Ka Geld, ka Musik!

Caisii Mao/ZUMA Press/imago Durch Scherben und Chemikalien: Kinderarbeit auf einer indischen Müllhalde

Schon in dieser Woche könnte sich das Schicksal des Radio-Sinfonieorchesters Wien entscheiden. Die honorigen Mitglieder des Stiftungsrats des Österreichische Rundfunks werden sich am Donnerstag über eine Streichliste beugen, die Generaldirektor Roland Weißmann vorgelegt hat, um bis 2026 Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro aus dem ORF-Etat herauszupressen. Auf seiner Kill Bill steht auch das RSO, das mit Werken der klassischen und neueren Moderne auf Festivals weltweit gastiert und nebenher das Theater an der Wien bespielt. Mit der Komposition des Kahlschlagprogramms beauftragt wurde der Herr Generaldirektor von der ultrakorrupten Kanzlerpartei ÖVP, die den Gebührenzahler ohne Rücksicht auf Verluste um ein paar Groschen entlasten will und damit bei Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek einen wohltemperierten Wutanfall ausgelöst hat: »Wir wissen besser, welche Instrumente wir brauchen, das ist ihr Leitspruch. Unsere Instrumente stimmen! Wir haben das Instrument der Korruption, das Instrument der Vetternwirtschaft, das Instrument der fetten Sparprogramme und das Instrument des Schlaucherltums und noch ein paar andre mißtönende Geräte, aus denen nie was rauskommt.« Was das Radio-Sinfonieorchester aus seinen Geräten herausholt, kann man sich am Donnerstag anhören, am selbigen der Stiftungsrat den Rotstift spitzt. Ö 1 überträgt »Das RSO Wien zu Gast in Linz«, unter anderem mit »Central Park in the Dark« von Charles Ives und George Gershwins »Rhapsody in Blue« (Do., 19.30 Uhr).

Sonst in dieser Woche im Radio: Der Essayist Christian Schüle beschreibt in »Rache! Oder: Die Auslotung unserer Abgründe« eine besonders törichte Kulturleistung, die den Menschen vom Tier unterscheidet (Di., 20.05 Uhr, Bayern 2). Im Feature »Letzte Generation – Klimaprotest in Berlin« begleiten die Autoren Aktivisten beim Festkleben und Suppenwerfen und fragen sie, wo sie Motivation und Mut hernehmen (Ursendung, Mi., 19.05 und So., 14.05 Uhr, RBB Kultur). Um den indischen Jungen Raheel geht es in der Sendung »Barfuß durch den Müll«. Das Kind musste die Schule abbrechen, um mit elender Plackerei auf der Müllhalde zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen (Do., 8.30 und 15.05 Uhr, SWR 2). Ö 1 überträgt aus der Stadthalle Ybbs an der Donau im niederösterreichischen Mostviertel die »Eröffnung der Ybbsiade«, auf der Gerhard Polt und die Well-Brüder das Programm »Im Abgang nachtragend« präsentieren werden (Fr., 20 Uhr).

In der New Yorker Met wird am Samstag Bellinis »Norma« gegeben, fünf deutsche Sender übernehmen live (Sa., 19 Uhr, BR Klassik, DLF Kultur, HR 2 Kultur, NDR Kultur, SR 2). Im WDR-5-Kinderhörspiel am Sonntagmorgen brechen »Die Helden von Klein-Gurkistan« auf, um ein Weltreich zu erobern. Warum? Weil ihr Königreich Begonien so klein ist, dass nur das Königsschloss und ein Gemüsebeet draufpassen und der Fingerhut mit dem ganzen Hirn der ÖVP (So., 7.04 Uhr). Am Nachmittag streifen noch ein ­edler Herr und sein Diener in Frankreich umher und streiten sich über die Frage, ob es der Mühe wert ist, einen eigenen Willen zu haben, im ersten von zwei Folgen eines erstklassig besetzten Hörspiels nach Diderots »Jakob und sein Herr« (SR/SWF 1979, So., 17.04 Uhr, SR 2). Und am Montag beginnt Bodo Primus damit, aus Egon Erwin Kischs Reportagen zu lesen. In der »Prager Ziehung« sucht der rasende Reporter das Tohuwabohu einer öffentlichen Lotterie: »Seht Ihr den Lumpenkerl, den Wechselbalg. Seht Ihr die Diebsfinger?« (HR 1988, Mo., 9.05 und 14.30 Uhr, HR 2 Kultur).