Weitere Warnstreiks in Textilindustrie

Frankfurt am Main. Die IG Metall (IGM) will ihre Warnstreiks in der Textilindustrie verschärfen. Zentrale Themen der Beschäftigten würden derzeit von Unternehmerseite blockiert, erklärte IGM-Verhandlungsführerin Miriam Bürger am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die dritte Verhandlungsrunde wurde am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Kaarst ohne Ergebnis beendet. Die Gespräche sollen am 31. März fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 100.000 Beschäftigten der Branche bei einer Laufzeit von zwölf Monaten acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro. (dpa/jW)