IMAGO/Everett Collection Erwünschte Nebenwirkungen russischer Kopfschmerztabletten: Signe (Kristine Kujath Thorp)

Wenn Thomas (Eirik Sæther) seine Freundin im Krankenhaus besucht, macht er sich jedes Mal große Sorgen. »Bist du dir sicher, dass es wirklich nichts Ansteckendes ist?« fragt er Signe (Kristine Kujath Thorp), sobald er neben ihrem Bett steht und ihr total entstelltes Gesicht betrachtet. Es scheint nur noch aus blutigen Wülsten und grindigen Furchen zu bestehen. »Das fragst du mich jedes Mal«, antwortet Signe dann immer genervt. Sie liebt es, Thomas im Ungewissen zu lassen, nicht die Wahrheit zu sagen.

»Sick of Myself« ist ein Beziehungsdrama, das sich nicht nur wohltuend langsam, sondern auch absolut folgerichtig zu einem Horrorfilm entwickelt und damit die Regeln des Genres gezielt auf den Kopf stellt, oder eben auch vom Kopf auf die Füße. Denn in Horrorfilmen gab es bislang so gut wie nie eine plausible Erklärung für das, was geschieht. Wie auch? Bei Signes monströsem Antlitz jedoch, bei dieser Mondlandschaft aus Blut und Eiter wird uns sehr gut nachvollziehbar und vor allem naturwissenschaftlich hieb- und stichfest die Ursache erläutert: Signe hat russische Kopfschmerztabletten geschluckt. Und zwar nicht trotz der grässlichen Nebenwirkungen, sondern nur deretwegen. Sie hatte in letzter Zeit das Gefühl gehabt, keinerlei Beachtung mehr zu finden. Besonders schlimm war es geworden, nachdem ihr Freund Thomas, ein bis dahin unbekannter Künstler, plötzlich erfolgreich geworden war.

Thomas baut seit Jahren aus gestohlenen Designermöbeln abgefahrene Figuren. Nun hat er es zu Ruhm und Reichtum gebracht, und die Presse ist hinter ihm her. Und auch die Polizei. Fast wie im wirklichen Leben. Thomas’ Darsteller Eirik Sæther hatte nämlich 2017 im Osloer Kunstforum unter dem Titel »Family Friendly« seine erste eigene Ausstellung: Figuren aus Plastik mit tränenden Kulleraugen und Puppenhäuser, in denen gerade ein Verbrechen verübt worden war. Dagegen sind die im Film übereinander gestapelten Sofas leichte Kost. Signe kotzen sie trotzdem an. Ein Mann würde die Kettensäge nehmen, Frauen neigen bekanntlich stärker zu Autoaggressionen. Ein Gutes bringen die russischen Dragees allerdings mit sich. Dank ihrer demolierten Visage startet Signe bald eine Karriere als Modell. Bei einem Fotoshooting sperrt sie ihre Rivalin, eine Blondine mit verstümmeltem Arm, auf dem Klo ein; sie ist eben süchtig nach ungeteilter Aufmerksamkeit. Die wird ihr dann auch zuteil, als sie ohne Vorankündigung dem Fotografen schwallweise Blut auf die Linse göbelt. Das kann man satirisch interpretieren, muss man aber nicht.

Auf Youtube ist kostenlos »Eer«, ein Kurzfilm des Regisseurs, verfügbar. Kristoffer Borgli hat ihn zusammen mit dem Maskenbildner Izzi Galindo gedreht, als sie ihre gemeinsame Arbeit an »Sick of Myself« wegen Covid-19 unterbrechen mussten. Die Handlung spielt in Los Angeles, und das Gesicht des Protagonisten ist diesmal unversehrt, es lässt sich sogar als durchaus hübsch bezeichnen. Nur das rechte Ohr sieht wirklich ekelerregend aus, wie ein Klumpen rohes Fleisch, in den ein betrunkener Heimwerker ein Loch gebohrt hat. Das führt immer wieder zu kleineren Konflikten im Alltag und extrem schrägen Dialogen, was auch den unbestrittenen Unterhaltungswert des Kurzfilms ausmacht. Eine Steigerung des Ekels erfolgt, anders als sonst üblich, nicht.

Dieses Rezept auch bei einem abendfüllenden Spielfilm anzuwenden, verlangt gewiss eine Menge guter Einfälle. Und die hatte Borgli dann auch: sowohl beim Verfassen des Skripts von »Sick of Myself« als auch beim Dreh. Er berichtet, dass eine der größten Herausforderungen bei den Aufnahmen in Signes notorischer Verlogenheit bestanden hätte. Es wäre für die Hauptdarstellerin äußerst schwierig gewesen, jemanden zu spielen, der seinem Umfeld ständig etwas vorspielt. So verheimlicht Signe lange ihren Tablettenkonsum, und als sie schließlich darüber spricht, ist für den Zuschauer nicht leicht zu erkennen, ob ihre Beichte nicht vielleicht nur in der Phantasie erfolgt. Kurzum, sie spielt uns allen etwas vor. Wirklich nicht leicht. Über die Aufnahmen erzählt der Regisseur: »Die Proben fühlten sich manchmal wie die Vorbereitung auf eine peinliche Tanzshow an. Irgendwann haben wir sogar versucht, durch leichte Elektroschocks unerwartete körperliche Regungen zu erzeugen, aber das war wirklich eine schlechte und schmerzhafte Idee von uns.« Das sehen echte Horrorfans bestimmt ganz anders.