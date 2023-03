Nur billig befrieden

Hintergrund: Vom Staatsbetrieb zum Global Player

Die Aufspaltung und Privatisierung der Bundespost steht beispielhaft für die neoliberale Gestaltung öffentlicher Daseinsfürsorge in der Bundesrepublik. Als staatliches Unternehmen umfasste der Betrieb die heutigen Aktiengesellschaften Telekom, Postbank und die Deutsche Post. Im Rahmen der ersten Postreform im Jahr 1989 wurde der riesige Staatsbetrieb in die drei Sparten aufgespalten. Im Zuge der zweiten Postreform erfolgte zum Jahresbeginn 1995 die Privatisierung der drei zuvor noch öffentlichen Unternehmen. Aus Postsparkassenämtern und Postgiroämtern wurde die Deutsche Postbank AG, der einstige Fernmeldedienst Deutsche Post Telekom wurde zur Deutschen Telekom AG, das Postwesen bestellte fortan die Deutsche Post AG, heute als global agierender Konzern Deutsche Post DHL Group.

Als Privatunternehmen legte die Deutsche Post AG zur »Verschlankung« die Axt an die vorhandene Infrastruktur. Konzerneigene Gebäude kamen unter den Hammer, Zehntausende Filialen wurden geschlossen und allein in den ersten zehn Jahren mehr als 100.000 Stellen gestrichen. Mittlerweile ist die Deutsche Post in bis zu 220 Ländern aktiv.

Hierzulande betreibt der Konzern seine rund 13.000 Filialen nicht mehr selbst, vielmehr wird das Brief- und Paketgeschäft heute von Einzelhändlern bestellt, die in ihrem Laden einen Postschalter betreiben. Der weitere Rückbau von Briefkästen und Personal rechnet sich: Für 2022 verzeichnete die Post einen im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent gesteigerten Rekordumsatz in Höhe von 94,4 Milliarden Euro. Das vierte Rekordergebnis in Folge fiel so hoch aus wie nie zuvor: Mit 8,4 Milliarden Euro konnte die Post das operative Ergebnis von 2021 noch um 400 Millionen Euro steigern. (dm)