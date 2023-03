»Das ging als blinder Passagier zur Abstimmung«

Stefan Boness/IPON Durch die Verschärfung des »Volksverhetzungsparagraphen« könnten Gegner der Waffenlieferungen an die Ukraine unter Umständen belangt werden (Berlin, 25.2.2023)

In einem sogenannten Omnibusverfahren wurde im Oktober 2022 eine Ausweitung des Straftatbestandes der Volksverhetzung nach Paragraphen 130 Strafgesetzbuch beschlossen. Weshalb gibt es dieses Verfahren überhaupt?

Üblicherweise muss ein Gesetz in drei Lesungen das Parlament passieren. Zwingend ist das aber nicht. Um die Lesungen zu sparen, wird ein Omnibusgesetz mit einem sachlich anderen Gesetz, das zur Abstimmung vorgesehen ist, verbunden und fährt dann wie ein blinder Passagier direkt mit zur Abstimmung. Sinn des Ganzen ist es, eine strittige Auseinandersetzung im Bundestag zu vermeiden.

Wie kurzfristig kann man ein Gesetz in ein Omnibusgesetz schmuggeln?

Im Fall des neuen Volksverhetzungsparagraphen war es besonders dreist. Einen Tag vor der Abstimmung über den völlig unspektakulären Entwurf des »Achten Gesetzes zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes« fügte der Rechtsausschuss des Bundestages versteckt auf Seite 10 des Entwurfs das Kuckucksei zum Strafrechtsparagraphen 130 ein. Am Folgetag stimmte dann das Parlament zu nachtschlafender Zeit, kurz vor 23 Uhr, über das Bundeszentralregistergesetz ab. Dabei dürfte den meisten Abgeordneten entgangen sein, dass sie damit eine Verschärfung des Strafgesetzes gebilligt hatten.

Können Sie die Ausweitung erläutern, die wohl auf eine Verschärfung des sogenannten Volksverhetzungsparagraphen hinausläuft?

Bekannt war der Paragraph bisher wegen der Bestrafung der Billigung, Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust. Von 4.814 im Jahr 2021 eingeleiteten Ermittlungsverfahren betrafen die meisten antisemitische oder rassistische Äußerungen. Der neue Absatz 5 des Paragraphen 130 hat eine andere Stoßrichtung: Unter Strafe wird nun künftig das Aufstacheln zu Hass und Gewalt durch das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen gestellt. Das geht über das hinaus, was bereits mit Paragraph 140 – Billigen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit oder Kriegsverbrechen – verfolgt wird. Kritiker der Gesetzesänderung befürchten, dass sie getätigt wurde, um Kriegsgegner, zum Beispiel im Fall der Ukraine, kriminalisieren zu können.

Teilen Sie die Einschätzung, dass die Gesetzesänderung dazu dienen soll, Kriegsgegner zu kriminalsieren?

Generell herrscht die Besorgnis, dass das Grundrecht der Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Wer also mit dem Blick auf die Ukraine nicht dem ausufernden militaristischen Mainstream frönt, setzt sich – so die Kritiker – dem Risiko strafrechtlicher Verfolgung aus. Sicher ist diese Befürchtung berechtigt, gleichwohl glaube ich nicht an einen großflächigen Einsatz des Paragraphen 130 Absatz 5 in der Praxis.

Warum glauben Sie nicht, dass dieser Absatz viel Anwendung finden wird?

Besagten Paragraphen 140 gibt es schon lange, und seit Februar 2022 wird er auch fleißig angewandt. Er erfasst die gleichen Handlungen wie das neue Gesetz. Die neue Norm geht nur in bezug auf das Anstacheln zu Hass und Gewalt weiter. Beide Normen haben die identische Strafdrohung, schränken in gleichem Maße die Meinungsfreiheit ein. Warum sollte ein Staatsanwalt das Kompliziertere wählen, wo das Leichtere bereits existiert?

Sind Ihnen Verfahren bekannt, in denen bereits so verfahren wurde?

Das neue Gesetz trat erst am 9. Dezember 2022 in Kraft. Verfahren sind bisher noch nicht bekannt. Paragraph 140 ist für die Staatsanwaltschaften eher das Mittel der Wahl. Laut der Strafverfolgungsstatistik gab es 2020 bundesweit gerade einmal 14 Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang, seit Beginn des Krieges hat sich diese Zahl mehr als verzehnfacht. Meist geht es um das Zeigen des Buchstabens »Z«, ermittelt wurde auch schon wegen des Mitführens der Sowjetflagge.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich gegen diese Form der Verfolgung zur Wehr zu setzen?

Für Betroffene gilt im Grundsatz: Keine unbedachten Einlassungen ohne anwaltlichen Beistand. Die schwammigen Formulierungen der Paragraphen 130 und 140 bieten wegen ihres offensichtlichen Konflikts mit der Meinungsfreiheit ausreichend Potential für eine wirksame Verteidigung. Es sollte überlegt werden, Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einzulegen. Das ist binnen eines Jahres nach Inkraftreten zulässig.