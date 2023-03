Martina Lennartz Delegierte am Wochenende in der Stadthalle in Gotha

Im thüringischen Gotha ging am Sonntag nachmittag ein arbeits- und diskussionsreiches Wochenende für die Teilnehmer des 25. Parteitags der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zu Ende. Etwa 170 Delegierte kamen in der Gothaer Stadthalle zusammen, um neben Generaldebatte, Antragsberatung, Erfahrungsaustausch und Imperialismusanalyse auch noch die Parteispitze neu zu wählen. Der Vorsitzende Patrik Köbele und seine Stellvertreterin Wera Richter wurden mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt. Auch der Parteivorstand wurde am Sonntag neu gewählt.

Eröffnet wurde der Parteitag bereits am Freitag nachmittag mit einem Referat von Köbele. Er ging auf die Kampffelder der Partei sowie die Rolle des deutschen Imperialismus und der sich international verändernden Kräfteverhältnisse ein. Er sprach unter anderem darüber, wie sich Krieg und Krise in diesem Land auf die arbeitende Bevölkerung auswirkt und welche Schlussfolgerungen sich für die DKP in der Parteiarbeit und im Kampf gegen den Imperialismus ergeben.

In der Generaldebatte konstatierten mehrere Redner eine zunehmende Schwäche der Hegemonie des US-Imperialismus. Im Falle von China sehe man eine Entwicklung hin zur größten Volkswirtschaft der Erde, so Renate Koppe, internationale Sekretärin des Parteivorstands. Mehrere Grußworte wurden im Laufe des Parteitags zum Teil persönlich von Vertretern der SDAJ, der VVN-BdA, des DGB und weiterer Organisationen überbracht. Die Bundesvorsitzende der SDAJ, Andrea Hornung, machte in ihrem Beitrag deutlich, dass man eng an der Seite der DKP stehe. Man profitiere in vielerlei Hinsicht von den vielfältigen Erfahrungen der Parteimitglieder aus früheren Kämpfen. Ein weiteres Grußwort überbrachte die kubanische Botschafterin in Deutschland, Juana Martínez González. Der Parteitag billigte einen Initiativantrag zur Sammlung von 25.000 Euro für die Rosa-Luxemburg-Klinik in der kubanischen Provinz Matanzas. Um die 50 Grußworte gingen beim Parteitag darüber hinaus von Befreundeten aus aller Welt ein. In vielen, darunter in dem der Kommunistische Partei der USA, wurde die Haltung der DKP hinsichtlich der »westlichen« Kriegspolitik begrüßt.

Der Sonnabend begann mit einem breiten Erfahrungsaustausch zu den wichtigsten Aktionsfeldern der Partei; die Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit der DKP stand im Vordergrund. Olaf Harms, Verantwortlicher des Parteivorstands für die Betriebsarbeit, sieht die Rolle der DKP darin, zu verhindern, dass sich »die Gewerkschaften im Kapitalismus verfangen«. In den gegenwärtigen Tarifauseinandersetzungen bei Post, Bahn und im öffentlichen Dienst sei die DKP nicht nur sehr präsent, sondern auch ein zuverlässiger und gefragter Partner an der Seite der Gewerkschaften. Einen wichtigen Aspekt stellen die Betriebsgruppen der Partei dar. Auch der Jugendverband hat nach Aussage von Andrea Hornung inzwischen drei Betriebsgruppen gegründet.

Die stellvertretende Parteivorsitzende Wera Richter forderte »eine starke und geeinte Friedensbewegung und eine stärkere Zusammenarbeit von Friedens- und Gewerkschaftsbewegung«. Nur damit sei man fähig, die »NATO-Kriegstreiber« zu stoppen. Erfahrungen aus der Arbeit in der Friedensbewegung spiegelten sich auch in Aussprache und Beratung des Antrags »Heizung, Brot und Frieden«, in dem die betriebs-, kommunal- und friedenspolitischen Strategien der Partei ausgeführt wurden. Eine kontrovers, aber sachlich geführte Debatte begleitete den vom Parteivorstand gestellten Antrag zu China. Einigkeit herrschte darüber, dass die vorab geführte öffentliche Diskussion in der Parteipresse für die vertiefte Debatte nützlich war. Am Ende verabschiedete eine deutliche Mehrheit den Antrag mit einigen Änderungen.

In seiner Abschlussrede am Sonntag nachmittag bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende zunächst bei allen Helferinnen und Helfern. Es sei ein konstruktiver und aufschlussreicher Parteitag gewesen, so Köbeles Fazit. Aufgrund der besorgniserregenden Kriegslage sei es nun wichtig, zu den anstehenden Ostermärschen zu mobilisieren und angesichts der Arbeitskämpfe in die Gewerkschaften zu gehen. In seinem Ausblick verwies Köbele auch auf das anstehende Festival der Jugend der SDAJ in Köln sowie das im kommenden Jahr wieder in NRW stattfindende UZ-Pressefest.