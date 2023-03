Hardliner trifft Heuchler

Steffi Loos/AP Photo/dpa Gegen Siedlerkolonialismus: Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude (Berlin, 16.3.2023)

Deutschland bekommt das israelische Luftverteidigungssystem »Arrow 3«. Beide Länder hätten sich auf einen Weg zum Verkauf des Raketenschutzschirms geeinigt, erklärte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das Rüstungsgeschäft dürfte das am wenigsten strittige Thema beim Berliner Antrittsbesuch Netanjahus nach Bildung seiner ultrarechten Regierung unter Einschluss von Faschisten und religiösen Fundamentalisten gewesen sein.

»Große Sorge« äußerte Scholz so bezüglich des geplanten Umbaus des israelischen Justizsystems mit weitgehender Entmachtung des Obersten Gerichtshofes. »Unser Wunsch ist es, dass unser Wertepartner Israel eine ­liberale Demokratie bleibt«, erklärte der Kanzler unter Ausblendung der von Menschenrechtsorganisationen als Apartheid charakterisierten ­Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung. Während Scholz sein Mitgefühl für israelische Opfer von Anschlägen ausdrückte, schwieg er zum Anstieg der Zahl der von der Armee getöteten Palästinenser. Erst am Donnerstag waren vier Palästinenser bei einer Razzia nahe der Stadt Dschenin auf der Westbank getötet worden. Anschlägen gelte es, mit der Konsequenz des Rechtsstaates statt Selbstjustiz zu begegnen, forderte Scholz wohl mit Blick auf ein kürzliches Pogrom israelischer Siedler in der palästinensischen Ortschaft Huwara. Deutschland rufe beide Seite auf, von Maßnahmen abzusehen, die einer Zweistaatenlösung im Weg stehen. Dies betreffe auch den israelischen Siedlungsbau.

Das angebliche Streben des Iran, der »den jüdischen Staat auslöschen« wolle, nach Atomwaffen bezeichnete Netanjahu als »die größte Gefahr«. Zu seiner Verteidigung werde Israel das Notwendige unternehmen. Die Bundesregierung setze im Atomstreit weiter auf eine diplomatische Lösung, wich Scholz der Frage einer Journalistin aus, wie Deutschland auf einen israelischen Militärschlag gegen das iranische Atomprogramm reagieren würde. »Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson«, betonte der Kanzler mehrfach, dies schließe Waffenlieferungen ein.

Die Bundesregierung ­weigere sich hartnäckig, sich von ihrer bedingungslosen Unterstützung Israels abbringen zu lassen, egal wie antidemokratisch die dortige Regierung werde, beklagte Wieland Hoban, Vorsitzender der Vereinigung »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, am Donnerstag gegenüber junge Welt. »Wenn Israel irgendwann zur eindeutigen Theokratie wird, wird die deutsche Regierung die letzte sein, die sich distanziert.«

Vor dem Reichstagsgebäude fand am Mittag eine Kundgebung »Gegen jede Normalisierung von Faschismus und Siedlungskolonialismus« statt. Neben wehenden palästinensischen Flaggen solidarisieren sich auch antizionistische Juden mit Plakaten und Transparenten mit der Forderung nach einem freien Palästina. »Nicht mal die USA, Israels engster Verbündeter, haben Netanjahu eingeladen, aber bei Olaf Scholz ist er willkommen«, beklagte Mohammed Bakr vom Zusammenschluss »Palästina spricht« gegenüber jW. »Wir Palästinenser in der Bundesrepublik fordern Gerechtigkeit.« Der Bundeskanzler müsse sich für eine Zweistaatenlösung starkmachen, meinte Hajjo Thaier vom Zentralrat der Palästinenser zu dieser Zeitung. Vor dem Brandenburger Tor demonstrierten am Nachmittag einige hundert Personen gegen die geplante Justizreform.