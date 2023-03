»Tik Tok macht das«

Jürgen Held/imago images An diesem Ufer sitzt auch Tik Tok Germany (Oberbaumbrücke, im Hintergrund »Media Spree«-Gebäude)

Social Media ist ohne Steuerung kaum denkbar. Rund um die Uhr werden wechselnde Bestimmungen von »Content-Moderatoren« umgesetzt. Auch hierzulande gibt es inzwischen Tausende davon. »Das sind die Arbeitsplätze der Zukunft«, sagt Verdi-Sekretär Hikmat El-Hammouri. Na, schönen Dank auch, will man meinen, aber da fragt der Gewerkschafter, ob man sich vor zehn Jahren habe vorstellen können, dass heute hier »in ein paar hundert Metern Entfernung an der Spree« Tik Tok weit mehr als 500 Leute beschäftigen würde? Natürlich nicht.

El-Hammouri zeigt aus dem Fenster in die Richtung der neuen Arbeitsplätze. Es ist Freitag nachmittag. Wir sitzen in der riesigen Zentrale von ­Verdi, die ebenfalls an der Spree liegt. Gerade hat El-Hammouri auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse eines Kongresses vorgestellt, zu dem rund 50 Moderatoren aus ganz Deutschland und Polen bei Verdi zusammengekommen waren. Es sei »weltweit der erste Summit dieser Art« gewesen, sagt ­El-Hammouri im anschließenden jW-Gespräch. Demnächst sei etwas ähnliches in Afrika geplant.

Die Moderatoren, die sich am 9. und 10. März hier getroffen haben, arbeiten für Google (Youtube), Meta (Facebook) oder Tik Tok. »Von allen war jemand dabei«, sagt El-Hammouri, und schätzt das Verhältnis zwischen Direkt-bei-Konzernen-Angestellten und Outgesourcten auf »etwa 50 zu 50«. Die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen von Beschäftigten war ein zentraler Befund des »Summits«, den El-Hammouri mit Kolleginnen (v. a. Kathlen Egerling) und NGOs (Foxglove London, Superrr Lab Berlin, Aspiration Kalifornien) auf die Beine gestellt hat. Man kann wohl sagen: Verträge der Großkonzerne regeln prekäre Beschäftigung, großenteils »Illegal contracts« der Outsourcing-Firmen blanke Ausbeutung.

Wie weit das auseinanderklafft, hat im einzelnen auch El-Hammouri überrascht, aber richtig von den Socken ist eine Kongressteilnehmerin, die in der Zeitung »Lisa aus Berlin« genannt werden will. Seit März 2022 ist sie in Vollzeit Moderatorin bei Tik Tok und wirkt erst mal ganz zufrieden damit. Sie bekomme noch nicht die härtesten Videos zugeteilt, sagt sie, viel Schleichwerbung (»muss genehmigt werden«) oder harmlose Accounts von unter 13jährigen (»sofort blockieren«).

An einem Arbeitstag soll Lisa 700 bis 800 Filmchen daraufhin prüfen, »ob sie unsere Richtlinien triggern«. Anderswo müssten sie 1.000 schaffen, und ihr »Team Leader würde nicht kommen: Wieso hast du nur 300 geschafft? Jeder hat mal einen schlechten Tag«. Während bei Berufskollegen jede Minute ohne Klick registriert wird, wenn sie nicht gar im Akkord schuften, soll Lisa eine »Utilization rate« von 63 bis 67 Prozent anstreben. »Das sind nicht High standards«, sagt sie. Die lägen bei »über 85 Prozent«.

Sie fühlt sich recht wohl bei Tik Tok um die Ecke: reguläre Pausen, 30 Urlaubstage im Jahr und ein »Fixed salary« von 2.500 Euro brutto plus Zuschläge für Nachtschichten, Sonn- und Feiertage. »Das Gehalt ist prekär, aber Tik Tok zahlt mein BVG-Ticket, meine Gym-Membership, meine Weiterbildung – Tik Tok macht das, wir kriegen diese Benefits.« Und es gibt einen elfköpfigen Betriebsrat.

Die Wahl solcher Arbeitervertreter ist eine von drei Kernforderungen, auf die sich die Kongressteilnehmer einigen konnten. Die anderen sind ein Branchentarif (»equal pay«) und »Mental health care«. Für Lisa sollte das »einheitliche Gehalt« angesichts der Aufgabe bei mindestens 3.000 Euro brutto liegen. Mit ihrer geistigen Gesundheit hat sie keine Probleme, aber das könnte sich ändern, sollte sie wie gewünscht zum »Advisor« und »Team Leader« aufsteigen.

»Die Content-Moderator-Arbeiter haben eine gemeinsame solidarische Perspektive«, sagt El-Hammouri. »Am Ende ist es unwichtig, ob ihre Unternehmen in Konkurrenz sind oder nicht – ihre Ausbeutungssituation ist dieselbe, die gesundheitsschädliche Auswirkung im Kern auch.« Allerdings würden bei Tik Tok hierzulande deutlich weniger Stellen outgesourct als etwa bei Facebook, räumt er ein. Es gehe da auch um »politische Kontrolle«. Würde bei einer Outsourcing-Company gestümpert, könne »die App unter Druck kommen, weil Inhalte gezeigt werden, die unmöglich sind«. Ein echtes Pfund im Arbeitskampf der Zukunft. Auch für den scheint die chinesische Videoapp, bei der Werbung jetzt schon mehr junge Leute erreicht als bei Facebook oder Youtube, besser aufgestellt als die US-Konkurrenz.