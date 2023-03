»Müssen zur Not die Warenhäuser besetzen«

Manngold/imago images Auch an ihnen will sich Benko gesundstoßen: GKK-Beschäftigte protestieren gegen die Schließung eines Kaufhauses in Brühl (17.7.2020)

Der Warenhauskonzern »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) will bundesweit rund 50 Häuser dichtmachen, zwei davon bis Ende 2024 in Berlin. GKK gehört zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko. Mit Signa hatte der Senat 2020 eine Absichtserklärung vereinbart. Kernpunkt: Weiterbeschäftigung und Standortsicherung gegen baurechtliche Zugeständnisse bei lukrativen Großprojekten Benkos. Ein fauler Deal?

Absolut! Vorweg soviel: Warenhäuser gehören zur Ausstattung deutscher Innenstädte, wie der Anger zum Dorf. Seit dreißig Jahren kommen immer neue Banditen und filetieren den Konzern. Und die Situation eskaliert: Einerseits zockt Benko munter um die Filetgrundstücke in Innenstädten, andererseits glauben nicht einmal mehr die Beschäftigten an den Fortbestand der Warenhäuser. Der Senat hätte sich niemals erpressen lassen dürfen. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, den Spieß umzudrehen.

Das heißt?

Die Politik muss Signa die Bedingungen diktieren. Wir wollen den Erhalt der Warenhäuser und die Sicherung der Arbeitsplätze. Keine Bürohochhäuser, sondern Nahversorgung für Menschen. Im Sinne einer feministischen Stadtpolitik und einer antikapitalistischen Stadtentwicklung müssen wir die alte Einkaufsmeile neu denken sowie Orte der Begegnung und der Sorgearbeit verankern. Schaffen wir also Sorgezentren als Räume jenseits von Verwertung und Konsumzwang.

Anfang 2021 und Anfang 2022 hatte GKK insgesamt 680 Millionen Euro vom Bund aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten. Staatshilfen abgreifen und Beschäftigte entlassen, Benkos Geschäftsmodell?

Das System Signa ist ein intransparentes Firmengeflecht mit Briefkästen in der Steueroase Delaware in den USA. Signa ist aufgeteilt in die Einzelhandelsabteilung Retail und die Immobilienverwertung Real-Estate. Herr Benko hat nachweislich im August 2022 eine Einzahlung von 750 Millionen in die Signa Prime Selection AG von der Real Estate getätigt. Nur drei Monate später lässt er vom GKK-Management einen Insolvenzantrag für die zur Retail-Sparte gehörende GKK GmbH stellen. Bei beiden Gesellschaften ist »Familie Benko« wichtigste Eigentümerin.

Herr Benko hat also mutmaßlich ganz bewusst die GKK GmbH über die Klinge springen lassen, da ihm nur die Real-Estate-Sparte wichtig ist. Bei einer GKK-Insolvenz wird der Großteil des WSF-Kredits verlorengehen, da der Kredit kaum besichert ist. Nichts von unserem Steuergeld ist in die Sanierung der Häuser oder zugunsten der Angestellten geflossen.

Und Signa scheint weiterhin viel vorzuhaben …

Benko ist ein klassischer Immobilienverwerter und deswegen will Signa Arbeitsplatzgarantien gegen profitables Baurecht in bester Innenstadtlage »tauschen«. Da sind dann Traumrenditen drin für Bodenspekulation. Auf ewig, pfui Teufel! Solche Typen gehören enteignet und sind keine Partner für eine sozialökologische Stadtentwicklung. Wir sollten die Standorte lieber in Eigenregie durch öffentliche Gewerbegesellschaften oder in Kooperation mit Genossenschaften betreiben. So ließen sich die Arbeitsplätze sichern, die Standorte gemeinsam mit den Nachbarschaften weiterentwickeln und kleinteilige regionale Wirtschaftsförderung zusammenbringen. Da müssen wir nur Ostdeutsche befragen und an die Erfahrungen der 1990er Jahre anknüpfen: Betriebsbesetzungen und Genossenschaftsgründungen gegen den Ausverkauf von Treuhand und Co.!

Bloß, wie weit reicht die Spekulation mit Immobilien und Grundstücken wirklich?

Sehr weit. Sie erfasst inzwischen alle Bereiche, Wohnraum, Gewerbe. Die Spekulation zerstört unsere Städte. Das deutsche Baugesetzbuch hält deswegen weitreichende Instrumente mit enteignungsgleichen Eingriffen bereit. Gerade weil Stadtplanung die Durchsetzung öffentlicher Interessen zum Ziel hat, kann der Staat Eigentumsrechte beschneiden, beschlagnahmen und enteignen. Dass dies kaum passiert, ist sehr misslich.

Wenn Wohnen unbezahlbar wird und Kitas oder Kinos ihre Räume durch profitgeile Eigentümer verlieren, wenn Leute wie Benko aus Warenhäusern klimaschädliche Bürohochhäuser »entwickeln« wollen, dann heißt es für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: Aufwachen, einschreiten und das Maximale für die Menschen rausholen. Nochmals, zur Not müssen wir die Warenhäuser besetzen.