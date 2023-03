Damals war’s

BRIGANI-ART/imago David Lindley und seine Gitarren

Kurz vor 22 Uhr reichte es einem im ausverkauften Bochumer Bahnhof Langendreer. An jenem Sonntag abend des 15. September 1996 machte er sich hörbar Luft: »Wir wollen David Lindley sehen! Wir müssen morgen wieder arbeiten!« Sicher war ihm die Halsschlagader geschwollen, sehen konnte ich es nicht, denn damals wurde noch geraucht in den Hallen, und wir standen, saßen und hockten gestapelt. Ob es eine Vorband gab, weiß ich nicht mehr, erinnere mich nur an diesen Moment, die infernalische Hitze im Innenraum und die rauchgeschwängerte »Luft«.

Und an die fantastische Musik. Lindley spielte damals im Duo mit dem jordanischstämmigen US-Perkussionisten Hani Naser (1950–2020), mit dem er kurz zuvor zwei im Eigenvertrieb verkaufte CDs aufgenommen hatte. Mein Freund Jochen, der sich stets auskannte, lieh sie mir vor dem Konzert. Die Titel waren typisch für Lindleys Humor: »Official Bootleg #1: Live in Tokyo Playing Real Good You’ll Really Like It!« sowie »Official Bootleg #2: Live All Over the Place Playing Even Better 9 Long Songs Really Long!«

Der Legende nach sandte man eine Anfrage an David Lindleys Postadresse, legte das Geld in bar bei und erhielt einige Wochen später die CD per Post aus Kalifornien. Lindley war ein Meister auf allem, was Saiten hatte. Den Trick, mit dem Violinenbogen die E-Gitarre zu bearbeiten, hatte Jimmy Page sich bei ihm abgeschaut. In Bochum und auf besagten CDs saß Lindley an der Weissenborn Lap Steel, ging mit Bottleneck und Plektron-Fingern in die Saiten und ersetzte den Sound einer kompletten Band. Rhythmus, Bass, Soli, Grundmelodie, alles. Hani Nasers Spiel auf der mit der Hand gespielten Djembé-Trommel ergänzte den Gesamteindruck nicht nur, sondern machte ihn leichter, federnder, schwebender. Im Konzert, gerade weil ich ihn gar nicht sehen konnte, verstärkte sich dieser Eindruck noch: Die Perkussion wirkte wie immer schon dagewesen, wie Natur, und es ergab sich ein faszinierender Sog aus Rhythmus, Groove und Virtuosität.

Lindleys eher dünne Stimme wirkte wie ein notwendiges Zugeständnis an die Songkonventionen. Er sang die Strophen, meist Covers alter, teils vorher unbekannter Zydeco- oder Bluesnummern (»Bon Ton Roulie«, »She Took off my Romeos« und seine Trademark, der Autoliebhabersong »Mercury Blues«), aber eigentlich ging es darum, möglichst rasch und dann möglichst lang abzugleiten in die irrwitzige, rauschhafte Improvisation, die zwar nicht gerade songdienlich, aber immer songstrukturdienlich daherkam.

Dass ich seine Stimme und sein Gitarrenspiel schon lange kannte, war mir damals gar nicht bewusst, und vielen wird es bis heute so gehen. »Stay« von Jackson Brownes 1977er Album »Running on Empty« war ein gern aufgelegter Song am dünnen Ende von Partys bzw. damals »Feten«. Wir würden gerne noch bleiben bzw. im Song aus Sicht einer Tourband: weiterspielen. Das unvermeidliche Ende wird hinausgezögert und das flehentliche »Oh won’t you stay / Just a little bit longer / Please, please, please, say you will / Say you will« schraubt sich in immer luftigere Höhen, erst mit der Gesangsstimme von Rosemary Butler, und dann, noch höher, ist es David Lindleys Falsett: »Oh won’t you stay / Just a little bit longer / Oh please, please, please stay / just a little bit longer.« (Das Motiv wurde ganz direkt von Warren Zevon auf seinem Abschiedsalbum von 2003, »The Wind«, im herzzerreißenden »Please Stay« wieder aufgenommen. David Lindley wirkte auch auf diesem Album mit, wenn auch ausgerechnet nicht bei diesem Song.)

Lindleys Gitarrenspiel schmirgelte Jackson Brownes Songs und ließ die Wüste in Wim Wenders’ »Paris, Texas« schimmern. Die gesamte Fülle von David Lindleys Kollaborationen und Solowerken mit seiner Band El Rayo-X oder den diversen Duoformationen aufzuzählen, sprengt den Rahmen dieses Artikels. Ich empfehle die kenntnisreiche und liebevolle Gesamtwürdigung des Videoblogs Across the Borderline auf Youtube und die Hommage im Podcast von Markus Dreesen.

Lindley und Naser spielten an jenem Sonntag in Bochum bis halb ein Uhr morgens. Montags arbeiten wird überschätzt. »I bet promoters won’t mind / And the roadies don’t mind / If we take a little time / And we leave this all behind / Singing one more song.«

Am 3. März ist David Lindley im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Claremont in Kalifornien gestorben.