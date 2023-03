»Finanzkapital hat Geschicke der Stadt in der Hand«

imago images/Ralph Peters Wohnen im Windschatten der Europäischen Zentralbank: Frankfurt am Main (16.2.2019)

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt erhielt kein Kandidat die notwendige Mehrheit. Jetzt gilt es in der Stichwahl am 26. März zwischen Uwe Becker, CDU, und Mike Josef von der SPD zu entscheiden. Der Sozialdemokrat wirbt für Mieterschutz und bezahlbare Wohnungen, der Christdemokrat für Wirtschaft und Sicherheit. Was ist davon zu halten?

Der Sozialdemokrat hat zwar ein sozialökologisches Programm, war aber schon seit 2016 Planungsdezernent in Frankfurt. Seither hat er dahingehend nichts in einer positiven Richtung verändert. Mieten stiegen weiterhin und Neubau bezahlbarer Wohnungen nahm nicht zu. Seine Rhetorik zog also keine reale Veränderung nach sich.

Klimapolitisch gab es Kritik an Josef, weil er Kleingartenanlagen zubauen wollte. Die Bürgerinitiative für den Erhalt der »Grünen Lunge« am Günthersburgpark protestierte. Und auch dort war der Plan nicht, Sozialwohnungen zu bauen, oder?

Lassen wir Zahlen sprechen: Von 2016 bis 2021 wurden in Frankfurt 24.000 neue Wohnungen gebaut. 524 davon waren Sozialwohnungen, etwa 2,24 Prozent. Es fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung heraus, als neue gebaut werden. Der sogenannte Baulandbeschluss, der jeweils 70 zu 30 Prozent Bau von bezahlbaren Wohnungen vorschreibt, gilt nur auf dem Papier.

Abgesehen davon: Wer braucht unbezahlbare Wohnungen?

Konzept ist, Wohnungen als Geldanlage zu bauen, sie werden gekauft und weiterverkauft. In Frankfurt hat das Finanzkapital die Geschicke der Stadt in der Hand. Bei dieser Wohnungspolitik geht es nicht darum, mehr Wohnraum zu schaffen. Der nicht eingehaltene Baulandbeschluss gilt ohnehin nur für städtische Wohnungsbaugesellschaften und Projekte, obgleich Mike Josef obendrein zusagte, auch bei privaten Investoren darauf zu drängen, 30 Prozent geförderte Wohnungen zu realisieren.

Gemutmaßt wurde, dass unter anderem die Immobilienindustrie an der Abwahl von Exoberbürgermeister Peter Feldmann, ebenfalls SPD, interessiert war. Hat sie jetzt Grund zu jubeln?

Sie hat schon immer Grund dazu. Auch Feldmann arbeitete mit sozialer Rhetorik, was anfänglich seine Popularität ausmachte. Diese Rolle möchte Mike Josef als OB für Frankfurter Mieter übernehmen. Becker dagegen faselt von organischem Neubau. Ob es bezahlbar sein wird, ist ihm egal.

Uwe Becker wirbt für Sicherheit – für wessen Sicherheit eigentlich?

Becker will mit mehr Polizeieinsätzen zum Beispiel im Bahnhofsviertel für Sauberkeit und Sicherheit sorgen; das Problem der Suchtkrankheit lösen, indem er die Abhängigen von dort verbannt. Er bedient eine Politik der Ressentiments. Das führt zu nichts. Das Problem wird nicht durch Armutsbekämpfung und Sozialpolitik gelöst, sondern einfach in andere Stadtteile verlagert. Auch deshalb haben mehrere Parteien aufgerufen, lieber Josef als das kleinere von zwei Übeln zu wählen. Doch auch bei der SPD gibt es eine Law-and-Order-Position für mehr Polizeipräsenz. Wir als »Stadt für alle« geben keine Wahlempfehlung.

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 5. März war die Beteiligung mit 40,4 Prozent niedrig. Spricht etwas dafür, ungültig zu wählen?

Ich schätze, dass die Wahlbeteiligung weiter sinken wird, zumal die Grünen in Frankfurt keinen Wahlaufruf gestartet haben. Im Land Hessen passt kein Blatt zwischen CDU und Grüne in der Koalition der Landesregierung. Wie sich das auf die Wahlentscheidung bei der Stichwahl auswirkt, lässt sich kaum einschätzen.

Was muss sich ändern, um das Leben in der Stadt sozialer und klimafreundlicher zu gestalten?

Die Konflikte liegen auf dem Tisch. Widersprüche zur herrschenden Politik artikulieren sich bislang eher verhalten. In der Carl-von-Weinberg-Siedlung saniert Vonovia und kündigt Mieterhöhungen an. Mieter organisieren sich. Wir befürworten als Perspektive, sozialere Politik mit außerparlamentarischen Initiativen voranzutreiben.