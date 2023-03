Rotlicht: Slowbalisation

DMR/China Daily/REUTERS Die Weltwirtschaft ist kein D-Zug mehr

Globalisierung ist out, Slowbalisation ist in: Der Kunstbegriff, der die Verlangsamung der weltweiten Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft bezeichnet, ist in den vergangenen Jahren unter Ökonomen fast hip geworden. Worum geht’s? Man kann das am besten an der Entwicklung des Welthandels sehen bzw. an einer Kennziffer, die eigentlich den Grad der Handelsglobalisierung angeben soll: am Verhältnis von Ex- und Import weltweit zur globalen Wirtschaftsleistung. Statistiken zeigen: Diese Kennziffer stieg seit den 1970er Jahren, deutlich stärker noch seit den 1990er Jahren an und erreichte einen Spitzenwert im Jahr 2007; das war die Zeit, in der der internationale Handel so bedeutend war wie nie zuvor. Dann änderte sich die Lage. Es gab zwei dramatische Einbrüche, zuerst in der globalen Finanzkrise um 2008, dann im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie. Aber auch davon abgesehen stieg die Kennziffer nicht mehr so recht an. Die Globalisierung, das folgt wohl daraus, hatte sich verlangsamt, jedenfalls beim Warenhandel. Slowbalisation eben.

Festhalten kann man zunächst zweierlei. Das eine: Seit 2008 ist die ungebremste Expansion des globalen Handels offenkundig in eine gravierende, strukturelle Krise geraten. Das zweite: Entsprechendes lässt sich nicht für alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sagen. Zwar steigen auch die Kapitalflüsse bei Direktinvestitionen im Ausland nicht mehr an, gehen sogar, wie Statistiken der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) belegen, Schritt für Schritt zurück. Zugleich aber nimmt etwa die weltweite Datenvernetzung weiter rasant zu: Nie war es so einfach, mit anderen Weltgegenden zu kommunizieren, sich Bilder, Texte, Stimmen aus anderen Kontinenten auf den Bildschirm und in die Lautsprecher zu holen. Auch die reale Mobilität ist – jedenfalls für den wohlhabenden Teil der Welt, der es sich leisten kann – größer denn je zuvor.

Festhalten ließe sich schließlich drittens: Die ökonomische Slowbalisation, die heute der sozialen Globalisierung gegenübersteht, ist zumindest in ihrer aktuellen Form kein Gesetz der Ökonomie – sie wird gemacht. Der wohl wichtigste Faktor dabei ist der Machtkampf des Westens gegen China. Er führt dazu, dass weniger westliches Kapital in China investiert wird als unter anderen Umständen möglich; aber auch dazu, dass die Volksrepublik jetzt mehr Gewicht auf ihre Binnen- als auf die Außenwirtschaft legt. Das macht sie weniger angreifbar. Der westliche Wirtschaftskrieg führt auch dazu, dass chinesische Konzerne immer häufiger die Börsen in Hongkong oder in Shanghai derjenigen in New York vorziehen. Er führt dazu, dass Lieferketten und ganze Branchen zurückverlagert werden ins eigene Land. Der »Inflation Reduction Act« (IRA) in den Vereinigten Staaten treibt die Entwicklung exemplarisch voran. Dass die EU mittlerweile gar dazu übergeht, den Abbau von Rohstoffen in Europa zu fördern, zeigt: Die Slowbalisation ist wohl dabei, in eine Phase einer Deglobalisierung überzugehen.

Historisch ist das nicht neu. Eine ähnliche Entwicklung, wenngleich erheblich stärker ausgeprägt, gab es ab Ende der 1920er Jahre. Sie trat mit der großen Weltwirtschaftskrise ein. In deutlich kleinerem Maßstab, aber dennoch unverkennbar, konnte man eine Phase der Slowbalisation, vielleicht sogar schon der Deglobalisierung ab 1913 wahrnehmen. 1913? Das war, hielt eine Expertin der Brüsseler Denkfabrik Bruegel im vergangenen Jahr freundlich fest, die Zeit »genau vor dem Ersten Weltkrieg«. Die zweite Ära der Slowbalisation oder, um genauer zu sein, einer klaren Deglobalisierung dauerte von Ende der 1920er Jahre bis in den Zweiten Weltkrieg. In der dritten Ära einer Slowbalisation, die in eine Deglobalisierung übergeht, befinden wir uns heute. Man darf raten, wohin die politische Entwicklung drängt.