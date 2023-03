Opposition mobilisiert

Thomas Mukoya/REUTERS Anwohner applaudieren dem kenianischen Oppositionsführer Raila Odinga (Nairobi, 20.3.2023)

Bei Protesten in Kenia ist es am Montag zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Nairobi gingen Einsatzkräfte mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor, die nach Berichten der AFP mit Steinen warfen. 20 Menschen wurden festgenommen. In der Oppositionshochburg Maseno schoss die Polizei scharf und tötete den Studenten William Mayange. Die Proteste richten sich vor allem gegen die galoppierende Inflation. Oppositionsführer Raila Odinga hatte angesichts der steigenden Kosten und der angeblich »gestohlenen« Wahlen im vergangenen Jahr zu den Demonstrationen aufgerufen. Präsident William Ruto hatte die Abstimmung äußerst knapp gewonnen, Odinga bezeichnet Rutos Regierung als »illegitim«. Am Montag kündigte der Oppositionsführer in Nairobi vor einer jubelnden Menge und Anwohnern (Foto) wöchentliche Demonstrationen und Streiks an. (AFP/jW)