Schweiz: Umfrage zu Neutralität und NATO

Bern. Nach einem Jahr Krieg in der Ukraine hat die Sympathie für die NATO in der Schweiz zwar zugenommen. Dennoch besteht eine große Mehrheit der Eidgenossen weiterhin auf der Neutralität ihres Landes. Das ist das Ergebnis einer vom Verteidigungsministerium in Bern in Auftrag gegebenen Umfrage, wie dpa am Donnerstag abend meldete. Demnach vertreten 53 Prozent der Befragten – und damit erstmals mehr als die Hälfte – die Ansicht, dass die Neutralität eine enge Kooperation mit der NATO nicht ausschließe. Zwei Drittel wollen aber keinen Beitritt zu dem westlichen Kriegsbündnis, 91 Prozent wollen die Neutralität der Schweiz nicht aufgeben – gegenüber 97 Prozent im Vorjahr. Nicht gefragt wurde, ob Munition wie zum Beispiel für deutsche »Gepard«-Panzer an die Ukraine geliefert werden soll. Regierung und Parlament lehnen das nach wie vor ab. (dpa/jW)