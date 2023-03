Nachschlag: Wurzeln des Soziopathen

Time & Life Pictures/kabel 1 Donald Trump in den 80er Jahren

Ein Dreiteiler, der zunächst einmal vor Augen führt, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Der 16jährige Friedrich Trump emigrierte 1885 in die USA mit dem Ziel, steinreich zu werden. Mit allerlei krummen Tricks schaffte er es, im Nordosten den Glücksrittern und Goldgräbern die Kohle aus der Tasche zu ziehen – als Zuhälter, Hotelbesitzer und später Immobilienhai schuf er die Grundlage für die heutige Trump Organization. Für seinen Enkel Donald ist er natürlich heute noch ein Vorbild. Mehr noch: Der Expräsident glaubt, es liege in seinen Genen, Macht, Stärke und Durchsetzungsvermögen an den Tag zu legen – freimütig behauptet er das in vielsagenden Audiomitschnitten. Genauso macht er keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit mit der New Yorker Mafia einfach unerlässlich war, um sein Vermögen anzuhäufen. Ein Soziopath, dem es nur um eines geht – sich selbst. Nach wie vor ist es schleierhaft, wieso sich die Trump-Fans im US-Proletariat derart hinters Licht führen ließen und lassen. (mme)