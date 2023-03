Die Linke Hessen mobilisiert gegen neues Versammlungsgesetz

Sebastian Gollnow/dpa

Der hessische Landesverband der Partei Die Linke ruft auf zur Teilnahme an einer Großdemonstration gegen das neue Versammlungsgesetz in Hessen. In einer Pressemitteilung von Mittwoch heißt es:

(Das) geplante Versammlungsgesetz der hessischen Landesregierung zielt auf Kontrolle, Einschränkungen und Kriminalisierung, statt Meinungsfreiheit zu schützen und zu stärken. Wir stellen uns daher klar gegen dieses Gesetzesvorhaben!

Mit dem neuen Versammlungsgesetz würde die Polizei wesentlich mehr Befugnisse bekommen: Das neue Gesetz kann einschränken, wie Versammlungen gestaltet werden. So werden Demoblöcke hier als Ausdruck von Gewalt angesehen, anstatt als Mittel, um verschiedene inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Das Militanzverbot zielt auf das Verbot von einheitlicher Kleidung. Dies trifft Gegenprotest zu Naziversammlungen, Fußballfans und auch Gewerkschaftsmitglieder im Streik oder Aktionen der Klimagerechtigkeitsbewegung, die zum Beispiel weiße Maleranzügen nutzen.

Mit dem neuen Versammlungsgesetz dürfte die Polizei Versammlungsleiter*innen ablehnen und Kontrollstellen einrichten, um nach Belieben Versammlungsteilnehmer*innen zu kontrollieren. Ohne konkreten Grund dürfte außerdem die Demo vom Boden und mit Drohnen abgefilmt werden. Die Daten, wer an welchen Demonstrationen teilnimmt, gehen den Staat nichts an! Gerade die hessische Polizei hat mit dem NSU 2.0, diversen rechten Chatgruppen und dem rassistischen Anschlag in Hanau gezeigt, dass man ihr nicht trauen kann.

Diese tiefgreifenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit können wir so nicht hinnehmen. Denn das Versammlungsrecht ist essentiell für eine Demokratie, genauso wie eine bunte und vielfältige Versammlungs- und Demonstrationskultur! Ausdrucksstarker und kreativer Protest stellt keine Gefahr dar! Wir lassen uns nicht kriminalisieren!

Kommt deshalb am 18. März um 15.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt am Main mit uns auf die Straße.

Anlässlich der am Mittwoch bekanntgegebenen Klimadaten des Umweltbundesamtes teilt die Umweltorganisation Changing Cities mit:

»Verkehrsminister Wissing blockiert aus politischem Kalkül wirkungsvolle Maßnahmen. Er ist der Aufgabe der Dekarbonisierung des Verkehrssektors offensichtlich nicht gewachsen. Konsequenterweise müssen die Bundesregierung und der Bundeskanzler den fossilen Irrweg des Ministers beenden (…). Sieben Jahre haben wir noch für den einfachen Teil der Dekarbonisierung: Zeit für Einsparungen, Effizienzsteigerungen und Elektrifizierung«, sagt Ragnhild Sørensen von Changing Cities.

Das Ziel – maximal 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030 und Klimaneutralität bis 2045 – bedeutet eine Reduktion um 65 Prozent im Verkehrssektor innerhalb der nächsten sieben Jahre. Sogar die einflussreiche Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V.), ein eher konservativer Player, sagt inzwischen ohne Umschweife: »[T]rotz zahlreicher Innovationen und Fortschritte im Verkehrssektor seit 1990 – mit Ausnahme der pandemiebedingten Rückgänge im Jahr 2020 – [konnte] keine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen erreicht werden.« Trotz Neun-Euro-Ticket und immens hoher Spritpreise sind die Emissionen im Straßenverkehr im Jahr 2022 wieder gestiegen. Obwohl so viele Elektroautos zugelassen wurden wie nie zuvor, konnte das die Emissionszunahmen nicht ausgleichen.