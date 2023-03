»Frieden, Heizung, Brot statt Waffen, Krieg und Tod!« Kundgebung. Freitag, 16.3., 17 Uhr. Ort: Stadtbrunnen Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald

»Sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen in den USA: Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal!« Mahnwache. Darüber hinaus wird gefordert: Auflösung des US-Gefangenenlagers und der US-Militärbasis Guantanamo und die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes! Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba! Freitag, 17.3., 18 Uhr, Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Solidaritätsgruppen Mumia und Peltier, FG BRD–Kuba Frankfurt am Main

»Freiheit für Mumia Abu-Jamal«. Veranstaltung am Tag der politischen Gefangenen. Mumia, afroamerikanischer Journalist und Mitbegründer der Black Panther in Philadelphia, ist seit nun 42 Jahren als politischer Gefangener in den USA hinter Gittern. Sonnabend, 18.3., 18 Uhr. Ort: Autonomes Zentrum, Altperverstr. 32–34, Salzwedel. Veranstalter: Rote Hilfe Salzwedel

»Agrarwirtschaft und Ernährungssicherheit in Cuba«. Diskussion. Was ist nötig, damit Kuba die Bevölkerung aus eigener Produktion ernähren kann? Unsere Referenten, der kubanische Professor Osvaldo Romero und Volker Klima, Agrarexperte mit internationaler und Kuba-Erfahrung, informieren und diskutieren. Sonnabend, 18.3., 14.30 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: Netzwerk Cuba