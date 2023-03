Karl, o Karl!

Wu Wei ly/XINHUA/stock&people/imago Marx und Bewunderer: »Die philosophische Weise der Darstellung ist nicht eine Willkür, auch einmal zur Veränderung auf dem Kopf zu gehen, nachdem man eine lange Weile auf den Beinen gegangen ist« (Hegel)

Ich habe noch den legendären »Neckarbrückenblues« im Ohr, unterwegs von Mannheim Richtung Trier: Göttlich heult Joy Fleming ihrem Liebhaber hinterher, der sich wieder mal »riwwer un niwwer« über die Neckarbrücke verdrückt hat, auf ein Bier, angeblich. »Dass Deutsch und Blues zusammenkommen können, ist damit seit 1972 durch (…) Joy Fleming (…) amtlich«, heißt es in einer Anthologie über den Blues auf deutschem Boden. Aber als dann noch der vertratschte Briefträger ausplaudert, dass ihr Karl in Wirklichkeit »widda riwa zu de onere« ist, da wird dieser Blues zum zweifachen Zeitdokument: »Her mol, des is moin Karl sei Sach … ma zwingt kään Mensch zu seinem Glück … soller doch, soller doch, soller doch.« Was für ein Satz, mit dem Joy Fleming endlich das ewig nervende Liebesschmerzhinterhergejammer des deutschen Schlagers vom Kopf auf die Füße stellt.

Ein paar Kilometer sind es noch bis Trier. Dort hat ein anderer Karl den Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt und folglich ist der Stadt »die Würdigung seines Lebenswerkes« ein großes Anliegen – aber bittschön »jenseits von Legendenbildung und ideologischer Vereinnahmung«. Auf diese Art eingeschränkt, verwendet auch die Friedrich-Ebert-Stiftung viel Mühe auf ihre Ausstellung im Geburtshaus von Karl Marx. Denn Marx, das ist ihre Sache: »Mit der Besetzung des Geburtshauses in Trier 1933 wird Karl Marx als Symbol der Arbeiterbewegung symbolisch besiegt.« Aha. »Mit dem Abwurf zweier Atombomben (…) endet der Zweite Weltkrieg« – ein Patentrezept? Und dann wird das Gebäude von den Besatzern in die verlässlichen Hände der SPD übergeben.

Mangels Ausschilderung brauche ich drei Versuche, bis ich das Haus gefunden habe: »Sie stehen doch fast davor!« Die schmale Fahne, viel zu hoch gehängt in der engen Straße, hat das letzte bisschen Rot verloren, bauscht sich gerade ein wenig auf, beginnt dann aber – trotz alledem – fügsam ein wenig zu flattern. Bei dieser Allegorie hätte ich es eigentlich belassen können, sie bringt so ungefähr das auf den Punkt, was in der Ausstellung auf die Besucher wartet.

Dort schneidet der Meister selbst nicht gerade gut ab, soll er doch einerseits bloß nicht zu revolutionär und zu überzeugend daherkommen, andererseits aber auch das Stammbuch der Tante SPD zieren können – als deren naturgemäßer, ein bisschen aus der Spur geratener Stammvater. Das Ausstellungskonzept, um diesen Zielkonflikt aufzulösen: Marx, ein ungeheures Arbeitstier, rast- und staatenlos, dessen geniale, aber verzettelte Auswürfe nur dank seiner Familie und des Einsatzes seines Freundes Engels geordnet an das Licht der Öffentlichkeit gebracht und erfolgreich werden konnten, von seiner Vorliebe für einen guten »Roten« ganz zu schweigen. Auch seine unbestritten weltweite Wirkkraft verdanke das Werk bis heute zum guten Teil »missbräuchlichen« Adaptionen unterschiedlichster Couleur überall auf dem Globus.

Die wilden, dynamischen Wandgrafiken zu Beginn jeder Ausstellungsabteilung stützen dieses Narrativ: In hartem Schwarz, fast ohne Zwischenton auskommend und mit breitem Pinsel als schnelle Zeitzeichen gekonnt hingewischt.

Das Konzept geht weit über Biographisches hinaus, stellt »Legendenbildung und ideologische Vereinnahmung« groß heraus und schafft sich so nach Belieben Gelegenheit, die SPD in einem weiten Bogen bis in unsere Gegenwart hinein gefällig herzurichten. Denn darum geht es hier eigentlich. Und wohl deshalb verleihen unpassend schwere, schwarze Rahmen den eher kleinen Textformaten, die bis weit ins nicht mehr Lesbare reichen, Nachdruck und Unbezweifelbarkeit. Manche zwingen die Besucher auch schon mal in die Knie – zufällig dorthin, wo es mit der SPD spannend wird. Ja doch, das gibt es!

Wir sitzen also in der Hocke und lesen: »Im Herbst 1918 führt die gespaltene Sozialdemokratie eine Revolution an, die sie so nicht geplant hat.« Eine echt sozialdemokratische Lösung. Nach 1918 dann, unter der Überschrift »Mal mehr, mal weniger Marx«, »entfernt sich die SPD von revolutionären Ansätzen, wie sie Karl Marx formulierte. Trotzdem bleibt der ›Klassenkampf‹ zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses und Marx Bezugspunkt der eigenen Tradition.« Und wie lange die SPD das höchstens durchgehalten haben will, verrät die Ausstellung dann unter »Karl Marx in Zeiten der Globalisierungskritik«. In denen »lässt sich die Sozialdemokratie von der sich verbreitenden Vorstellung überzeugen, dass der Staat wenig tun kann angesichts der Dominanz der Wirtschaft«. Klingt hier weichgespülte Selbstkritik an?

Mir ist das nun jedenfalls genug »rivver und nivver«. Da sehe ich mir lieber noch die ziemlich abseitig positionierte Jubiläumsgabe aus China an: eine fünf Meter hohe Statue des Meisters, die hier wenig willkommen war. Das schwere, massige Material ist grob bearbeitet, trotzdem schreitet dieser Marx gemächlich und unaufhaltsam in der Zeit vorwärts. Die Rückenpartie der Skulptur verlässt die Gegenständlichkeit der Darstellung und geht über in eine eherne, mannshohe Tafel, die wohl Spuren der Zeit enthält, aus der die Figur hervorzuschreiten scheint. Eine Art Schutzschild vielleicht, ein auf ewig unverbiegbares Rückgrat.

Wirklich gut, dieses Kunststück, und viel besser gemacht als die Ausstellung. Denn diesen Marx stellt keiner von den Füßen auf den Kopf. Auch nicht die Friedrich-Ebert-Stiftung.