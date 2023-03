»Feindbild China – Die Rolle Chinas in der globalen Auseinandersetzung«. Vortrag und Diskussion mit Uwe Behrens, Buchautor von »Feindbild China. Was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen«. Freitag, 24.3., 17 Uhr. Ort: Kinosaal im Klubhaus, Theodor-Fontane-Str. 42, Ludwigsfelde. Veranstalter: Deutsch-Chinesischer Freundschaftsverein

»Gedenken an Chemnitzer Kämpfer gegen den Faschismus«. Während des Bombenangriffs auf Chemnitz am 5. März 1945 konnte eine Gruppe Widerstandskämpfer aus dem Gefängnis auf dem Kaßberg fliehen. Die Gestapo ergriff sieben der Entflohenen. Sie wurden am 27. März in den Neukirchner Wald gebracht und ermordet. Montag, 27.3., 10 Uhr. Ort: Gedenkstein Hutholz, Wolgograder Allee 74, Chemnitz. Veranstalter: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Chemnitz, Heimat- und Geschichtsverein Neukirchen-Erzgebirge

»Antikommunismus und Massenmord«. Podiumsdiskussion und Buchvorstellung mit dem Autor Vincent Bevins. 1965/1966 war Indonesien Schauplatz eines unbeschreiblich brutalen Verbrechens. Militärs und speziell ausgebildete Milizen töteten mindestens eine Million Menschen. Dieser US-gestützte Massenmord diente von da an als Blaupause für Staatsstreiche etwa in Lateinamerika. Mittwoch, 29.3., 19 Uhr. Ort: Aquarium, Admiralstr. 1–2, Berlin. Veranstalter: Verlag Papyrossa u. a.