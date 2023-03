Unzureichende Haftreform

Maurizio Gambarini/Funke Foto Services/imago Wer sich ein ÖPNV-Ticket wiederholt nicht leisten kann, dürfte kaum die Mittel zur Begleichung einer Geldstrafe haben (JVA Berlin-Plötzensee, 6.7.2022)

Das klingt zunächst nach guten Nachrichten: Die Bundesregierung will gemäß dem Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Regelungen zu Ersatzfreiheitsstrafen liberaler gestalten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundestag am späten Mittwoch nachmittag nach jW-Redaktionsschluss in erster Lesung beraten. Doch am System Ersatzstrafen werde sich nichts grundlegend ändern, bemängeln Kritiker.

Zur Ersatzfreiheitsstrafe schlägt die Bundesregierung vor, den Umrechnungsmaßstab zu halbieren. Künftig sollen zwei Tagessätze einer Geldstrafe einem Tag Ersatzhaft entsprechen. Diese wird von einem Gericht angewiesen, wenn Verurteilte ihre Geldstrafe nicht bezahlen. Die geplante Halbierung begründet die Koalition damit, dass der Vollzug in der Regel keinen Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen leisten könne. Der Regierungsentwurf weist außerdem darauf hin, dass die Zahl derer, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, deutlich gestiegen sei. Derweil sei die Anzahl derer, die eine entsprechende Strafe durch gemeinnützige Arbeit vermeiden, deutlich zurückgegangen.

Eine komplette Streichung der Ersatzfreiheitsstrafen, wie von der Fraktion der Partei Die Linke und zahlreichen sozialen Initiativen gefordert, lehnt die Bundesregierung explizit ab. Dies würde die »wirksame Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs bei der Geldstrafe grundsätzlich in Frage stellen«, heißt es in dem Gesetzentwurf. Im Gegensatz zu diesem Obrigkeitsdenken führt beispielsweise der an der »Entknastung!«-Kampagne beteiligte Landesverband Naturfreundejugend Berlin die Klassenfrage ins Feld. Auf dessen Internetseite wird darauf hingewiesen, dass Menschen auch nach einer Halbierung der Strafe immer noch allein dafür ins Gefängnis gesperrt würden, dass sie eine Geldstrafe nicht zahlen könnten. Die Neuregelung würde keine Person vor einer Ersatzfreiheitsstrafe bewahren.

Der Vorstoß der Ampelregierung gehe daher am wahren Problem vorbei: Die Ersatzfreiheitsstrafe greife überwiegend bei Armutsdelikten. 25 Prozent resultieren demnach allein aus der Nutzung des ÖPNV ohne gültigen Fahrschein. In jedem Fall sei das »System Ersatzfreiheitsstrafe« eine Form von Klassenjustiz. Wer eine Geldstrafe bezahlen könne, würde dies dann tun, und der Rest müsse ins Gefängnis oder würde zur Arbeit gezwungen. Durch den Aufenthalt im Gefängnis drohe ein weiterer sozialer Abstieg, Arbeits- und Wohnungsverlust, soziale Isolation und Stigmatisierung, sekundierte die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger, am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt.

Im Maßregelvollzug besteht aus Sicht der Linksfraktion ohnehin dringend Handlungsbedarf. Allerdings könne die Lösung nicht eine »Verschiebung« von therapiebedürftigen Menschen in die Vollzugsanstalten sein, in denen einem Therapiebedarf nicht entsprochen werden könne. Eine Absenkung der Strafrahmen, zum Beispiel bei Drogendelikten, würde hier also zu deutlichen Erleichterungen führen, so Bünger. Die vorgesehene Möglichkeit der Therapieanweisung sei aus Büngers Sicht nicht ausreichend. Statt dessen sollen Gerichte künftig Verurteilte anweisen können, eine anerkannte, spezialisierte psychosoziale Beratungsstelle aufzusuchen.

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, künftig »geschlechterspezifische« und »gegen die sexuelle Orientierung gerichtete« Tatmotive als Beispiele für menschenverachtende Beweggründe und Ziele in den Strafrechtsparagraphen 46 aufzunehmen. Diese Erweiterung ergebe sich auch aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen, wie Clara Bünger gegenüber jW erklärte. Zu deren Umsetzung habe sich die Bundesrepublik verpflichtet. Als weitere Änderung schlägt die Bundesregierung außerdem für die Unterbringung von Verurteilten in Entziehungsanstalten enger gefasste Regelungen vor, da die entsprechenden Einrichtungen überlastet seien.