Direkte Konfrontation

Ben Birchall/PA Wire/dpa Gefährlichste Waffe: Ein US-amerikanischer Langstreckenbomber »B-52« (Swindon, Großbritannien, 10.2.2022)

Am Mittwoch meldete der Münchner Merkur auf seiner Internetseite: »Seit Beginn des Ukraine-Kriegs fordern Länder mit Nähe zu Russland ein härteres Vorgehen gegen Putin. Jetzt kommt ein deutliches Zeichen.« Gemeint war: »Am Samstag abend (11. März) flog ein Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52 von Polen aus über die Ostsee. Die Maschine der US Air Force hielt dabei Kurs auf Sankt Petersburg und drehte erst 200 Kilometer vor dem Geburtsort Wladimir Putins wieder ab.« Die B-52 sei »atomwaffenfähig«. Am Dienstag hatte das Militärportal augengeradeaus.net berichtet: »Im sogenannten Baltic Air Policing der NATO über Estland, Lettland und Litauen startete erstmals eine gemeinsame Alarmrotte mit einem deutschen und einem britischen ›Eurofighter‹ zu einem scharfen Einsatz.« Laut »Team Luftwaffe« hatten ein britischer und ein deutscher »Eurofighter Typhoon« eine russische Il-78 und eine An-148 »im internationalen Luftraum« über der Ostsee identifiziert und begleitet.

Am selben Tag war morgens eine US-Drohne vom Typ MQ-9 im Schwarzen Meer versunken. Augengeradeaus.net resümierte, der Untergang sei »das bislang folgenreichste direkte Zusammentreffen der Streitkräfte Russlands und der USA in der Kriegsregion«. Das Pentagon beschuldigte russische Kampfjetpiloten, die Drohne »unsicher und unprofessionell« angegriffen und eine Kollision verursacht zu haben, wollte aber zu möglicher Bewaffnung und zum Startplatz der Drohne nichts sagen. Der russische Botschafter wurde ins US-Außenministerium einbestellt. Das russische Verteidigungsministerium wiederum erklärte, es habe keinen Waffeneinsatz und keine Kollision gegeben, die mit ausgeschaltetem Transponder fliegende Drohne sei nach einem »scharfen Manöver« abgestürzt. Sie habe die Grenzen der nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gemäß internationalen Normen bekanntgegebene zeitweilige Sperrzone verletzt.

Unabhängig von diesen Angaben steht fest: USA und NATO sind nicht nur am Boden – von Stäben in Kiew über Waffenlieferungen bis zur Ausbildung von Soldaten – Kriegsparteien in der Ukraine, sondern auch in der Luft. Sie testen die Abwehrbereitschaft der russischen Luftstreitkräfte, und zwar gegenwärtig besonders aktiv. Eine MQ-9-Drohne kann bewaffnet sein: Am 3. Januar 2020 wurde zum Beispiel der iranische Generalmajor Kassem Soleimani mit Begleitern durch einen Raketenangriff von einer MQ-9 am Flughafen Bagdad getötet. Die Welt rutschte knapp an einem größeren Krieg vorbei.

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, fasste die Lage am Mittwoch so zusammen: Die Beziehungen Russlands zu den USA befänden sich »am tiefsten Punkt«. Moskau sei an einem »konstruktiven Dialog« aber interessiert. Washington teilte dagegen mit, man werde die Drohnenflüge an den russischen Grenzen fortsetzen. Es bleibt eine Frage der Zeit, wann aufeinander geschossen wird.