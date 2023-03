Die Bilder sind stumm

IMPERIAL WAR MUSEUM/PROGRESS Filmverleih Der Tod von oben: Bombergeschwader im Anflug

Am Anfang: Vorkriegsaufnahmen schnuckeliger Städtchen, mit gemütlichen Gassen und zufriedenen Bewohnern, die ein offensichtlich geruhsames Leben führen. Am Ende: lange Kameraschwenks über Großstädte, die zu Trümmerwüsten geworden sind, wo auf lange Strecken allenfalls noch ausgebrannte Außenmauern zu sehen sind. Dazwischen zeigt der ukrainische Regisseur Sergei ­Loznitsa (Sergej Losniza) fast zwei Stunden Archivaufnahmen vom Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg.

Man sieht, wie Flugzeuge gebaut und wie sie mit Bomben beladen werden. Man sieht, wie sie starten, bomben und dabei in Luftkämpfe verwickelt werden. Propagandaansprachen fehlen ebensowenig wie Bilder rauchender Ruinen. Und man sieht die Opfer. Die Toten sind zur Identifizierung aufgereiht, die Überlebenden ziehen mit Handkarren, auf die die wenigen geretteten Habseligkeiten geladen sind, in eine ungewisse Zukunft. Die Archivrecherche hat sich gelohnt. Neben wohlbekannten Wochenschauausschnitten (Wilhelm Furtwängler dirigiert Wagners »Meistersinger«-Vorspiel vor Rüstungsarbeitern der AEG) zeigt der Film auch Unbekanntes, vor allem Erhellendes aus der Waffenproduktion. Freilich ist die Überfülle des Materials formal nicht bewältigt. Nach gut einer Stunde wirkt manches redundant.

Der Untertitel des Films lautet »Die Naturgeschichte der Zerstörung«. Allerdings hat das Gezeigte mit Natur nichts zu tun. Das mag mit Übersetzungsproblemen zu tun haben: Loznitsa wurde durch W. G. Sebalds Buch »Luftkrieg und Literatur« angeregt, das in der englischen Fassung »On the Natural History of Destruction« heißt, was auch die Bedeutungsschicht von »einfach«, »ungekünstelt« vermittelt.

Tatsächlich zeigen die Aufnahmen ein Ineinander von Produktion und Destruktion. Man hat das ja gewusst, aber es so zu sehen ist eindrucksvoll. Viele Filmausschnitte beweisen die Bedeutung menschlicher Kooperation – sei es in der Fabrikation, sei es beim Beladen der Flugzeuge mit der tödlichen Fracht. Bomben, so sieht man, wiegen allerhand. Krieg ist kaum je heldenhaftes Vorwärtsstürmen, Krieg ist vor allem Arbeit. Kooperation ist wiederum nötig nach der Bombardierung: beim Löschen, beim Bergen der Leichen, beim Retten noch brauchbarer Trümmerteile.

Gesellschaft also. Sieht man, wenn keine Natur-, so doch sonst eine Geschichte? Jedenfalls keine des Bombenkriegs. Die müsste, nach frühen Ansätzen im Ersten Weltkrieg, die ersten Versuche des »Moral bombing« durch die britische Besatzungsmacht im Irak 1922 zeigen. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs trainierten die späteren Feinde Flächenbombardements: die Achsenmächte im Spanischen Krieg (Guernica ist nur die bekannteste der zerstörten Städte), Großbritannien bei der Aufstandsbekämpfung in Palästina. Am Ende des Zweiten Weltkriegs standen die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki, die bei Loznitsa nicht vorkommen. Die folgenden Jahrzehnte brachten vor allem den Bombenkrieg in Korea und Vietnam und damit Zerstörungen, die alles in Europa bis 1945 Erlittene weit übertrafen.

Danach änderte sich der Bombenkrieg – kaum aus moralischen Gründen. Zum einen wurden die Waffen zielgenauer. Zum anderen hatten die Militärs gelernt, dass umfassende Bombardierungen nicht wie geplant die gegnerische Zivilbevölkerung zum Aufstand bewegen, sondern die Opfer mit dem Überleben beschäftigt sind. Moral bombing beruhte auf einer Fehlkalkulation. In allen Kriegen der letzten Jahrzehnte richtet sich der Bombenkrieg deshalb gegen das Militär und die Infrastruktur des Feindes, und wer sonst noch getroffen wird, muss sich als »Kollateralschaden« verbuchen lassen.

Schon weil Loznitsa nur den Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Großbritannien in den Blick nimmt, kann er eine solche Geschichte nicht liefern. Manchmal bringt die Montage Ähnliches nacheinander: Göring besichtigt Trümmer, Churchill besichtigt Trümmer – als wäre politisch alles einerlei. Im schlimmsten Fall werden Zusammenhänge falsch suggeriert. Man sieht zuerst zerstörte deutsche Städte, dann Ruinen in Großbritannien, und man hört Goebbels’ Propagandarede, »dass es gegen den britisch-amerikanischen Bombenterror nur ein wirksames Mittel gibt: Gegenterror«. Wer es nicht vorher besser wusste, verlässt mit dem falschen Eindruck das Kino, der deutsche Bombenkrieg sei eine Reaktion auf den britischen gewesen.

Das ist sicherlich nicht Loznitsas Absicht. Es folgt aber aus seiner Methode, einzelne Erscheinungen unkommentiert zu zeigen. Kein Sprecher informiert über Zusammenhänge. Die Zuschauer können nur raten, ob ihnen gerade Propagandaaufnahmen oder militärische Dokumente vorgeführt werden. Quellenkritik wird so unmöglich.

Es ist eine Illusion, dass Bilder für sich selbst sprechen. Der Sinn des Einzelnen ist erst erkennbar, wenn man seinen Platz im Ganzen kennt. Das fängt mit den Fragen an, wer zu welchem Zweck wann welches Bild aufgenommen hat. Es müsste mit einer Antwort enden, für die sich Loznitsa nicht interessiert: wer mit welchem Interesse einen Krieg führt.