen dargestellt wird, so besteht doch ein gewisser Einfluss auf die Rebellen, und eine Annäherung der regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran könnte auch für den Jemen eine neue Friedensperspektive eröffnen. Ein Anfang dieser Woche verkündeter Austausch von fast 900 Kriegsgefangenen könnte ein erstes Zeichen sein.