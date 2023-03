Habeck im Reinwaschgang

Frank Ossenbrink/imago Passt nicht so ganz: Der Umweltschutzminister muss sein klimafreundliches Image mit einem »Windgipfel« aufpolieren

Vom »Windgipfel« ist es nur ein Flügelschlag zum Wortwitz: Viel Wind um nichts! Dabei ging es beim am Mittwoch im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) einberufenen Spitzentreffen um ziemlich viel, nicht zuletzt für den Hausherrn selbst. Als »Klimaretter« angetreten gibt Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) seit Monaten den Antipoden: als Deutschlands schrillster Kohle-, Flüssig- und Frackinggasförderer. Bei so ölveschmierter Weste tut ein Reinwaschgang bitter Not, weshalb nach seinem »Solargipfel« vor zwei Wochen ein Event von gleichem Format zum Thema Windkraft nur folgerichtig erscheint. Also lud Habeck am späteren Mittwoch nachmittag Vertreter von Verbänden und der Bundesländer zur Diskussion darüber ein, wie sich die von der Ampel gesteckten Ausbauziele möglichst schnell verwirklichen lassen.

Tatsächlich hinkt die BRD den eigenen Ansprüchen auf einem der wichtigsten Felder der Klimapolitik weit hinterher. Nach den Befunden einer am Montag von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Studie liegt die deutsche Windindustrie förmlich am Boden. So sei der Markt seit 2017 enorm eingebrochen, zahlreiche Unternehmen wären von der Bildfläche verschwunden und bis 2019 über 40.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Inzwischen würden nicht einmal mehr Rotorblätter für Windräder in deutschen Landen gefertigt. International tätige Firmen hätten wichtige Teile der Produktion ins Ausland verlagert, auch weil bei Ausschreibungen in etlichen Ländern gefordert wird, wesentliche Teile der Wertschöpfung vor Ort zu realisieren. Unter diesen Bedingungen hätten selbst die großen deutschen Windanlagenbauer im vergangenen Jahr Verluste eingefahren – obwohl die Perspektiven eigentlich günstig sind.

Nimmt man die politischen Vorgaben, gäbe es nämlich reichlich Geld zu verdienen. 2022 wurde hierzulande per Windkraft eine Kapazität von 58 Giga­watt (GW) Strom an Land und von acht GW auf See generiert. Die Pläne der Bundesregierung sehen hingegen bis 2030 eine Steigerung auf 115 beziehungsweise 30 GW vor. Im Schnitt müssten jährlich über acht GW an Kapazitäten allein auf dem Land zugebaut werden, während es jedoch im Vorjahr gerade einmal 2,4 GW waren. Und die Aussichten für 2023 und 2024 seien, »mit Blick auf die aktuelle Genehmigungssituation, nur unwesentlich besser«, warnte der Bundesverband Windenergie (BWE). In einer Stellungnahme vom Dienstag verwies die Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, auf drei Erforderlichkeiten: Erstens müsse das bundesweite Zwei-Prozent-Flächenziel auf Ende 2025 vorgezogen werden. Zweitens müssten »sehr kurzfristig die Zusatzflächen mobilisiert werden, bei denen es vor Ort wenig Konflikte gibt« und drittens brauchten Gemeinden dringend mehr Handlungsspielraum bei der Ausweisung von Flächen im Sinne einer Gelingenshaltung für die Energiewende«.

Auch andere Branchenverbände sehen in den hohen bürokratischen Hürden den größten Hemmschuh beim Ausbau. Im Schnitt dauere es zwei Jahre, bis die öffentliche Verwaltung für eine Anlage an Land grünes Licht gibt. Nötig seien etwa Erleichterungen bei der Handhabung des Bundesnaturschutzgesetzes sowie eine bessere Abstimmung mit der Bundeswehr. Tatsächlich verunmöglichen auch Tiefflugrouten von Militärhubschraubern die Errichtung von Windrädern. Allein dadurch würden Projekte im Umfang von 4,8 GW blockiert. Passend dazu gehörte gestern auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu Habecks Gästen, was man beim BWE »sehr erfreulich findet«. Weniger froh dürften Naturschützer und Anwohnerinitiativen ob der hochfliegenden Pläne sein. Gerade unter eingefleischten Grünen-Wählern wird sich Habeck mit seinen Vorhaben nicht nur Freunde machen.

Allerdings drängen auch die Gewerkschaften auf ein höheres Ausbautempo. Die IG Metall verlangt eine »Beschäftigungsstrategie«, die nicht nur auf den Fachkräftemangel in der Branche abzielt, sondern auch für »gute Arbeit« sorge, wie Daniel Friedrich, Leiter des IG-Metall-Bezirks Küste, am Montag sagte. Die Tarifbindung in der Branche liegt nach einer Befragung unter Betriebsräten bei unter 40 Prozent. Ergebnisse des »Windgipfels« lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.