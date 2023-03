Kolossales Wrack

Joel Ryan/Invision/AP/dpa Too big to fail: U2

Mit U2 verhält es sich ein wenig so wie mit ins Trudeln geratenen Großbanken. Wer um die 170 Millionen Tonträger verkauft hat und auf Welttourneen regelmäßig Stadien füllt, ist einfach too big to fail. Oder er scheitert groß.

Anlässe für einen schleichenden Vertrauensverlust der Anleger, sprich: Plattenkäufer, gab es bei der irischen Band in letzter Zeit genug. Während der Aufwand für ihre Stadionkonzerte gigantisch bleibt, wurden die neuen Alben in den vergangenen Jahren seltener und nicht besser. Das hat offenbar nicht nur bei den Fans die eine oder andere Sinnkrise ausgelöst. Dann kam 2020 the big C, und der normale Betrieb der Firma U2 war lahmgelegt. Auf einmal war ganz viel Zeit da, um sich mit sich und seinem Werk zu beschäftigen. Offenbar war es dieser Moment, als Bono und The Edge – also Sänger und Gitarrist – die Idee hatten, sich nicht ganz uneitel dem eigenen Songbook zu widmen. Bono hat in dieser Zeit seine Memoiren geschrieben (»Surrender. 40 Songs, eine Geschichte«) und als audiovisuelle Darbietung auch aufgeführt. Wohl kein Zufall, dass das am Freitag erschienene Album mit »Songs of Surrender« einen ähnlichen Namen trägt.

Die Erinnerung aber ist ein trügerischer Ort. Es lauern Verklärung und Überschätzung. Zu groß ist die Versuchung, sich diesem falschen Freund hinzugeben. »To surrender« übersetzt das Pons-Wörterbuch unter anderem mit »kapitulieren«. Kapitulieren vor den Zeitläuften, dem eigenen Alter, dem Nachlassen der Kreativität?

Das Risiko, den Wert der alten Songs zu überschätzen, ist hoch. Und dazu kommt die nicht minder zu unterschätzende Gefahr, einmal grandios arrangierten Songs wie beispielsweise »Pride (In the Name of Love)« Verwerfliches anzutun. Solches geschieht, aber nicht durchgängig.

Bono und The Edge – Drummer Larry Mullen und Bassist Adam Clayton sind nicht auf allen Neubearbeitungen zu hören, und das ist ein spezielles Manko des Albums – meistern diese Herausforderung in vielen Teilen trotz aller Unkenrufe gar nicht schlecht oder scheitern auf Leinwandgröße. Denn ohne das große Bild geht es auch auf »Songs of Surrender« nicht: Immer wieder stellen sie Piano oder Gitarren in große Hallräume oder schmieren Songs mit käsigen Synthiflächen zu (»Where the Streets have no Name«), während Bonos Stimme – kratzig und gealtert – weit vorn im Mix steht. Hold your breath.

Unter den 40 (!) Songs sind Perlen, denen auch ein Unplugged-Arrangement nichts von ihrer Qualität nehmen kann, sondern im Gegenteil einiges vom falschen Lack früherer Produktionen abkratzt. Und dann wieder gibt es Stücke wie »Who’s Gonna Ride Your Wild Horses« vom U2-Neustart-Album »Achtung Baby«, die damals schon auf Akustikgitarren basierten und – Überraschung – neu aufgenommen fast genauso klingen. Bono hat an einigen Stellen die Lyrics geändert. Das ist teilweise ärgerlich oder überflüssig, hat an anderen Stellen durchaus Beklemmendes. Etwa wenn aus den Zeilen »One man washed on an empty beach / One man betrayed with a kiss« aus dem erwähnten Song »Pride« die Zeilen werden: »One boy washed on an empty beach / One boy who’ll never be kissed.«

Die sparsamen Arrangements stellen eine geradezu unausweichliche Intimität her. Wer U2 nicht bei sich im Wohnzimmer sitzen haben möchte, wird das aufdringlich finden. Und vom Rock ’n’ Roll hat sich die Band hier meilenweit entfernt – auch weil das Adam-und-Larry-Ding, das rhythmische New-Wave-Herz der Band, an vielen Stellen fehlt. U2 haben mal als Postpunk-Band angefangen, der Altherrenpop, den sie jetzt spielen, vermag jene zu rühren, die mit ihnen – ob in Würde oder Eitelkeit – gealtert sind. »Look at my works ye Mighty / And despair«, scheint das alles sagen zu wollen. In dem Sonett von Percy Bysshe Shelley endet das, wie es enden muss: Es bleibt ein Wrack, aber ein kolossales.