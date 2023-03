Wir fragen nicht um Erlaubnis

Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa Auch in Lausanne wurde am 8. März demonstriert – weniger radikal und den Behörden genehm

Tränengas und Gummischrot am internationalen Frauenkampftag gegen rund 250 Demonstrierende: »Der Feministische Streik Basel und Frauenstreik Basel verurteilen die kontinuierliche Kriminalisierung der feministischen Bewegung, die zuletzt am 8. März 2023 in Form von Repression und polizeilicher Gewalt eskalierte.« So beginnt der am Montag veröffentlichte offene Brief, der sich an den Gesamtregierungsrat Basel-Stadt sowie an die Regierungsrätin Stephanie Eymann (Liberal-Demokratische Partei) richtet. Erinnert wird darin auch an das Vorgehen der Einsatzkräfte am 25. November 2022, als »mit Tränengas und Gummischrot gegen Demonstrant*innen« vorgegangen wurde, »die ja gerade gegen Gewalt an FLINTA-Personen (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen, jW) einstehen wollten« – an diesem Tag wird der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Ein »übermäßiges Polizeiaufgebot und staatliche Gewalt« habe es zudem bei feministischen Demonstrationen am 14. Juni 2022 und 2020 gegeben. »Wir können feststellen, dass dies in Basel nun ganz offensichtlich System hat!« wird in dem Brief konstatiert.

Aufgerufen zu der Demonstration am Mittwoch voriger Woche – die von den Behörden nicht bewilligt wurde – hatte das »Bündnis 8. März«. Dementsprechend organisierten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land und Aargau ein großes Polizeiaufgebot, um den Ort, an dem der Demonstrationszug starten sollte, großräumig abzusperren. Gegenüber jW erklärte eine Vertreterin des Bündnisses, dass sie grundsätzlich keine Demonstrationen anmelden: »Wir fragen nicht bei denen um Erlaubnis, die diesen patriarchalen Staat schützen.«

Um 19 Uhr versammelten sich etwa 250 Menschen auf dem Petersplatz, da der geplante Startpunkt am Barfüsserplatz abgeriegelt worden war. Wie die BZ – Zeitung für die Region Basel berichtete, ging von den Demonstrierenden keinerlei Gefahr aus. Unter dem Motto »Kapitalismus und Patriarchat gehen Hand in Hand. Wir leisten Widerstand!« setzte sich der Zug in Bewegung, wurde allerdings in der Bernoullistraße von der Polizei gestoppt und eingekesselt. Die Beamten forderten die Demonstrierenden auf, den Zug zu verlassen und Richtung Universitätsbibliothek zu gehen. Dem wurde keine Folge geleistet, der Frontblock ging statt dessen mit dem Transparent auf die Beamten zu, woraufhin diese mit Gummischrot angriffen. Danach wurden die Personalien aufgenommen und etwa 50 Demonstrierende weggeführt. Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF einen Tag später berichtete, wurden auch Journalisten bei ihrer Arbeit behindert. Sie wurden demnach angewiesen, einen Mindestabstand von 50 Metern zur Absperrung einzuhalten.

Reaktionen auf das unverhältnismäßige Handeln der Polizei folgten prompt. In einer gemeinsamen Erklärung linker Parteien, der Gewerkschaft VPOD und der »Demokratischen Jurist*innen der Schweiz Basel« (DJS Basel) wurden strenge Konsequenzen gefordert. Nicht nur verhinderten die Beamten das Recht auf Versammlungsfreiheit, sondern es wurden auch »grundlos Gewalt und polizeiliche Repression« gegen friedliche Demonstrierenden angewandt. Auch wurde die Behinderung der Presse kritisiert: »Ein solches Vorgehen ist in einem demokratischen Staat, der den Schutz der Grundrechte und die Ausübung der demokratischen Rechte der einzelnen hochhält, nicht tolerierbar.«

Es blieb jedoch nicht nur bei Worten: Am Sonntag rief das feministische Bündnis in Basel erneut zur Spontandemo auf, an der etwa 150 Demonstrierende teilnahmen. Da auch diese nicht bewilligt worden war, versperrten Polizisten abermals die Demoroute. Bereits nach 300 Metern kam der Zug zum Stillstand. Die Beamten forderten die Teilnehmenden auf, umzukehren, und gaben eine alternative Route vor. Anders als am feministischen Kampftag hielt sich die Polizei zurück und regelte nur den Verkehr, wie das Nachrichtenportal nau.ch berichtete. Mit der Spontandemo wollte das Bündnis ein klares Zeichen gegen die Polizeigewalt setzen. Über das Vorgehen der Beamten am 8. März waren sie jedoch nicht erstaunt. Sie seien sich »ihrer Funktion innerhalb des Systems bewusst«, erklärte eine Aktivistin gegenüber jW. Doch das hindert das Bündnis nicht daran weiterzumachen. »Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden wiederkommen.«