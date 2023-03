Unliebsamer Jahrestag

Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago

»Das alles ist für mich ein Unding«, erklärt Manu Hoyer. »Wie kann man eine Genehmigung erteilen, wenn umweltrechtliche Standards nicht erfüllt sind?« Die Vorsitzende des Vereins für Naturschutz und Landschaft Brandenburg sitzt am Rednertisch in Berlins traditionsreicher Frauenkneipe Begine und schüttelt den Kopf. Zusammen mit der Umweltschutzorganisation Nabu und der Grünen Liga Brandenburg erinnerte der Verein am Dienstag vormittag an einen unliebsamen Jahrestag, der mit dem internationalen Wassertag an diesem Mittwoch zusammenfällt.

Denn seit genau einem Jahr betreibt der US-Elektrobauer Tesla seine sogenannte Gigafactory im brandenburgischen Grünheide. Durchgeboxt von Lokal- und Landespolitik, konnte das Unternehmen von Milliardär Elon Musk auf dem einstmals für einen BMW-Standort projektierten Gelände seine Produktionshallen errichten. Das lief mit vielen Tricksereien am normalen Genehmigungsverfahren vorbei, wie die Umweltschutzorganisationen am Dienstag erneut kritisieren.

Der Weltwassertag sei ein Grund mehr, »sich Gedanken zu machen, woher unser Wasser kommt«, erklärte Nabu-Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder zu Beginn der Pressekonferenz. Schließlich hätten auch die Spitzen der Brandenburger Politik um Ministerpräsident Woidke (SPD) eingesehen, »dass Wasser die begrenzende Ressource in Brandenburg ist«, so Schröder. Doch anstatt diese Bedenken in bezug auf die Tesla-Fabrik gelten zu lassen, habe die Regierung unterstützt, »dass Regeln bis zum äußersten Rand gereizt, gebogen und gebeugt werden, um den Profit einzelner voranzutreiben«, ärgerte sich die Nabu-Geschäftsführerin.

Verstöße gegen Genehmigungen und Verordnungen habe es »von Anfang an gegeben«, pflichtete Manu Hoyer bei. Auf einem »Zeitstrahl des Grauens« präsentierte sie eine Auflistung von Vorfällen, die die Ansiedlung von Tesla bereits vorzuweisen hat. Im April vergangenen Jahres trat giftiger Stoff aus der Lackiererei aus, im August brannten Container auf dem Fabrikgelände, die Staatsanwaltschaft erhob Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegalen Betrieb eines Gefahrstofflagers. Und das ist längst nicht alles.

Das Tesla-Werk in Grünheide ist für sich genommen eine einzige riesige Ausnahmegenehmigung. Zu Beginn habe eine Ausgangssituation bestanden, »die für eine Ansiedlung nicht geeignet war«, erklärte Steffen Schorcht von der Grünen Liga Brandenburg am Dienstag. Ein Großteil des Geländes liegt in einem Wasserschutzgebiet. Trotzdem existiere »kein vernünftiges Konzept für Wasserversorgung und kein Konzept für die Abwasserentsorgung«, so Schorcht.

In den Genehmigungsunterlagen wird der Gigafactory rund 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser – etwa der Verbrauch einer 40.000-Einwohner-Stadt – als jährlicher Spitzenverbrauch zugestanden. Gleichzeitig habe der Wasserverband Straußberg-Erkner die Jahresmenge für Privathaushalte auf 105 Liter pro Person pro Tag für Neuzuzüge begrenzt – ab 2024 soll die Regelung für alle gelten, erklärte Schorcht. Wer mehr verbrauche, müsse wohl eine höhere Abschlagszahlung leisten. »Dieser Vorgang ist einmalig in Deutschland.«

Um eine Gefährdung von Landschaft und Trinkwasser zu vermeiden, haben Nabu und Grüne Liga Widerspruch gegen das Genehmigungsverfahren eingelegt, zunächst mit vorläufiger Begründung, »denn der Genehmigungsbescheid wurde uns teilweise geschwärzt vorgelegt«, erklärte Rechtsanwalt Thorsten Deppner auf der Pressekonferenz. Bei der Störfallsicherheit betreffe dies die Gefahrenstoffbezeichnung, wodurch die »Nachvollziehbarkeit deutlich eingeschränkt« sei. Zwar warten die Organisationen noch auf die vollständigen Unterlagen, sie sind sich jedoch sicher: »Kommt die Ablehnung des Widerspruchs, folgt die Klage«, so Deppner.

Man dürfe nicht vergessen, »dass hier auf einer Baustelle produziert wird«, erklärte Stefan Schorcht. Die Produktion müsse gestoppt werden. Manu Hoyer ging noch ein Stück weiter: »Natürlich stellen wir die gesamte Ansiedlung von Tesla in Frage.«