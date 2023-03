Volles Haus

Ivett Polyak-Bar Am/junge Welt

Den »Schwarzen Kanal« gibt es jetzt auch als Buch, am Donnerstag abend feierte es in Berlin Premiere. 80 Besucherinnen und Besucher kamen in die jW-Maigalerie. Auf dem von Ina Sembdner (l.), Ressortleiterin Außenpolitik, moderierten Podium hatte neben dem früheren jW-Chefredakteur Arnold Schölzel (M.) mit Reinhard Lauterbach auch ein profilierter Osteuropakenner Platz genommen. Das rege Interesse an der Reflexion der in den deutschen Medien verinnerlichten westlichen Kriegspolitik durch die beiden Autoren der jW-Kolumne zeigt sich auch in der ausverkauften Erstauflage. (fl)