Nachschlag: Munition

Warner Bros/imago images/Everett Collection Auch simulierter Schrott ist träge

Keine Rätsel mehr, keine Programmverwirrung, kein Spaß. Es zählt nur der Schrott. Auch digital simulierter Schrott ist träge. Anders als manche vermutet haben, ist der Philosoph der Matrix nicht Plato mit seinen Operationen, das Trugbild vom wahren Bild zu unterscheiden. Auch nicht Pascal mit seiner Wette, die alles auf die Entscheidung für den Glauben setzt, und selbst nicht der Apostel Paulus, der zur Zeitenwende ausrief, dass die Liebe das Gesetz sei. Die Philosophen der Matrix sind der Depp und der Munitionslieferant. Rudolf Steiner mit seiner Geisteskraft in Strahlengestalt und Ernst Jünger mit seiner organischen Konstruktion, für die der Arbeiter in der Munitionsfabrik Modell gestanden hat. Helden der Matrix sind die jungen Soldaten, die im Sperrfeuer der Maschinen für den Munitionsnachschub sorgen, damit aus all den Maschinen, die wie Insekten oder Kalmare aussehen, der teure, träge Schrott produziert werden kann. Der zentrale Dialog des Films: »Was würdest du an meiner Stelle tun?« – »Munition machen.« (aha)