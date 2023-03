Geübte Weltflucht

BROKEN SILENCE Independent Distribution Jetzt spielt er auch noch Trompete: Helge Schneider

Helge Schneider ist ein Meister der Blendung. Geschickt verbirgt er sein musikalisches Können hinter der Clownsmaske, lenkt mit Klamauk von seiner instrumentalen Versiertheit ab. So lässt er auch auf seinem neuen Album »Torero« die Instrumente im ersten Höreindruck so klingen, als seien sie mit Nachlässigkeit aneinandergezimmert. Hört man genauer hin, offenbart sich die musikalische Qualität. Und die steht diesmal im Vordergrund der Helgeschen Dialektik aus: »der macht nur Quatsch« (These), »er ist ein begnadeter Musiker« (Antithese) und »er kann anspruchsvolles Spiel so nebensächlich klingen lassen, als brauchte es dazu keine besonderen Fähigkeiten« (Synthese).

»Torero« beginnt, wie es beginnen muss – mit lateinamerikanischem Piano. Es endet in einer orgiastischen Santana-Gitarre. Das Libretto verzeichnet romantische Gedankenspiele eines Exhibitionisten à la »nachts schleich’ ich nackend durch dein’ Garten«. Es geht international zu. So greift Schneider in »Horses« sein heißgeliebtes Westernthema auf, das ihn seit seinem Spielfilmdebüt »Texas« (1993) begleitet. Das Lied vermittelt sich ohne Text, ist an Ennio Morricone geschult und setzt auf obligatorisches Hufgeklapper und das Spiel auf der neu angeschafften Trompete. Ein globalisiertes Album des Weltbürgers Helge, der sich – es war nie anders – in Weltflucht übt.

Dabei stehen die Texte diesmal hinter der Musik zurück. »American Bypass« ist Easy Listening bei großer Spiellust, der denkbar profane Text nur schmückendes Beiwerk. Die Urlaubsstimmung unterstreichend, erzählt er von einem verunglückten Techtelmechtel am Strand. Das alles ist sehr gut hörbar und könnte ewig so weiterdudeln. Mehr als frühere Schneider-Alben ist »Torero« aus einem Guss arrangiert. Wenn man dem Beipackzettel zur Platte glauben darf und es stimmt, dass die Aufnahmen ein Schnellschuss waren, vermittelt sich in der Tat die wohl daraus resultierende Geschlossenheit.

Gediegen, zurückgenommen, relaxt ist dieses Album und damit das Gegenprogramm zum sperrigen und schwer zu erfassenden Doppelalbum »Die Reaktion – The Last Jazz Vol. II« (2021). »Torero« lässt sich mal eben so weghören, kann nebenbei laufen. Denn es passiert wenig. Brüche gibt es keine. Wer Herausforderungen sucht, wird sie nicht finden. Selbst das einzige Hörspielstück kommt sanft in Ambientklängen daher. Erst wenn auf der Herrentoilette der klitschnasse Wischlappen auf den Boden flatscht und am Ende die Wurst in die Schüssel fällt, erinnert man sich wieder, wo man ist – im Helge-Film.

Die Produktion von »Torero« folgt dem Erfolgsrezept des grandiosen Albums »Mama« (2020) und besticht durch die Unmittelbarkeit der Instrumente. What you hear is what you get. Alles ist analog eingespielt und aufgenommen, nur der Synthesizer darf im Hintergrund mitrauschen. Helge Schneider spielt alles selbst, wird lediglich von Sandro Giampietro an der Flamencogitarre begleitet. Am Ende ist es vielleicht das harmonischste Album Helge Schneiders. Ein paar mehr dissonante Klänge hätte es gut vertragen.