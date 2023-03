Dauerhaft Kriegsprofiteur

IMAGO/Panama Pictures Ein »Leopard«-Panzer der Bundeswehr

Von Rekord zu Rekord eilt der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall. Am Donnerstag gab er seine Geschäftszahlen für 2022 bekannt, das erste Jahr des Ukraine-Kriegs. Der Umsatz: 6,4 Milliarden Euro, mehr denn je zuvor. Das operative Ergebnis: eine dreiviertel Milliarde Euro, ein Rekordgewinn. Auch der Auftragsbestand hat mit 26,6 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Für die kommenden Jahre ist also weiteres Wachstum zu stets neuen Höchstwerten sicher. In diesem Jahr, dem zweiten Jahr des Ukraine-Krieges, soll es vorerst ein Umsatz von bis zu 7,6 Milliarden Euro werden. In den Dax, den Index der 40 größten deutschen Aktienunternehmen, ist die Waffenschmiede aus dem Rheinland erst vor kurzem aufgestiegen. Das Ende der Fahnenstange ist, dem Krieg sei Dank, noch bei weitem nicht erreicht.

Neue Profitaussichten hat am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet, als er im Bundestag erklärte, die Ukraine müsse möglichst schnell mit möglichst viel Munition versorgt werden. Die nötigen Produktionskapazitäten besitzt Rheinmetall, baut sie gerade auf oder kauft sie in anderen Ländern rasch zusammen. Besonders vorteilhaft: Das Munitionsgeschäft gilt in der Branche als »margenstark«. Dass die ukrainischen Streitkräfte riesige Mengen an Munition verschießen, treibt den Profit noch mal extra in die Höhe. Apropos Ukraine: Rheinmetall nutzt das Land längst auch als Testgelände. Es hat kürzlich zwei Skyranger dorthin geschickt – Turmaufbauten, die man auf Panzer oder auf Lkw montieren kann und die zum Beispiel Kamikazedrohnen abwehren sollen. Erweisen sie sich als erfolgreich, dann ist der nächste Profittreiber garantiert: Denn Kriege ohne Drohnen wird es nicht mehr geben.

Und dann wären da natürlich noch die Kampfpanzer. Rheinmetall will der Ukraine einige Exemplare des »Panther« liefern, seines neuesten Modells mit dem alten Wehrmachtsnamen. Mehr noch: Rheinmetall will in der ­Ukraine eine ganze Fabrik bauen – mit einem Ausstoß von bis zu 400 Stück pro Jahr. Kommt der Deal zustande, dann könnte die ­Ukraine eine Panzerflotte aufbauen, deren Stärke Seltenheitswert hätte.

Rheinmetall wiederum hätte sich damit nicht nur weitere Profite gesichert, sondern auch eine wichtige Schlacht um den Panzermarkt gewonnen. Bisher dominierten in Europa der »Leopard« und mit ihm die deutschen Hersteller. Ihre Führungsstellung scheint nun aber nicht mehr sicher: Polen kauft als erster Staat Europas US-amerikanische »Abrams«-Panzer – 250 neu, 116 gebraucht. Weitere Staaten könnten folgen. Polen beschafft zudem rund 1.000 südkoreanische »K2 Black Panther« und will den Großteil davon in wenigen Jahren im eigenen Land fertigen – zu einem Preis, mit dem der ­»Leopard« wohl nicht mithalten kann. Mit einer »Panther«-Fabrik in der Ukraine allerdings könnte sich Rheinmetall auf dem europäischen Markt wieder an die Spitze setzen – spätestens in der Zeit nach dem Krieg.