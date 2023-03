Nachschlag: Wird schon – hoffentlich

Sarah Meyssonnier/REUTERS Wird schon – für die einen sehr heiß und trocken, für andere so nass, dass sie ihr Zuhause verlieren

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Weltklimarat) existiert seit 1988. Seitdem bewerten die in ihm vertretenen Wissenschaftlerinnen die Informationen zur globalen Erderwärmung und geben Empfehlungen. Der Klimaphysiker und Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, Jochen Marotzke, hat in der Vergangenheit an den Sachstandsberichten des Klimarats mitgearbeitet. Angesichts des nun veröffentlichten »Syntheseberichts«, auf dessen Formulierungen auch zahlreich politische Kräfte Einfluss nehmen, zeigt er sich eher pessimistisch: Das 1,5-Grad-Ziel wird nicht erreicht werden, vielleicht nicht einmal das Zwei-Grad-Ziel. Es redeten zwar alle über den Klimawandel, bei der Frage der Energieversorgung infolge des Wirtschaftskrieges gegen Russland habe er aber beispielsweise keine Rolle gespielt. Frustriert sei er aber nicht, so Marotzke. Es sei eben eine Mammutaufgabe, den Klimawandel zu bewältigen. Wird schon irgendwie, sagt der Wissenschaftler. Na hoffentlich. (row)