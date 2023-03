»Zara oder das Streben nach Freiheit«. Buchvorstellung mit der Autorin Ursula Trüper. Trüper stammt aus einer Missionarsdynastie, die über vier Generationen im heutigen Namibia tätig war. Sie ist Nachkomme einer Afrikanerin, die 200 Jahre lang in der Familie verschwiegen wurde. 1814 hatte Vorfahre Johann Hinrich Schmelen seine erste Taufschülerin Zara Heidrich geheiratet. Beide übersetzten die vier Evangelien in Zaras Muttersprache und legten damit den Grundstein zur Verschriftlichung und systematischen Erfassung dieser Sprache. Mittwoch, 22.3., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Farafina Afrika-Haus Berlin. Bochumer Str. 25, Berlin

»Die Rapoports – Unsere drei Leben«. Film und Diskussion. Als Juden entkamen sie den Nazis, als Wissenschaftler wurden sie in den USA berühmt, als Kommunisten mussten sie vor McCarthy flüchten – in der DDR fand das Ehepaar Inge und Mitja Rapoport seine dritte Heimat. Die beiden über 90jährigen blicken in dieser Dokumentation zurück auf ihr Leben als Grenzgänger zwischen den politischen Systemen. Heinrich Niemann, Vorsitzender der Rapoport-Gesellschaft, er kannte das Ehepaar persönlich, steht in der Diskussion Rede und Antwort. Mittwoch, 22.3., 19 Uhr. Ort: ZAKK, Fichtenstr. 40, Düsseldorf. Veranstalter: Rapoport-Gesellschaft

»20 Jahre Irak-Krieg«. Diskussionsveranstaltung mit jW-Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld und jW-Autor Joachim Guilliard. Mittwoch, 22.3., 19 Uhr, Ort: Gemeindehaus Lamm, Am Markt 7, Tübingen. Veranstalter: Gesellschaft Kultur des Friedens