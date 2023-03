ZUMA Press/imago/Montage jW

Ausgangspunkt

Zu jW vom 11./12.3.: »Bündnis aus Ohnmacht«

Es würde sich lohnen, die Thesen von Felix Bartels über den Begriff der Querfront zum Ausgangspunkt einer längeren Diskussion zu machen. Es könnte etwa falsch sein zu denken, man könne in einem Bündnis »nur aus einer Position der Stärke heraus nützliche Idioten rekrutieren«, um die Welt zu verändern. Es ist natürlich ein echtes Problem, dass man sich in Bündnissen verirren kann. Aber ist es deshalb auch gerechtfertigt, auf die Möglichkeit zu verzichten, in Bündnissen für die eigenen Positionen zu werben? Wo sonst soll das stattfinden als dort, wo man sich mindestens schon in einer Frage einig ist? Natürlich muss man einen eigenen, festen Standpunkt mitbringen. (…) Geistige Klarheit über die Hauptziele des Kampfes ist dabei genauso unverzichtbar wie eine straffe Organisation. Das, was wir heute als Linke bezeichnen, ist zweifellos in sich so heterogen und zerstritten, dass es diese Aufgabe nicht erfüllen kann. (…) Vielleicht ist es dazu wirklich erforderlich, alles zurück auf Anfang zu setzen und im Kommunistischen Manifest nachzuschlagen, wo der Hauptwiderspruch der Epoche liegt und wie man mit ihm umgehen sollte. (…)

Joachim Seider, Berlin

Fragen und Antworten

Zu jW vom 11./12.3.: »Bündnis aus Ohnmacht«

Felix Bartels stellt die richtigen Fragen, kommt aber aufgrund fehlender Differenzierungen zu den falschen Antworten. Die Integration linker Inhalte in das kapitalistische System ist nicht ein Problem für die Linke, sondern zeigt ihre Stärke. Es ist auch nicht so, dass das System dadurch »kein Stück menschlicher« geworden wäre, sondern weniger Rassismus, Antisemitismus, mehr Gleichstellung, Inklusion benachteiligter Gruppen machen die Welt durchaus menschlicher. Sie sind ein großer Erfolg jahrzehntelanger Bemühungen linker Politik und machen »den Kapitalismus« wie auch Sozial- und Umweltgesetze etwas weniger kapitalistisch. Zwar haben Kapital­besitzer noch das formale Recht am Eigentum inne, aber sie können darüber nicht mehr komplett frei verfügen, sondern müssen erkämpfte Regeln beachten. Es ist eine Frage von Macht und organisierter Gegenmacht von unten, auch der Arbeiterklasse. Richtig ist, dass die herrschenden Eliten natürlich versuchen, echte Veränderungen zu umgehen, indem sie nur vorgeblich linke Inhalte vertreten, aber die Aufgabe einer Linken ist dann natürlich, das offenzulegen und weiterhin Druck auszuüben.

Abstrus ist es, politische Akteure, die sich nicht explizit an »die Arbeiterklasse« wenden, sondern beispielsweise an »den Menschen« oder »das Volk«, von vornherein als »rechts« abzuurteilen. Es ist völlig legitim und durchaus im Sinne des Allgemeinwohls, sich an die Masse der Bevölkerung zu wenden, auch an solche Menschen, die nicht im engeren Sinn zur Arbeiterklasse gehören oder mit dem Begriff (noch) nichts anfangen können. Der Faschismus ist auch nicht »bloß« eine Variante des Kapitalismus und auch nicht eine »Protestbewegung«. Hierzu möchte ich die Textsammlung »Faschismus. Entstehung und Verhinderung« von Kurt Gossweiler, Reinhard Kühnl und Reinhard Opitz empfehlen, speziell Gossweilers Text: »Über Wesen und Funktion des Faschismus.«

Wiebke Priehn, Hamburg

Linke und rechte Querfront

Zu jW vom 11./12.3.: »Bündnis aus Ohnmacht«

(…) Alle Querfrontbemühungen von Rechten haben immer nur ein Ziel, und das ist der Umsturz der Verhältnisse und die Umwertung – oder besser Entwertung – aller existierenden Werte, die dann mit allen zur Verfügung stehenden Gewaltformen erreicht werden sollen. Also im wesentlichen das, was Michael Kühnen offen aussprach. Der Querfrontbegriff wird von Linken entweder naiv und amateurhaft verwendet oder als Kampfbegriff gegen sich selbst gerichtet ist. Das liegt auch genau an den Unterschieden beider Lager hinsichtlich Gesellschaft und Ökonomie. Linke verfolgen eine positive Utopie, Rechte verfolgen weder eine Utopie noch Positivismus, ihr Ziel ist die mit jeder Gewalt zu erreichende Zwangseinheit – mit Führerkult, dem per se die Ausnahmestellung und die Regel innewohnt, die dann jedes faschistische Individuum bei Bedarf für sich beanspruchen darf, was in der Hierarchie konkret bedeutet: nach unten und zur Seite treten. Die vorgespielte und vorgetäuschte Variante in der Querfront ist dann das Nach-oben-Treten gegen den projizierten Feind. Ob der nun »Elite«, »Jude«, »Muslim«, »Intellektueller«, »Homosexueller«, »Feminist« oder »Sozialist« genannt wird, ist nicht mal mehr zweitrangig. Eine Taktik, die Faschisten übrigens mit neoliberalen Begriffeverteidigern der »Mitte« gemein haben.

Yorgui Hartmann, Lohr

Massenmanipulation

Zu jW vom 11./12.3.: »Bündnis aus Ohnmacht«

Danke, Felix Bartels, für diese bedenkenswerte Analyse. Es fehlt mir jedoch die Erwähnung der psychologischen Komponente, deren Vernachlässigung mir übrigens sowohl in der Argumentation der Verteidiger dieses kapitalistischen Ausbeutersystems fehlt wie in der Argumentation der Marxisten sowie auch in der des »Manifests« von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht, obwohl ich zu deren bisher 748.000 UnterzeichnerInnen gehöre.

Während die Systemträger im 20. Jahrhundert gelernt haben, mittels Anwendung der Kennt­nisse über die menschliche Psyche eine raffinierte Public-Relation-Methode zur Manipulation der Massen zu entwickeln, die eben die Interessen und die mögliche Reaktion der Individuen einbezieht, diese aber wohlweislich verschweigt, scheinen die Vertreter des klassischen Marx­ismus psychische Wechselwirkungen für nicht berücksichtigenswert zu halten. (…)

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg