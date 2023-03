Holger, der Kampf geht weiter

Leonine Sterben mit Stil: John Wick handelt die Modalitäten seines Todesduells aus

Es rappelt mal wieder in New York. John Wick, der Ausgestoßene, wird weiter gejagt. Wie anders auch bei einer Reihe von mittlerweile vier Filmen, die per Cliffhanger in den je nächsten Teil weisen? Dabei scheint das am Anfang weder beabsichtigt gewesen zu sein, noch war es für das Publikum absehbar.

Was 2014 begonnen hatte und damals einfach »John Wick« hieß, ließ sich derart gut an, dass der Gedanke an eine Fortsetzung gar nicht aufkam. Im Grunde verhält sich das nicht anders als bei Ridley Scotts »Alien« (1984). Niemand braucht Fortsetzungen eines perfekten Films. »John Wick« hatte eine abgeschlossene, in sich stimmige Handlung, ein punktgenau etabliertes, daher schnörkelloses Worldbuilding, runde, weil kantige Charaktere, ein Pacing, das sich in jeder Sequenz richtig anfühlte, eine Sprache, die haften blieb, weil sie sparsam, aber nicht geizig mit den Worten verfuhr, und eine homogene Inszenierung auf visueller und auditiver Ebene. Ein Revenge­drama großen Formats, merklich orientiert an Brian Helgelands »Payback« (1999) beziehungsweise dessen Vorlage, John Boormans »Point Blank« (1967): Der geschlagene Held steht wieder auf und nimmt Stück für Stück ein Verbrechersyndikat auseinander.

Nur war »John Wick« mehr als alle anderen Werke dieses Subgenres getragen von einer stilsicheren und ambitionierten Ästhetik, der Film spielt in einer bizarren Unterwelt, die als paralleles Schattenreich mit ganz eigenen Gesetzen und opulentem Look unwirklich, fast mythisch wirkt.

Drei Filme später ist von dieser Welt nur der Look geblieben. Die abgeschlossene Handlung des ersten Teils konnte nicht fortgesetzt werden, und fast alle Prämissen, die der erste Teil über die mythische Gaunerwelt gesetzt hatte, wurden im Laufe der Fortsetzungen umgestoßen. So schreibt, wer nicht am Anfang schon einen Plan für mögliche Fortsetzungen hatte. Wer, weil die Kasse ja »kaching!« machen muss, nach jedem Teil rätselt, wie das denn nun irgend weitergehen könnte.

Die John-Wick-Reihe zeigt sich in dieser Hinsicht ohne jeden Anspruch. Auf die Rachestory des ersten Teils folgte 2017 der zweite mit der Eröffnung der Fluchtstory. Nur wenige Tage nach der Handlung des Urfilms setzt die Geschichte ein. John will sein Auto wieder haben, verärgert die falschen Leute und wird vogelfrei. Von da an geht die Handlung gerade durch alle Teile. Eine Serie im Grunde, keine Filmreihe. Weswegen die Stücke ab der ersten Fortsetzung ehrlicherweise auch gleich »Chapter« heißen. John Wick flieht und flieht und flieht. Leichen pflastern seinen Weg. Dass er kämpfen muss, ist klar, er wäre sonst nicht John Wick. Dass Regisseur Chad Stahelski seit dem zweiten Teil nichts einfällt, als seinen Helden weiter durch die Par­allelwelt des »High Table« zu treiben, macht die Sache unbeschreiblich öde. Retardierende Momente und Set ­Pieces fallen nur deswegen nicht mehr auf, weil in den Teilen zwei bis vier nichts anderes als das noch vorkommt.

Wenn man diese Missgestaltung aber ignoriert, gehen die Tugenden der Reihe zu würdigen. Die Art, wie Action inszeniert wird, hat sich von Teil zu Teil verändert. Chapter zwei war, was die physische Seite des Plots betrifft, weitgehend am ersten Teil orientiert, John schießt sich mit seiner eigentümlichen, stakkatoartigen Technik für kurze Distanzen durch die Landschaft. Am Ende kommt er auf stattliche 77 Tötungen bei 122 Körpertreffern und einer Trefferquote von 86,52 Prozent, wie Leute mit zu viel Freizeit ausgerechnet haben. Der zweite Teil war more of the same und konnte sich folglich bloß quantitativ steigern. Die Freunde des Killcounts errechneten jetzt: 128 Tötungen bei 242 Körpertreffern und einer Trefferquote von 80,1 Prozent. Wenigstens bei der Quote ließ er nach. Chapter drei fuhr dann wieder etwas runter: 85 Tötungen bei 269 Körpertreffern und einer Trefferquote von 88 Prozent. Allerdings brachte dieser Film ein paar gestalterische Veränderungen.

John kämpfte in diesem Teil viel mehr mit dem Körper und nutzt, wie man es von Jackie-Chan-Filmen oder zuletzt aus »Bullet Train« (2022) kennt, Gegenstände der jeweiligen Umgebung als Waffe. Die Inszenierung dieses dritten Teils erinnerte phasenweise sehr an ein Ego-Shooter-Spiel, »Call of Duty« insonders, was offensichtlich gewollt war, gerade bei der dünnen Story aber enervierend werden musste. Wer rein physische Ereignisse zwei Stunden lang genießen kann, dürfte sich unterhalten gefühlt haben. Offensichtlich gibt es eine Zielgruppe für dergleichen, und die unterscheidet sich von der, die der erste Film adressiert hatte.

Chapter vier kehrt zumindest inszenatorisch auf den Pfad des Urfilms zurück. Man sieht wieder mehr ­Shoot­ing und weniger Bücher oder Pferde­hufe im Gesicht feindlicher Profi­killer. Konzediert werden darf auch, dass die Inszenierung der Kampfszenen zum Besten gehört, das man je auf der Leinwand sehen konnte. Eine originelle Auswahl der Schauplätze, eine intelligente Nutzung dieser Orte für die Kampfchoreographien und eine kreative Arbeit mit der Kamera schrauben den Film auf diese Höhe. Die oft prätentiös wirkenden Oneshots, die in jüngeren Actionfilmen dem Ausweis künstlerischer Ambition dienen, werden hier punktuell, dann aber sehr gekonnt eingesetzt. Eine Plansequenz von etwa zwei Minuten, bei der John Wick sich durch ein Gebäude kämpft, wird fingiert, indem die Kamera die Szene aus der Vogelperspektive filmt und die Wände, die die Räume des Gebäudes trennen, dem Verdecken der Schnitte dienen.

Längere Plansequenzen dürften auch deswegen nicht infrage gekommen sein, weil Keanu Reeves aufgrund von Alter und körperlicher Anlage nicht die Voraussetzungen mitbringt, Kampfszenen auf höchstem Niveau zu spielen. Der Schnitt schafft nicht ganz, das zu kaschieren, aber es stört auch nicht im Gesamteindruck. Dass er John Wick spielen will, solange die Beine ihn tragen, hat Reeves ja mehr als einmal geäußert.

Und du, John Wick? Siegst du, stirbst du, oder cliffhangerst du dich direkt in den fünften Teil? Kinobesucher wissen mehr. Wie immer das Ende von Chapter vier aber ausfällt, irgendwie scheint festzustehen, dass es ein fünftes geben wird. Schon Rudi Dutschke wusste: Holger, der Kampf geht weiter!