Nachschlag: Rat race

Stefan Sauer/dpa Wird garantiert mit Elektromotor betrieben. Trittins Wahlkampfbus

Was macht eigentlich Jürgen Trittin? Zur Zeit weilt er im fernen China, der Deutschlandfunk im nahen Köln möchte trotzdem wissen, was der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag vom Koalitionshader um E-Fuels hält. Und diesen Punkt macht er mit Leichtigkeit: Das Festhalten am Verbrennermotor ist die durchgeknallte Ideologie der Porsche-Fans aus der FDP. Freie Fahrt für freie Demokraten. Das uneingeschränkte Lob für den Elektromotor – ungeachtet der Energiebilanz und der zur Herstellung erforderlichen Rohstoffe vor allem für die Batterien – riecht derweil ziemlich nach vorsorglichem Lobbyismus für eine Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag. So mag man sich die nahe Zukunft vorstellen: Jürgen Trittin, hochdotierter Berater eines deutschen Automobilkonzerns, tritt mit sauteurer elektrobetriebener Karre zum Todesrennen gegen Christian Lindner im E-Fuel-Porsche an – Literpreis 35 Euro, scheißegal, den Christian und seine Klientel kümmert so etwas nicht. Tritt ihn! (brat)