Republikanerin und Feministin

Viel erreicht für die feministische republikanische Bewegung in Irland: Rita O'Hare bei einer Gala in Washington (17.3.1999)

Die irische Republikanerin Rita O’Hare ist am 3. März im Alter von 80 Jahren gestorben. Die ehemalige politische Gefangene war Anfang der 1970er Jahre aus Belfast in die südliche Republik geflohen. Dort wurde sie Generalsekretärin der republikanischen Partei Sinn Féin (SF), bevor sie nach Washington zog und Repräsentantin der Partei in den USA wurde.

Vor allem war O’Hare eine republikanische Feministin und Vorkämpferin der Frauen in einer damals noch fast ausschließlichen männlichen Bewegung: 1979 gründete sie – gegen den Widerstand vieler republikanischer Männer – mit anderen Frauen das Sinn Féin Women’s Department. Die Frauengruppe von SF entstand als Gegenbewegung zur konservativen Frauenarmee Cumann na mBan (Irisch für »Organisation der Frauen«), die sich politisch immer weiter von Sinn Féin entfernt hatte, als die Partei linksrepublikanische und demokratisch-sozialistische Ziele übernahm.

Die Frauenorganisation hatte andauernden Einfluss auf SF: Sie bereitete den Weg zur Emanzipation der Frauen in der nationalen irischen Befreiungsbewegung. Heute wird SF von zwei Frauen geführt: Mary Lou McDonald ist die Nachfolgerin des ehemaligen IRA-Kommandanten Gerry Adams als Präsidentin in Dublin. Die Vorsitzende im Norden und designierte Regierungschefin in Belfast ist Michelle O’Neill. Das ist wohl das wichtigste politische Erbe der Arbeit von Rita O’Hare.

O’Hare wurde 1943 in Belfast geboren. Ihr genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Ihre Mutter Maureen stammte aus Ballymacarett, einer katholischen Enklave im industrialisierten und überwiegend protestantisch-unionistischen Ostbelfast. Ihr Vater Billy war Sozialist und Sohn eines englischen Vaters und einer nordirisch-protestantischen Mutter. O’Hare war von Kindheit an politisch aktiv und engagierte sich in der Bürgerrechtskampagne NICRA und später in der Republikanischen Bewegung. Anfang der 1970er Jahre wurde sie verhaftet und konnte 1972 mit ihrer Familie nach Dublin flüchten. Die antirepublikanische Regierung im postkolonialen Irland verfolgte O’Hare auch dort. Drei Jahre verbrachte sie in der Republik in Haft, doch ein Auslieferungsersuchen der britischen Regierung scheiterte 1978. Ein Jahr später wurde sie aus dem Frauengefängnis ­Limerick entlassen.

In Dublin war O’Hare Herausgeberin der republikanischen Wochenzeitung An Phoblacht, Pressesprecherin und Generalsekretärin von Sinn Féin, bevor sie in die USA zog, um dort SF-Repräsentantin für Nordamerika zu werden. In einem Nachruf bezeichnete An Phoblacht sie als »Schlüsselfigur beim Aufbau und der Aufrechterhaltung der US-Unterstützung in entscheidenden Jahren des Friedensprozesses, indem sie mit den Vertretern verschiedener US-Regierungen zusammenarbeitete«.

O’Hares Feminismus stellte die Arbeiterinnenklasse in das Zentrum. In einem Interview sagte sie 1985, dass die Frauen in den SF-Büros »jeden Tag mit gewöhnlichen Frauen in Kontakt treten, die die Frauenbewegung nicht als Repräsentantin für sich sehen oder die Dinge erkennen, die ihr Leben unterdrücken, weil die Frauenbewegung überall von Frauen der Mittelschicht gegründet wurde«. Sie sehe es statt dessen als ihre Aufgabe an, »Frauenpolitik und Frauenbewegung für Arbeiterinnen relevant zu machen«. Die Befreiung der Frauen Irlands könne nur durch den Kampf gegen den Imperialismus erreicht werden: »Die Prioritäten für Frauen in England sind nicht automatisch unsere. In Irland ist ein Krieg im Gange, wir leben in einem Land, das durch britische Herrschaft geteilt ist«, betonte sie.

Bei der Bekanntgabe ihres Todes am 4. März erklärte SF-Präsidentin ­McDonald: »Irland hat eine echte Pa­triotin verloren. Sinn Féin hat eine talentierte und geschätzte Genossin verloren und wir alle haben eine ganz besondere und sehr liebe Freundin verloren.«

O’Hare hinterlässt ihren Ehemann Brendan, drei Kinder, Enkel und Urenkel. Ihr früherer Ehemann war das IRA-Mitglied Gerry O’Hare, der 2020 starb.