Mit einfachen Zeichen

Bernd Uhlig Es geht ums Sterben (Ensemblefoto)

Eine Art Totenschädel schwebt riesig über der Bühne, mit zwei Mündern, die nach rechts und links fletschen. Deutlich wird: Es geht ums Sterben. Der kretische König Idomeneo geriet in einen Seesturm und versprach in größter Not dem Meeresgott Neptun, ihm im Überlebensfalle den ersten Menschen zu opfern, den er nach der Ladung treffen würde. Sein Sohn Idamante glaubt, dass der Vater untergegangen wäre und macht sich trauernd auf den Weg zum Strand. Er ist überglücklich, Idomeneo lebend anzutreffen und kann sich nicht erklären, weshalb der sich so gar nicht freut.

Natürlich ist Mozarts Oper nicht die Groteske, die man aus dem Stoff auch machen könnte. Der Komponist ist ganz bei seinen Figuren, die einander vieles verschweigen, manches bekennen und viel Unglück spüren müssen. Zu Vater und Sohn tritt Ilia, die gefangene Tochter des trojanischen Königs, die Idamante liebt und fürchtet, dadurch ihr Volk zu verraten. Ihre Konkurrentin ist Elettra, die ebenfalls Idamante für sich möchte. Die Handlung weist viele Umschlagspunkte auf und zwar derart, dass bis kurz vor dem Ende das Glück kurz, das Leiden hingegen ausgedehnt ist.

»Idomeneo« hat niemals die Beliebtheit von Mozarts späteren Opern erreicht. Der Komponist freilich hat das Werk, das er als 24jähriger 1780/81 komponierte, zeitlebens sehr hoch geschätzt. Die Berliner Aufführung macht dies nachvollziehbar. Mit Andrew ­Staples als König, Magdalena Kozena als sein Sohn, Anna Prohaska als Ilia, Olga Peretyatko (Peretjatko) als Elettra und Linard Vrielink als Arbace, Vertrauter des Königs, sind die fünf wichtigen Rollen geradezu luxuriös besetzt. Simon Rattle sorgt als Dirigent für einen straffen Verlauf und Durchhörbarkeit. Die reichen Klangfarben der Staatskapelle zeigen, wie ein modernes Orchester von historischer Musizierpraxis lernen kann, ohne seine Eigenart aufzugeben.

»Idomeneo« steht noch in der Tradition der Opera seria mit ihrer Trennung zwischen Rezitativ einerseits, Arien, Ensembles oder Chören andererseits. Doch hat Mozart die Übergänge komponiert und die Instrumentalbegleitung der Rezitative aufgewertet – für das heutige, musikdramatisch geschulte Ohr finden sich gerade dort einige der interessantesten Passagen. Nun kann man sagen: Das ist eine unglückliche Mischung – das Alte nicht mehr, das Neue noch kaum. Oder man fragt, wozu die Kombination in diesem besonderen Fall taugt.

Vor allem dient sie der Humanisierung. Edel sind vier der fünf Hauptpersonen. Idomeneo etwa bereut sein Gelübde bereits, bevor er erkennt, dass er seinen Sohn opfern muss. Ausnahme ist zwar Elettra, die ausschließlich ihrer Leidenschaft folgt und – wenn sie schon Idamante nicht kriegt – wenigstens Rache haben will. Doch sogar ihr Leid gestaltet Mozart und macht sie zu einer komplexen Persönlichkeit.

Es ist aufklärerisch, den Menschen für bildbar zu halten. Bei allen Gefühlen vergessen Idomeneo, Idamante und Ilia nie die Forderungen der Vernunft. (Arbace als Ratgeber steht etwas außerhalb und folgt darum nur der Vernunft, wie Elettra nur dem Gefühl.) Ist das harmonisch? Nein, denn über fast drei Stunden Musik lassen sich Gefühl und Vernunft nicht in Einklang bringen. Am Ende vielleicht ja, denn als Idomeneo fast schon seinen Sohn ersticht, verzichten die Götter auf das Opfer und begnügen sich mit seiner Abdankung.

Dies ist die humane Lösung und insofern erfreulich. Es ist aber ästhetisch unbefriedigend, weil der Konflikt, der die Figuren antrieb, vielleicht allzu einfach aufgegeben wird. Es war politisch progressiv, insofern die alten Regeln nicht mehr unhinterfragt galten. Es ist politisch fragwürdig, weil wir heute wissen, dass entscheidende Widersprüche nicht qua Vernunft gelöst werden können, sondern ausgefochten werden müssen.

Was macht Regisseur David ­McVicar daraus? Der Totenschädel (Bühnenbild: Vicki Mortimer) wurde eingangs erwähnt. Darunter erstreckt sich eine wüstenartige, leicht abfallende Fläche. Diese einfachen Elemente, nur sehr spärlich und punktuell ergänzt, ermöglichen eine oft erhellende Figurenführung. Der Konflikt im musikalischen Genre findet sich in der Vielfalt der Körperhaltungen wieder, besonders augenfällig beim Paar Idamante und Ilia. Mal dominiert höfische Distanz, mal der Ausdruck von Affekten. Mit wenigen und einfachen Zeichen, ohne jeden Naturalismus, weiß McVicar das Verhältnis der Personen zueinander zu fassen; und auf der Herrscherebene, auf der das Stück spielt, sind affektive Verhältnisse stets auch politische.

Das ist durchgehend gelungen. Fragwürdig wird es erst ganz am Ende. Theaterleute in der Gegenwart misstrauen glücklichen Schlüssen. Mittlerweile ist gängig, dass zum Ausgleich am Ende auf der Bühne jemand abgemurkst wird, dem die Verfasser eigentlich ein Weiterleben gegönnt haben. Hier trifft es Idomeneo, der anstelle seines Sohnes getötet wird. Idamante und Ilia reagieren zunächst bestürzt, integrieren sich dann aber in die mörderische Menge. Keine Neugründung ohne Opfer? Vielleicht hat hier einmal ein Regieeinfall die blinde Stelle eines Werks kommentiert.