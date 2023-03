»Er zahlte einen intransparenten Akkordlohn«

Rainer Unkel/imago Ernten keinen Lohn: Viele Arbeiter, die zur Erdbeersaison in die BRD kommen, werden unzureichend bezahlt (Bornheim, 8.6.2022)

Nachdem sie im Frühsommer 2021 auf einem Obsthof in Ailingen am Bodensee Erdbeeren geerntet hatten, mussten 18 Erntehelferinnen und -helfer aus Georgien um ihren Lohn kämpfen. Einige hatten für sechs Wochen Feldarbeit nur etwa 300 Euro Lohn erhalten. Auch nach einem vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg abgeschlossenen Vergleich erhielten sie weniger als den aktuellen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde für ihre Arbeit. Wie kann das sein?

Aufgrund von Wetterverhältnissen kann plötzlich weniger Ernte anfallen als erwartet. Solche Risiken dürfen Arbeitgeber aber nicht auf Beschäftigte abwälzen. In dem Fall hatten die georgischen Saisonarbeitskräfte einen Arbeitsvertrag mit fester Wochenarbeitszeit. Der Obstbauer nahm ihre Arbeit aber nicht in Anspruch, obwohl sie von ihnen angeboten wurde. Er zahlte intransparenten Akkordlohn, nahm zusätzlich Abzüge vor: beispielsweise für die Unterkunft, in der desaströse Bedingungen herrschten. Eine Verpflegung gab es nur abends, obwohl die Beschäftigten teilweise morgens um fünf Uhr mit der Arbeit beginnen mussten.

Die georgischen Arbeitskräfte waren also angereist, standen für die Arbeit bereit und wurden nicht dafür bezahlt?

So war es. Vor dem Arbeitsgericht Ravensburg wurde offenbart, dass der Obstbauer die Arbeitszeit nicht beweissicher erfasst hatte. Anders als in der ersten Instanz sah das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg die Saisonarbeiter in der Pflicht nachzuweisen, dass sie für die Arbeit zur Verfügung standen und wieviel sie gearbeitet haben. Weil sie in der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) organisiert sind, wäre das möglich gewesen. Das finanzielle Risiko und der zeitliche Aufwand, den Rechtsstreit aus dem Ausland weiterzuführen, waren aber zu groß.

Wie die IG BAU kritisieren Sie diese Nachweispflicht der Beschäftigten. Steht nicht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, in der Pflicht, eine sichere Erfassung der Arbeitszeit durch die Unternehmen zu regeln?

Wir fordern eine Umkehr der Beweislast: Dass künftig Arbeitgeber glaubhaft machen müssen, wenn Saisonarbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen, obwohl sie für die Erntearbeit extra angereist sind. Wir brauchen eine Verpflichtung zu digitalen, manipulationssicheren Formen der Erfassung für alle Beschäftigten.

Zudem gibt es Probleme, wenn Beschäftigte während der Saison erkranken?

Seit dem Jahr 2022 sind die Betriebe gesetzlich verpflichtet, für irgendeine Form von Krankenversicherung der Saisonbeschäftigten zu sorgen. Das geschah im letzten Jahr meist mit einer sogenannten privaten Gruppenkrankenversicherung, wobei Saisonbeschäftigte oftmals keine Versicherungsnachweise erhielten. Manche Versicherungen übernahmen nicht alle Behandlungskosten, so dass Betroffene große Summen selbst zahlen mussten. Kurzfristig Beschäftigte haben in den ersten vier Wochen keinen Anspruch auf Krankengeld. In mehreren Fällen wurden sie nach Hause geschickt, blieben auf ihren Kosten sitzen.

Wie ist zu verhindern, dass es ständig wieder zur Ausbeutung von osteuropäischen Arbeitern kommt, zumal die Kontrollen des Zolls unzureichend sind?

Laut der Statistik des Zolls hat die Finanzkontrolle »Schwarzarbeit«, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, im Jahr 2021 lediglich 1,1 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe mit Beschäftigten daraufhin überprüft, ob der Mindestlohn gesetzeskonform gezahlt wurde. Die Ampelregierung muss für mehr und umfassendere Kontrollen sorgen.

Andreas Harnack, der Regionalleiter der IG BAU Baden-Württemberg, sagte gegenüber jW, die Gewerkschaft sei bereit, die Kontrollen zu übernehmen. Halten Sie das für sinnvoll?

In der Schweiz ist es auf dem Bau so geregelt, dass sich die Gewerkschaft an den Kontrollen beteiligt. Es ist dringend notwendig, die Kontrollen in Deutschland so zu gestalten, dass sie nicht nur effektiv sind, sondern den Beschäftigten konkret helfen.