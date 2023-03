Triumph des Grotesken

Ruth Walz Fest der Emotionen: Corinna Kirchhoff

Keine Krachbilder und kein Hassgeheuel. Vielmehr skurril-poetische Szenen und smart persiflierte Nostalgiemusik: Andrea Breth berückt in ihrem ersten Programm »Ich hab die Nacht geträumet« im Berliner Ensemble mit bestem Bildungsgut, abgemischt mit Schnipseln aus Internet und Trivialkultur. Eine Trostrevue von fast wagnerianischem Ausmaß, über drei Stunden lang. Ein Fest der Emotion für Schauspielkoryphäen wie Johanna Wokalek, Corinna Kirchhoff und Alexander Simon. Texte als Instrumente für den Frieden: Adorno, Goethe, Bachmann, Brasch und Fried werden ebenso eingesetzt wie Werke von Herta Müller, Dieter Hildebrandt und Meret Oppenheim.

Wehmut und Trotz, Sehnsucht und Provokation wechseln einander ab. Ein inhaltlicher roten Faden blitzt nur immer mal wieder auf: Es ist der Krieg.

Breth ist eine der Erstunterzeichnerinnen des Friedensmanifests von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie als Staatskünstlerin mit Vorzeigebonus sprich Bundesverdienstkreuz so deutlich Farbe bekennt. Ihr passt es nicht, dass die Ukraine, ungeachtet der politischen Verhältnisse, von der NATO schier endlos mit Waffen gegen Russland beliefert wird.

Jetzt beweist eine der anspruchsvollsten Opern- und Theaterregisseurinnen, dass ihre schöpferische Ader größer ist als vermutet. Sie tut es mit einem Abgleich der 30er- und 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts mit unserer Gegenwart. Einige Szenen ihrer Collage zeigen Verbote und Verhaftungen ohne Grund, willkürliche Denunziationen: Ist es heute nicht manchmal wie damals?

Songs von Friedrich Hollaender und Michel Legrand, eine sezierte Melodie von Robert Schumann und ein schunkelnder Walzer von Schostakowitsch kolorieren die Akustik. Die Protagonisten schlüpfen alle paar Minuten in neue Rollen. Da sind mondäne Damen, eine Frau im Trench, ein Mädchen im Cocktailkleid. Da sind der gut zugeknöpfte Mann mit Kahlkopf, aber auch ein lasziver Kerl mit gelben Socken sowie ein unfreundlicher Kleinwüchsiger und ein wütender Asiate. Anrührend seltsame Beziehungen entstehen, die Absurdität des Seins in Zeiten des Krieges wird vorgeführt.

Mal ragen Menschen aus der Wand, mal turnen sie am Bühnenboden oder stehen still wie Statuen. Der Stil, in dem sie sich bewegen und posieren, erinnert an die Zeitlupenästhetik von Robert Wilson, auch ans Tanztheater von Pina Bausch oder an die Gruppendramatik von John Neumeier. Fast 80 Einzelszenen kollidieren miteinander. Direkte Zusammenhänge ergeben sich nur im Rückblick.

Dreimal wird ein gelbes Sofa zum Schauplatz fragwürdigen Paargeschehens. Ein Plüschhund, der singen kann, ist dabei ein Partner. Ein anderes Mal beschwert sich eine Frau, dass sie in einer Frühstückspension mit Blick auf ein AKW gelandet ist – statt im Ritz in Paris. Ein lebloser Schwan wird beschmust, ein ausgestopfter Dompfaff besungen. Es triumphiert das Groteske, von abgrundtief schwarzem Humor beseelt.

Ein Mensch mit Megaphon überquert das Bühnenfeld, das von einer grauen Schiebewand in einen vorderen und einen hinteren Teil geteilt wird (Design: Raimund Orfeo Voigt). Hinten lacht eine Frau hysterisch. Bis sie tot umfällt, erschossen. Einfach so. Später angelt sich eine Dame in großer Ballrobe ein Klavier, einen Flügel. Sie zieht ihn aus dem Schnürboden, bis sie drunter liegt. Das Mädel im Partykleid hat derweil unbändige Lust zu tanzen und übersieht den feschen Mann, der bäuchlings zu ihren Füßen liegt, in einem Buch blätternd.

Ein Mann landet im Tannenbaum, auch er wurde ohne Warnung abgeknallt. »Mach dir nichts draus«, der Song, der ihm zum Abschied gesungen wird, klingt wie zeitlos gültiger Hohn. Aber wenn die Gestik von Olaf Scholz köstlich parodiert wird und Putin am Telefon »Dimitri« heißt, gibt es keinen Ausweg mehr: Es handelt sich um Theater von heute.

Das ist Kunst für Menschen, die – wie Andrea Breth – morgens aufwachen und die kriegerische deutsche Gesellschaft als Alptraum empfinden. Dabei ist Breth eine Meisterin des Mysteriösen und Unausgesprochenen. Oft ergänzen daher Gestik und Gesang die Dialoge. Die Schauspieler drehen voll auf, gehen bis an die Grenze dessen, was elegant machbar ist.

Am Ende wird ein Ständchen gebracht. Das Lied »Gib mir den letzten Abschiedskuss« stammt von 1932. Was floskelhaft wirkt, entpuppt sich als prognostizierter Abschied: vom Theater, vom Kulturleben, von der Zivilisation. Wo Krieg ist, soll die Kunst eben nicht schweigen.